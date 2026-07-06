Tecno

El caos del 4 de julio atrapa a los robotaxis de Waymo: coches sin batería, grúas y atascos de horas

Varios vehículos quedaron inmovilizados y algunos debieron ser remolcados durante las celebraciones, con imágenes virales que mostraron tráfico paralizado

Guardar
Google icon
Robotaxis de Waymo colapsan en San Francisco el 4 de julio por atascos y baterías agotadas - REUTERS/Mike Blake/File Photo
Robotaxis de Waymo colapsan en San Francisco el 4 de julio por atascos y baterías agotadas - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Las celebraciones del 4 de julio en San Francisco pusieron a prueba los límites de los robotaxis de Waymo, que terminaron bloqueados durante horas, sin batería y dependiendo de grúas para liberar el tráfico. Lo que debía ser una vitrina para la conducción autónoma se transformó en una escena de congestión, con vehículos detenidos en medio de la multitud y usuarios compartiendo imágenes del caos en redes sociales.

Qué ocurrió con los robotaxis de Waymo

Durante las celebraciones de independencia, varios vehículos de Waymo se quedaron detenidos, otros fueron remolcados y algunos incluso atravesaron zonas peligrosas, como áreas con fuegos artificiales activos. Según el portavoz de Waymo, Chris Bonelli, la congestión vehicular severa y los cierres inesperados de calles tras los fuegos artificiales del Golden Gate obligaron a la empresa a coordinar con autoridades y servicios de emergencia para evacuar sus unidades.

PUBLICIDAD

Waymo admite intervención de grúas y equipos de soporte tras el caos de sus robotaxis - REUTERS/Brendan McDermid
Waymo admite intervención de grúas y equipos de soporte tras el caos de sus robotaxis - REUTERS/Brendan McDermid

El equipo de asistencia en carretera de Waymo debió intervenir rápidamente para liberar las calles. Se reportaron atascos que duraron hasta cuatro horas, según usuarios de X (antes Twitter), quienes compartieron imágenes de los vehículos detenidos y el tráfico completamente paralizado en la zona norte de San Francisco.

Waymo, subsidiaria de Alphabet, depende de un sistema multisensor con cámaras, sensores láser y radares para operar sus robotaxis. Sin embargo, la congestión extrema y las situaciones imprevistas como las del 4 de julio demostraron que la autonomía total sigue siendo un reto. Algunos vehículos agotaron su batería mientras esperaban en los atascos y tuvieron que ser remolcados.

PUBLICIDAD

La compañía aseguró que ningún pasajero resultó herido y que los autos operaban en modo completamente autónomo, pero el incidente evidenció la necesidad de equipos de soporte y logística para resolver emergencias. Waymo ha desplegado cerca de 2.500 robotaxis en varias ciudades de Estados Unidos, y aunque la mayoría logró salir de la congestión una vez despejado el tráfico, la imagen de la autonomía quedó marcada por la dependencia de factores externos.

Qué opinan los expertos te la condición autónoma

La industria automotriz ha experimentado una digitalización profunda en las últimas dos décadas, con la integración de sistemas electrónicos, software avanzado y cada vez más funciones de asistencia a la conducción. Sin embargo, como destacó durante una conversación con Infobae, César Andrés Ospina, gerente general de Honda Autos Colombia, la revolución de la inteligencia artificial en los automóviles aún está en desarrollo. Si bien la digitalización ha desplazado la mecánica tradicional en favor de vehículos más inteligentes, la IA todavía no ha transformado por completo la experiencia del usuario final.

Waymo opera con cámaras, lidar y radar, pero el tráfico masivo frenó su promesa de autonomía - EFE/EPA/ALLISON DINNER
Waymo opera con cámaras, lidar y radar, pero el tráfico masivo frenó su promesa de autonomía - EFE/EPA/ALLISON DINNER

Ospina indicó que los mayores cambios han venido de la automatización y el software, más que de una IA en sentido estricto. Las funciones actuales de control por voz o asistentes virtuales son avances, pero no alcanzan el nivel de autonomía real que la industria promete. La presencia de la IA es más visible en el diseño y la fabricación que en la operación cotidiana de los automóviles.

