Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público sigue negociado sin variantes este lunes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.
Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a presentar el programa financiero hasta 2027. En esencia, se trata del detalle de cómo va a cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene el Tesoro hasta el final del mandato de Javier Milei. Y si bien el equipo económico guarda bajo siete llaves los detalles, en las últimas semanas comentaron algunos de los instrumentos que negociaron para cubrir los más de USD 30.000 que vencen hasta diciembre del año próximo.
economia/2026/07/03/el-dolar-cerro-la-semana-estable-pero-se-mantuvo-en-su-precio-mas-alto-desde-octubre/
El BCRA compró USD 100 millones en el mercado
El BCRA compró el viernes USD 100 millones en la rueda del spot, el 12,5% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 233 millones, a 48.237 millones de dólares.
El dólar, a 1.510 pesos
El dólar blue recortó 15 pesos o 1,1% el viernes 3, a $1.510, para sumar 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior. El billete informal quedó ofrecido ahora al mismo precio que en los bancos.