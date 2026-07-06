Más de cinco millones de mujeres integran el padrón electoral de Guatemala, según el TSE

Una multitud de mujeres en Guatemala muestra sus documentos de identificación frente a una pancarta que indica más de cinco millones de mujeres en el padrón electoral del TSE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vuelta electoral de Guatemala quedó programada para el 27 de junio de 2027, y el Tribunal Supremo Electoral avanza con jornadas de empadronamiento en un padrón que ya supera los 10 millones de ciudadanos, con mayoría de mujeres, un dato que además anticipa el peso que tendrá la incorporación de nuevos votantes jóvenes antes de los comicios.

Según explicó Pablo René Portocarrero Marroquín, secretario general en funciones del TSE, actualmente hay más de 10 millones de guatemaltecos empadronados. De ese total, más de cinco millones son mujeres.

El funcionario señaló que la cifra seguirá aumentando mientras continúen las jornadas de inscripción, en especial por la incorporación de personas que cumplen 18 años. Al momento de tramitar por primera vez su Documento Personal de Identificación, el RENAP consulta si desean realizar de inmediato la gestión de empadronamiento.

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Esa modalidad, indicó, ha sido utilizada recientemente por el Tribunal Supremo Electoral y ha dado resultados sobre todo en los departamentos. El objetivo es reducir la brecha de personas que todavía no figuran en el padrón.

Una vista aérea de la Ciudad de Guatemala indica que el departamento concentra más de dos millones de ciudadanos empadronados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El departamento de Guatemala concentra más de dos millones de empadronados

Portocarrero Marroquín precisó que el mayor número de ciudadanos inscritos se concentra en el distrito central, en el departamento de Guatemala. Allí se reúnen más de dos millones de empadronados dentro del total nacional.

Esa concentración obliga al organismo electoral a preparar la logística necesaria para que esa población pueda acudir a los centros de votación el día de la elección y emitir su sufragio. La organización de esos centros forma parte del trabajo en marcha rumbo a la cita electoral de 2027.

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El dato central del proceso es que Guatemala llegará a la primera vuelta con un padrón superior a 10 millones de personas y con predominio femenino dentro del registro. A la vez, el TSE busca ampliar esa base con nuevos votantes, especialmente jóvenes que ya alcanzaron la mayoría de edad.

Jóvenes participan en una jornada organizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para promover el empadronamiento y la actualización de direcciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El TSE pidió a los jóvenes que se empadronen y actualicen su dirección

El secretario general en funciones advirtió que existen registros estadísticos de personas que ya han pasado cuatro elecciones sin empadronarse. Por eso dirigió un llamado específico a quienes todavía no han hecho el trámite, en particular a los jóvenes que recién obtienen su DPI.

También recordó que quienes se inscriban pueden actualizar su dirección en el centro de empadronamiento más cercano a su lugar de residencia. Esa gestión les permite votar en un punto más próximo el día de los comicios.

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Portocarrero Marroquín añadió que la participación ciudadana no se limita al voto. En ese marco, dijo: “Recordarles a los jóvenes y a la población en general que no solo de votar, sino que se pueden involucrar en el proceso electoral, ya sea en las diferentes organizaciones políticas, como voluntarios del Tribunal Supremo Electoral y como observadores”.

El funcionario sostuvo además que “los mayores fiscalizadores de las elecciones son los ciudadanos”. Con ese argumento, pidió a quienes ya cumplieron la mayoría de edad que se acerquen a las oficinas del TSE, así como a sus delegaciones y subdelegaciones, para empadronarse antes de la elección.

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala fija el 27 de junio de 2027 para la primera vuelta

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé celebrar la primera vuelta de las elecciones generales de 2027 el 27 de junio, dentro de un cronograma que fija la convocatoria oficial para el 22 de enero y la apertura inmediata de la inscripción de candidaturas, un paso que ordena desde ahora la ruta legal y política del próximo cambio de autoridades.

La propuesta también contempla una eventual segunda vuelta presidencial el 22 de agosto, en caso de que ninguna planilla alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Ese punto define desde el inicio el margen temporal completo del proceso y anticipa el calendario de una elección que se extendería por casi siete meses desde la convocatoria.

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El pleno de magistrados del TSE presentó esas fechas durante su reunión mensual con representantes de los partidos políticos vigentes, a quienes entregó el calendario electoral. Según el documento expuesto en esa cita, la convocatoria a las elecciones generales de 2027 está prevista para el viernes 22 de enero.

Pocas horas después, en el primer minuto del sábado 23 de enero, los partidos podrán comenzar la inscripción de sus candidatos ante el Registro de Ciudadanos del tribunal. El cronograma indica que ese periodo cerrará el 20 de marzo de 2027.