Epic Games Store regala dos juegos opuestos esta semana: terror psicológico y acción retro para tu biblioteca

Cómo reclamar los dos juegos gratis en Epic Games Store y guardarlos para siempre

Epic Games Store lanza una promoción que destaca por la diversidad de sus propuestas: esta semana, los usuarios pueden reclamar sin costo un clásico del terror psicológico y una aventura de acción retro. La estrategia de la tienda digital no solo permite ampliar la biblioteca, también experimentar dos géneros radicalmente distintos, ideales para quienes buscan nuevas experiencias en PC sin gastar dinero.

El atractivo de estas ofertas reside en que ambos títulos gozan de reconocimiento, ya sea por su historia profunda o por su jugabilidad enérgica y nostálgica. Reclamar los juegos durante el periodo promocional garantiza que quedarán asociados permanentemente a la cuenta, incluso después de que finalice la promoción.

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El modelo digital en Epic Games Store ofrece acceso instantáneo, pero no propiedad física - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los juegos que está regalando Epic Games Store

El primer juego gratuito es I Have No Mouth, and I Must Scream, una aventura gráfica basada en el cuento de ciencia ficción escrito por Harlan Ellison en 1967. Ambientado en un futuro postapocalíptico, el título nos sitúa 109 años después de la Guerra Fría, cuando supercomputadoras creadas por las grandes potencias han aniquilado casi por completo a la humanidad.

Solo sobreviven cinco personas, mantenidas con vida artificialmente por la inteligencia artificial AM, que las tortura sin descanso en una pesadilla interminable. El juego destaca por su atmósfera oscura, narrativa perturbadora y la exploración de dilemas morales, haciendo de cada decisión un desafío psicológico.

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La adaptación es considerada un clásico de culto dentro de las aventuras gráficas, valorada por su fidelidad al relato original y la capacidad de sumergir al jugador en una experiencia angustiante y reflexiva.

En contraste absoluto, la segunda propuesta gratuita es River City Girls 2, secuela del popular beat ‘em up desarrollado por WayForward. El juego es parte de la saga Kunio-kun, conocida en Occidente por títulos como River City Ransom. La historia sigue a Kyoko y Misako, quienes deben rescatar a sus novios secuestrados, enfrentándose a enemigos en escenarios urbanos llenos de color y acción desenfrenada.

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Los juegos reclamados dependen de la cuenta y las reglas de la plataforma, sin reventa ni garantía fuera del ecosistema, por lo que conviene entender el sistema de licencias y revisar requisitos técnicos antes de instalar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El título apuesta por el cooperativo local y online, nuevos personajes jugables y un diseño artístico que homenajea los clásicos de los años 80 y 90. Gracias a su jugabilidad accesible, combos espectaculares y sentido del humor, River City Girls 2 es ideal tanto para veteranos como para nuevos jugadores que buscan diversión directa y acción sin complicaciones.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

Aprovechar la promoción es un proceso simple y accesible para cualquier usuario:

Crear una cuenta o iniciar sesión en (store.epicgames.com).

Buscar los juegos destacados como gratuitos en la sección principal de la tienda.

Seleccionar y reclamar : ingresar en la ficha de cada título, verificar que el precio sea “0” y hacer clic en “Obtener”. No se solicitarán datos de pago.

Añadir a la biblioteca : los juegos quedan almacenados permanentemente en la cuenta, aunque se desinstalen en el futuro.

Instalar y jugar: descargar el cliente de Epic Games Store, iniciar sesión y elegir el juego desde la biblioteca para comenzar la instalación.

Se recomienda comprobar los requisitos técnicos de cada título antes de instalarlo, para asegurar la compatibilidad y el mejor rendimiento posible en el equipo.

Ventajas y retos del modelo digital

La oferta semanal de juegos gratis fomenta la experimentación, apoya a desarrolladores independientes y permite descubrir propuestas originales sin costo adicional. El modelo digital garantiza acceso global, actualizaciones automáticas y descargas inmediatas, pero implica que la propiedad depende de la cuenta y las políticas de la plataforma. No es posible revender los títulos ni acceder a ellos si la cuenta es suspendida.

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A pesar de estas limitaciones, la posibilidad de probar juegos reconocidos y de géneros opuestos resulta una ventaja clara para quienes desean variedad y nuevas experiencias en PC.

Reclamar estos dos juegos gratuitos en Epic Games Store es una oportunidad para enriquecer la biblioteca digital, descubrir propuestas de calidad y explorar géneros distintos. La tienda renueva sus ofertas cada semana, por lo que conviene estar atento a las próximas promociones para no perder ninguna novedad.

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