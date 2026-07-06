El Salvador

Préstamos y depósitos bancarios en El Salvador aumentaron más de 10 % en lo que va del año, según ABANSA

El sector bancario en El Salvador inició 2026 con un entorno favorable, impulsado por el dinamismo del crédito al consumo y la preferencia de los clientes por mantener sus recursos en cuentas de ahorro y corrientes.

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Una mujer caucásica de cabello castaño firma documentos en un escritorio de madera en un banco. Hay una calculadora, llaves y una maqueta de casa.
El crédito bancario en El Salvador subió entre enero y abril de 2026, según la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito bancario y los depósitos en El Salvador mostraron un comportamiento al alza entre enero y abril de 2026, según la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). Tanto los préstamos como las captaciones superaron los valores alcanzados en el mismo periodo del año anterior.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las entidades bancarias entregaron 19,701.2 millones de USD en préstamos brutos, lo que representó un 10.3 % más que en 2025. Frente a diciembre de 2025, el monto subió un 3.4 %, y en comparación con marzo de este año, el incremento fue de 1.2 %.

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El principal destino de los créditos fue el consumo, con 6,161.1 millones de USD (31.3 % del total). Le siguieron el comercio, que recibió 3,245.7 millones de USD (16.5 %), y la vivienda, con 3,072.0 millones de USD (16.6 %). También se otorgaron préstamos a los sectores de servicios, industria y construcción.

En cuanto a refinanciamiento de préstamos por banco, el total llegó a 700.6 millones de USD. Esta cifra es levemente menor a la de diciembre de 2025, que fue de 700.8 millones de USD, pero un 2.5 % superior a abril de 2025, cuando se reportaron 683.3 millones de USD.

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Los préstamos brutos alcanzaron 19,701.2 millones de USD en abril de 2026, con un alza de 10.3 % frente al mismo periodo de 2025. (Freepik)
Los préstamos brutos alcanzaron 19,701.2 millones de USD en abril de 2026, con un alza de 10.3 % frente al mismo periodo de 2025. (Freepik)

El saldo de préstamos netos fue de 19,259.5 millones de USD al 30 de abril de 2026. El año anterior, en el mismo periodo, fue de 17,444.5 millones de USD, lo que equivale a un aumento del 10.4 %.

Los préstamos vencidos sumaron 280.3 millones de USD en abril de 2026, un 9.4 % más que en abril de 2025, cuando alcanzaron 256.3 millones de USD. El índice de morosidad se ubicó en 1.42 % en abril de 2026 y en 1.43 % en 2025, mostrando estabilidad.

Estos resultados indican que, en los primeros meses de 2026, el crédito bancario creció especialmente en el segmento de consumo, mientras la morosidad se mantuvo sin cambios relevantes.

Depósitos

En el rubro de depósitos, de enero a abril de 2026, la banca captó 23,062.8 millones de USD, según la ABANSA. Este monto es un 14.1 % mayor que en 2025, cuando se registraron 20,216.9 millones de USD, y representa un 4.2 % más respecto a diciembre de 2025, que cerró con 22,124.9 millones de USD.

La tendencia de crecimiento también se observó entre marzo y abril de 2026, con un alza del 1.3 % en los depósitos.

Infografía de datos financieros con título, texto introductorio, un gráfico de barras ascendente con monedas y billetes, y paneles con cifras clave de depósitos.
La infografía ilustra el aumento del 14.1 % en los depósitos bancarios de El Salvador, alcanzando 23,062.8 millones de USD entre enero y abril de 2026, según datos de ABANSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tipo de cuenta, los depósitos a la vista (ahorro y corriente) pasaron de 12,628.0 millones de USD en abril de 2025 a 14,363.1 millones de USD en abril de 2026. Los depósitos a plazo crecieron de 7,238.3 millones de USD a 8,270.3 millones en el mismo periodo. Para los depósitos pactados hasta un año, el saldo fue de 7,457.9 millones de USD en 2026, frente a 6,451.4 millones de USD en 2025.

En los depósitos pactados a más de un año, hubo un leve incremento: de 786.9 millones de USD en abril de 2025 a 812.4 millones en 2026, aunque con una pequeña disminución respecto a diciembre de 2025, cuando fueron 821.5 millones de USD.

Finalmente, los depósitos restringidos e inactivos pasaron de 327.3 millones de USD en abril de 2025 a 429.7 millones ese mismo año, para luego bajar a 402.8 millones en abril de 2026.

De este modo, los datos muestran que el crédito y los depósitos registraron un aumento en el sistema bancario salvadoreño durante el primer cuatrimestre de 2026.

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