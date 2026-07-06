El caos del 4 de julio atrapa a los robotaxis de Waymo: coches sin batería, grúas y atascos de horas

Robotaxis de Waymo colapsan en San Francisco el 4 de julio por atascos y baterías agotadas - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Las celebraciones del 4 de julio en San Francisco pusieron a prueba los límites de los robotaxis de Waymo, que terminaron bloqueados durante horas, sin batería y dependiendo de grúas para liberar el tráfico. Lo que debía ser una vitrina para la conducción autónoma se transformó en una escena de congestión, con vehículos detenidos en medio de la multitud y usuarios compartiendo imágenes del caos en redes sociales.

Qué ocurrió con los robotaxis de Waymo

Durante las celebraciones de independencia, varios vehículos de Waymo se quedaron detenidos, otros fueron remolcados y algunos incluso atravesaron zonas peligrosas, como áreas con fuegos artificiales activos. Según el portavoz de Waymo, Chris Bonelli, la congestión vehicular severa y los cierres inesperados de calles tras los fuegos artificiales del Golden Gate obligaron a la empresa a coordinar con autoridades y servicios de emergencia para evacuar sus unidades.

PUBLICIDAD

Waymo admite intervención de grúas y equipos de soporte tras el caos de sus robotaxis - REUTERS/Brendan McDermid

El equipo de asistencia en carretera de Waymo debió intervenir rápidamente para liberar las calles. Se reportaron atascos que duraron hasta cuatro horas, según usuarios de X (antes Twitter), quienes compartieron imágenes de los vehículos detenidos y el tráfico completamente paralizado en la zona norte de San Francisco.

Waymo, subsidiaria de Alphabet, depende de un sistema multisensor con cámaras, sensores láser y radares para operar sus robotaxis. Sin embargo, la congestión extrema y las situaciones imprevistas como las del 4 de julio demostraron que la autonomía total sigue siendo un reto. Algunos vehículos agotaron su batería mientras esperaban en los atascos y tuvieron que ser remolcados.

PUBLICIDAD

La compañía aseguró que ningún pasajero resultó herido y que los autos operaban en modo completamente autónomo, pero el incidente evidenció la necesidad de equipos de soporte y logística para resolver emergencias. Waymo ha desplegado cerca de 2.500 robotaxis en varias ciudades de Estados Unidos, y aunque la mayoría logró salir de la congestión una vez despejado el tráfico, la imagen de la autonomía quedó marcada por la dependencia de factores externos.

Qué opinan los expertos te la condición autónoma

La industria automotriz ha experimentado una digitalización profunda en las últimas dos décadas, con la integración de sistemas electrónicos, software avanzado y cada vez más funciones de asistencia a la conducción. Sin embargo, como destacó durante una conversación con Infobae, César Andrés Ospina, gerente general de Honda Autos Colombia, la revolución de la inteligencia artificial en los automóviles aún está en desarrollo. Si bien la digitalización ha desplazado la mecánica tradicional en favor de vehículos más inteligentes, la IA todavía no ha transformado por completo la experiencia del usuario final.

PUBLICIDAD

Waymo opera con cámaras, lidar y radar, pero el tráfico masivo frenó su promesa de autonomía - EFE/EPA/ALLISON DINNER

Ospina indicó que los mayores cambios han venido de la automatización y el software, más que de una IA en sentido estricto. Las funciones actuales de control por voz o asistentes virtuales son avances, pero no alcanzan el nivel de autonomía real que la industria promete. La presencia de la IA es más visible en el diseño y la fabricación que en la operación cotidiana de los automóviles.

La conducción autónoma genera grandes expectativas, pero enfrenta barreras técnicas y éticas. El caso de Waymo en San Francisco ilustra que la adopción masiva de vehículos sin conductor aún requiere resolver cuestiones como la gestión de emergencias, la respuesta ante congestiones imprevistas y, sobre todo, la asignación de responsabilidades en caso de accidentes.

PUBLICIDAD

Mientras la industria avanza en la integración de tecnologías inteligentes y la digitalización del sector, la revolución definitiva de la inteligencia artificial en los automóviles aún está por venir.

El episodio de los robotaxis de Waymo en San Francisco durante el 4 de julio pone en perspectiva los límites actuales de la conducción autónoma. La evolución del sector requerirá más que innovación tecnológica: será clave establecer reglas claras y consensos sociales para que la movilidad inteligente sea realmente viable y segura.

PUBLICIDAD