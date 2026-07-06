Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de julio

El billete al público sigue ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo desde el 24 de octubre. El blue también es ofrecido a $1.510

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue negociado sin variantes este lunes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.

Caputo presenta hoy el programa financiero hasta 2027: qué se sabe hasta ahora

Este lunes, Economía detallará cómo va a enfrentar los vencimientos en divisas hasta el final del mandato de Javier Milei. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que tendrá opciones y el apoyo de EEUU

El ministro de Economía Luis Caputo sonríe mientras diserta en la ExpoEFI, un evento clave para el debate económico en Argentina. (Maximiliano Luna)
El ministro de Economía Luis Caputo sonríe mientras diserta en la ExpoEFI, un evento clave para el debate económico en Argentina. (Maximiliano Luna)

Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, va a presentar el programa financiero hasta 2027. En esencia, se trata del detalle de cómo va a cubrir los vencimientos en moneda extranjera que tiene el Tesoro hasta el final del mandato de Javier Milei. Y si bien el equipo económico guarda bajo siete llaves los detalles, en las últimas semanas comentaron algunos de los instrumentos que negociaron para cubrir los más de USD 30.000 que vencen hasta diciembre del año próximo.

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13:08 hsHoy

economia/2026/07/03/el-dolar-cerro-la-semana-estable-pero-se-mantuvo-en-su-precio-mas-alto-desde-octubre/

13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 100 millones en el mercado

El BCRA compró el viernes USD 100 millones en la rueda del spot, el 12,5% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 233 millones, a 48.237 millones de dólares.

13:07 hsHoy

El dólar, a 1.510 pesos

El dólar blue recortó 15 pesos o 1,1% el viernes 3, a $1.510, para sumar 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior. El billete informal quedó ofrecido ahora al mismo precio que en los bancos.

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