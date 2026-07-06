Qué partidos del Mundial 2026 juegan hoy, dónde verlos y más tendencias en Google

La selección de Cristiano Ronaldo viene de ganarle a Croacia en 16vos. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

El Mundial 2026 entra en la etapa de octavos de final con una jornada clave que concentra la atención global en dos enfrentamientos este lunes 6 de julio, así que han aumentado las búsquedas en Google sobre los horarios, las selecciones y las plataformas para ver los partidos.

La tendencia de consultas apunta a cómo ver los partidos en línea sin riesgos de virus ni retrasos y a la actualización constante de los máximos goleadores del certamen.

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Qué selecciones juegan hoy los octavos del final del Mundial 2026

La agenda de octavos de final para este lunes presenta dos partidos de alto nivel. En el Estadio de Dallas, Portugal y España se enfrentan en un clásico europeo cargado de historia y rivalidad, con ambos combinados mostrando plantillas repletas de figuras de renombre internacional, como Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Estados Unidos llega a los octavos de final ganando todos los partidos. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Más tarde, el foco se traslada al Estadio de Seattle. Allí, Estados Unidos se mide ante Bélgica en un encuentro que pone a prueba la capacidad del combinado local ante una selección belga experimentada. El duelo promete mantener el interés mundial y cerrar una jornada marcada por la expectativa y la calidad futbolística.

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A qué hora son los partidos de octavos de final del Mundial 2026

El partido entre Portugal y España está programado para las 14:00 horas en el horario local de Dallas (Texas), que corresponde a las 15:00 horas en la zona Este de Estados Unidos. En cuanto al horario en Latinoamérica, en Colombia será a las 14:00 horas y en Argentina a las 16:00.

El segundo partido, que enfrenta a Estados Unidos y Bélgica, comenzará a las 17:00 horas en Seattle. Esto equivale a las 18:00 horas en el centro de México y 19:00 horas en Colombia.

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Bégica eliminó en el último minuto a Senegal en 16vos. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Esta programación permite que los fanáticos sigan ambos partidos de manera continua y sin superposiciones, mejorando la experiencia tanto en televisión como en streaming.

Dónde ver los partidos tanto en televisión tradicional como en aplicaciones streaming

Las transmisiones digitales del Mundial 2026 se realizan a través de plataformas oficiales y servicios streaming autorizados. En Norteamérica, la FOX Sports App y aplicativos asociados ofrecen imágenes en alta definición mediante suscripción, lo que garantiza seguridad y minimiza riesgos como virus o interrupciones.

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Es clave evitar enlaces alternativos o páginas no oficiales o piratas, porque suelen ser fuentes de malware y causar problemas técnicos en los dispositivos.

Solo algunas plataformas tienen los derechos de transmisión de la FIFA. (Foto: REUTERS/John Sibley)

Para los países de habla hispana, opciones como ViX, RTVE Play, DGO, Disney+ y los canales digitales de operadores con derechos en Sudamérica presentan coberturas completas y seguras.

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Estas alternativas, al contar con licencia oficial, permiten acceder desde dispositivos móviles o computadoras, sin exponer los dispositivos a amenazas informáticas. Los especialistas sugieren utilizar siempre los canales y aplicaciones autorizados para evitar inconvenientes.

Cuáles son los goleadores actuales del Mundial 2026

La tabla de goleadores del Mundial 2026 muestra una competencia cerrada entre los delanteros más destacados. Lionel Messi de Argentina, Erling Haaland de Noruega y Kylian Mbappé de Francia ocupan los primeros lugares, sumando más de 5 tantos para sus selecciones.

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Haaland marcó los dos goles que eliminaron a Brasil en Octavos. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

El rendimiento individual de estos futbolistas es seguido de cerca por los aficionados, a través de búsquedas en Google y redes sociales, donde se pueden consultar las estadísticas día a día.

Asimismo, el avance de la fase de eliminación modifica la lista de máximos anotadores, porque la salida de algunos países cambia el rumbo de la clasificación goleadora.

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Los goles de los partidos de hoy pueden influir en el liderazgo de la tabla, razón por la que las plataformas oficiales y los servicios de datos deportivos actualizan la información en tiempo real, permitiendo un monitoreo seguro y preciso desde diferentes dispositivos.