Pochettino habló de la polémica decisión de la FIFA de levantarle la sanción a una figura de EEUU: “Es fantástico”

Pochettino habló en la previa al duelo por octavos de final (Reuters)

La previa al duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica estuvo marcada por la resolución de la FIFA, que dejó en suspenso la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun. El seleccionador del conjunto estadounidense, Mauricio Pochettino, destacó en conferencia de prensa que el 99,9% del mundo futbolístico coincidió en que la expulsión fue injusta y consideró que la decisión del organismo rector “es imposible de superar en términos de justicia”.

En sus declaraciones Pochettino aseguró: “Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. No solo porque soy el seleccionador de Estados Unidos. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”. El técnico recordó que esa expulsión “les pudo costar el Mundial”, dejando a su equipo en inferioridad numérica durante los últimos minutos del encuentro previo.

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La noticia tomó mayor relevancia tras conocerse que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la sanción. Pochettino abordó el asunto con naturalidad y afirmó: “Escucho a distintas federaciones y entrenadores, que el presidente llamó, no me sorprende. Vengo de Argentina y Europa, el fútbol es más que una religión. Si seguimos avanzando, este deporte es increíble, tiene mucha fuerza, lo verán”.

El seleccionador insistió en que “ha habido evidencias en el pasado de que se puede suspender una sanción” y que no entiende “quién se puede sorprender” por la decisión del Comité Disciplinario. “No es una cosa extraordinaria. Hemos visto muchas jugadas que no han sido sancionables como la nuestra. Si hay alguien perjudicado en esta situación fue Estados Unidos”, señaló el entrenador.

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Balogun vio la tarjeta roja tras golpear a un rival (Reuters)

Consultado sobre el impacto del equipo en el desarrollo del fútbol en Estados Unidos, Pochettino explicó: “Los jugadores tienen que dejar ese legado, quienes están creando la relación con los aficionados. Estamos llegando tan lejos y vamos a recordar el camino. El legado ya está. Antes de empezar el Mundial no veíamos gente jugando al fútbol, ahora ya se ve y los culpables son mis jugadores”.

El técnico argentino consideró que el crecimiento del “soccer” en el país es una oportunidad histórica: “Antes del Mundial tenía la idea de que no era un país futbolero, ahora es una oportunidad de que el soccer siga creciendo. Veía a Inter Miami con Messi con los campos llenos, porque seguían a Messi, no tanto el deporte, pero creo que ahora se seguirá siguiendo. Grandes jugadores que están aquí y sobre todo el legado de este Mundial va a hacer que el soccer comience a crecer. Si este país se despierta y empieza a sentir este deporte, cuidado, porque el potencial es grande, esperemos haber aportado nuestro granito de arena”.

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Respecto a la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA, Pochettino subrayó: “Es justa la decisión, porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo que es demasiado grande para un equipo y, sobre todo, para una acción que es involuntaria. Para el entrenador, “la integridad y la ética son conceptos mundiales y ser más justos que esto es imposible. Hemos de celebrar que se tomó una decisión justa”.

El seleccionador también se refirió a la fortaleza del grupo: “Nuestro poder está en los 26 jugadores, no está en solo uno. Quizá mañana lo dejo en el banquillo a Balogun. La fuerza es el grupo. Él marcó tres goles y en la forma en que el equipo jugó con diez fue increíble ante Bosnia-Herzegovina. Cualquiera del plantel puede estar en el once titular”.

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Sobre el rival de octavos de final, Bélgica, Pochettino elogió su experiencia y calidad: “Es un equipo increíble, tienen jugadores con experiencia. Es un candidato al Mundial. Nuestro objetivo es mejorar. En marzo no fue un partido oficial y ahora tenemos a la afición. Espero que sea un resultado distinto y jugar mejor”.

El entrenador remarcó que no participó en los recursos contra la sanción y que conoció la noticia en el entrenamiento matutino. “Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas”, concluyó Pochettino al referirse a la habilitación de Balogun para el crucial enfrentamiento ante Bélgica.

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