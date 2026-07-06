Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de julio

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Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días Los valores más altos se registran en entidades digitales y compañías financieras, que superan ampliamente a los bancos tradicionales

Brasil gana la carrera automotriz: la inversión ya es 17 veces mayor que en Argentina, según un informe privado La brecha entre ambos países se amplió con fuerza por la concentración de proyectos, incentivos e innovación del otro lado de la frontera, mientras el mercado local enfrenta menor actividad, incertidumbre regulatoria y escasos anuncios

Es momento de ampliar el foco más allá de la guerra de Irán Las salidas por el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí pasaron de menos de 800.000 barriles diarios a unos 5 millones, mientras los envíos desde Fuyaira, en Abu Dhabi, subieron 40% en marzo

¿Qué tienen en común la Selección Argentina y una empresa preparada para trascender? El consultor Gustavo Schutt compara el funcionamiento del equipo nacional con organizaciones preparadas para una transición, y advierte que concentrar decisiones y saberes en pocos vuelve al negocio menos transferible