La conducción autónoma genera grandes expectativas, pero enfrenta barreras técnicas y éticas. El caso de Waymo en San Francisco ilustra que la adopción masiva de vehículos sin conductor aún requiere resolver cuestiones como la gestión de emergencias, la respuesta ante congestiones imprevistas y, sobre todo, la asignación de responsabilidades en caso de accidentes.

Mientras la industria avanza en la integración de tecnologías inteligentes y la digitalización del sector, la revolución definitiva de la inteligencia artificial en los automóviles aún está por venir.

El episodio de los robotaxis de Waymo en San Francisco durante el 4 de julio pone en perspectiva los límites actuales de la conducción autónoma. La evolución del sector requerirá más que innovación tecnológica: será clave establecer reglas claras y consensos sociales para que la movilidad inteligente sea realmente viable y segura.

Temas Relacionados

WaymoRobotaxisEstados UnidosBateríaGrúaTecno Autos Y MovilidadTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Como volver a PS4”: el duro veredicto del exjefe de PlayStation tras probar la nueva Steam Machine

Aunque destacó diseño compacto e interfaz, el ejecutivo aseguró que la experiencia se siente por debajo del estándar moderno, con cargas largas pese a SSD NVMe y 16 GB de RAM

“Como volver a PS4”: el duro veredicto del exjefe de PlayStation tras probar la nueva Steam Machine

Portugal vs. España en el Mundial 2026: cómo ver el partido de forma segura sin delay

Los canales de televisión tradicional suelen ofrecer una señal más inmediata, mientras que las aplicaciones de streaming presentan mayores demoras

Portugal vs. España en el Mundial 2026: cómo ver el partido de forma segura sin delay

Crea tu propio videojuego con IA usando Pocket, la nueva aplicación de Meta

La app ya está disponible en Play Store y también se pueden crear memes animados, cámaras de selfies y cajas de música

Crea tu propio videojuego con IA usando Pocket, la nueva aplicación de Meta

Peligro oculto de ver la Copa Mundial en Apps como Futbol Libre, Magis TV o Xuper TV: así pueden robar tus datos y tu dinero

El auge de apps pirata en América Latina crece por precios y derechos fragmentados, pero su uso abre la puerta a malware, phishing y estafas con anuncios engañosos

Peligro oculto de ver la Copa Mundial en Apps como Futbol Libre, Magis TV o Xuper TV: así pueden robar tus datos y tu dinero

Cómo activar el modo Haaland en WhatsApp en pocos pasos

La versión estándar de la aplicación permite personalizar los chats y el perfil al estilo del anotador de los dos goles de Noruega que dejaron fuera del Mundial 2026 a Brasil

Cómo activar el modo Haaland en WhatsApp en pocos pasos

DEPORTES

“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

“Nos robaron con ambos goles”: el dardo de una leyenda del fútbol inglés a la Argentina en la previa del triunfo ante México

Donald Trump habló sobre el caso Balogun: “No fue foul”

Quién es Lautaro Cucchetti, el argentino que se volvió viral tras cantar el himno como voluntario de la FIFA en Miami

El emotivo discurso de Alfaro en el arribo de la selección de Paraguay a su país tras el Mundial: “Lo imposible no existe”

Caso Balogun: la Unión Europea advirtió que las decisiones deportivas “no corresponden a los políticos”

TELESHOW

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Jimena Barón celebró el importante avance de su hijo Arturo en plenas vacaciones a Miami por el Mundial

Wanda Nara se reencontró con sus hijas: así fue el domingo lluvioso en familia en un parque de juegos y aventura

Darío Cvitanich le dedicó a Ivana Figueiras un romántico mensaje por su cumpleaños: las fotos inéditas

Laurita Fernández enfrentó rumores de romance con Pedro Alfonso: “Si ha tenido historias habrá sido con otras personas”

INFOBAE AMÉRICA

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus

Ecuador frustró envío de cocaína oculta en un cargamento de banano que tenía como destino China