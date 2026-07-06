El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

Yanina Latorre se erigió como una de las figuras del Wandagate, puso a Wanda Nara como protagonista indiscutida y evitó mencionar a Mauro Icardi (Instagram)

La polémica en torno al llamado Wandagate encontró en Yanina Latorre a una de sus figuras más activas. En las últimas horas, la conductora de Sálvese quien pueda volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras responder de manera directa y filosa a los mensajes que Mauro Icardi le dedicó en redes sociales. El cruce entre ambos suma capítulos y alimenta una disputa que parece no tener fin.

Atravesando la vorágine de esta controversia, Yanina consolidó su lugar como autora central en la cobertura del escándalo. En una historia publicada en Instagram —que rápidamente se viralizó— decidió no nombrar al delantero pero sí dejar claro quién considera que es la protagonista real del conflicto: “Novela Turca/ Wandagate: protagonista Wanda Nara”, y luego agregó: “Autora Yanina”. Cerró con la frase “Lo demás es cotillón”, minimizando así la intervención de Icardi y dejando entrever que solo la versión de Wanda tiene peso en el relato.

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Yanina Latorre dejó en claro cómo ve ella las personalidades del Wandagate. En pocas palabras, sacó de juego a Mauro Icardi (Instagram)

El enfrentamiento entre el futbolista y la conductora se gestó y creció casi exclusivamente en redes sociales, donde ambos despliegan sus estrategias comunicacionales. Cada publicación, tanto de Icardi como de la conductora, se convierte en un episodio más de una tensa relación que ya lleva varios días de intercambios.

El futbolista optó por responder a las alusiones de Yanina con mensajes cargados de sarcasmo e ironía. En una de sus historias en Instagram, el domingo jugador continuó la pelea: “Día lluvioso y.... deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y ¿cambiamos de tema?”.

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Lejos de detenerse ahí, Icardi incrementó la tensión con otro mensaje en el que utilizó apodos despectivos basados en el apellido de la conductora y cuestionó abiertamente a Latorre: “¡¡¡Ayyyyyyy. Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza!!!”. Este tipo de declaraciones intensificaron el conflicto, reforzaron la atención pública sobre el caso y dieron rienda suelta a que Yanina escale en el conflicto.

La respuesta de Mauro Icardi en tono irónico sobre las palabras de Yanina Latorre con respecto a las pruebas que tendría acerca de un posible romance entre la China Suárez y el piloto automovilístico (Instagram)

Ambos protagonistas han desplegado recursos discursivos que buscan debilitar la posición del otro. Icardi, además de cuestionar la veracidad de la información difundida por Latorre cuando dejó entrever que la China Suárez tendría un romance con el piloto automovilístico Franco Deambrosi, compartió una captura de una historia de la conductora donde se leía: “Cuando tengo fotos, tengo chats y pruebas, besis”. Sobre esa imagen, el futbolista comentó: “¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?”, siguió con un tono desafiante.

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Para concluir su serie de publicaciones, Mauro subió un video de una entrevista de Latorre donde se la escucha decir: “No tengo pruebas”. Antes de mostrar ese fragmento, acompañó la secuencia con la frase “Tres doritos después”, ironizando sobre la falta de evidencias concretas y sugiriendo que la narrativa de la conductora se sostiene en promesas vacías.

Yanina Latorre, por su parte, optó por no responder punto por punto a cada ataque. En cambio, recurrió a la ironía y a las frases directas: “Lo demás es cotillón”. Es decir, para Yanina la protagonista absoluta sería Wanda Nara y ella misma la encargada de difundir la información.

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El domingo Mauro Icardi arrancó la pelea mediática con Yanina Latorre, en un día en que la conductora no le había respondido (Instagram)

El conflicto entre Icardi y Latorre alimenta el Wandagate, aunque la propia Wanda Nara se mantiene al margen. Así, la sucesión de mensajes, ironías y chicanas convierte a cada nuevo episodio en una oportunidad para profundizar la grieta entre los seguidores de cada uno de ellos.

El caso deja claro que ninguno de los dos parece dispuesto a bajar la intensidad del enfrentamiento, ubicándose de un lado y otro del conflicto que tuvo como disparador en 2021 la infidelidad de Icardi con la China Suárez cuando todavía estaba casado con Wanda Nara.

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