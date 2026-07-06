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Darío Cvitanich le dedicó a Ivana Figueiras un romántico mensaje por su cumpleaños: las fotos inéditas

El exfutbolista sorprendió con una emotiva dedicatoria con imágenes de sus momentos juntos para celebrar los 39 años de la modelo

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Darío Cvitanich le dedicó unas emotivas palabras a Ivana Figueiras por su cumpleaños número 39 (Instagram)
Darío Cvitanich le dedicó unas emotivas palabras a Ivana Figueiras por su cumpleaños número 39 (Instagram)

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich celebran este 6 de julio una fecha especial. A casi un año del comienzo de su relación, marcada por momentos tensos, versiones cruzadas y debates en el medio, la diseñadora festejó su cumpleaños número 39 acompañada por el exfutbolista. Este es el primer aniversario que comparten públicamente como pareja. La jornada estuvo atravesada por gestos de cariño y declaraciones románticas, con las redes sociales como escenario central del festejo.

Desde temprano, Cvitanich sorprendió a Figueiras con una dedicatoria en Instagram, donde compartió una postal de ambos relajados en la playa, con el mar de fondo y el sol dibujando una atmósfera cálida e íntima. En el mensaje, el exdelantero abrió su corazón y dejó en claro el significado que tiene Ivana en su vida. “A veces aparece alguien que sin hacer ruido cambia tu mundo por completo. Gracias por cada abrazo, por cada risa, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial“, comenzó diciendo.

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Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo. Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir. Te amo y admiro siempre. ¡Feliz cumpleaños, mi vida!”, cerró, sumando un emoji de corazón lila. La respuesta de la modelo no tardó en llegar, sellando el ida y vuelta con un mensaje igual de emotivo: “Sos lo más lindo que existe. Te amo”. El intercambio, simple y directo, reflejó el momento de plenitud que viven ambos, después de casi un año en el que aprendieron a reconstruirse en pareja y a disfrutar de los pequeños rituales cotidianos, entre los que se destacó el cumpleaños del propio exfutbolista el pasado de mayo.

Un hombre y una mujer sentados en la arena de una playa, ambos con lentes de sol. Al fondo se ven dunas con vegetación, casas y un grupo de personas
Darío Cvitanich e Ivana Figueiras celebraron juntos el primer cumpleaños de la diseñadora como pareja
Un hombre con gafas de sol y camiseta blanca y una mujer con gorra, top azul y pantalones cortos de jean, tumbados en reposeras junto a una piscina
El exfutbolista compartió una romántica dedicatoria para Ivana en sus redes y sumó imágenes de sus momentos favoritos

En el posteo que subió a su cuenta de Instagram, Cvitanich mostró otras postales de su vínculo. En una, se los vio recostados en una reposera junto a la piscina, en una escena de descanso y confianza. En otra, ambos posaron sentados en la vereda de una calle, con gafas oscuras y ropa informal, compartiendo un momento casual al aire libre. También publicó imágenes de un viaje, donde caminaron por una plaza europea, abrigados y abrazados, y de una salida nocturna en la que cenaron juntos en una mesa al aire libre. En cada foto, se notó la naturalidad y el humor que caracteriza la relación: gestos distendidos, sonrisas, abrazos y miradas cómplices.

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Este cumpleaños significó algo especial para la empresaria, que lo vivió acompañada por su pareja en una etapa de nuevos comienzos y lejos de las críticas que invadieron los comienzos de su vínculo. El romance, que durante un tiempo mantuvieron reservado, quedó expuesto en redes junto a las primeras imágenes juntos. La historia, marcada por idas y vueltas, encontró en este festejo un momento para celebrar el presente, los pequeños rituales y la cercanía cotidiana.

Una pareja sonriente se abraza en primer plano, con el cielo azul, vegetación y edificios a lo lejos, y otras personas en la arena
Selfie en la playa y mensajes de amor: así festejaron Ivana Figueiras y Darío Cvitanich
Un hombre de lentes de sol y sudadera negra toma una selfie con una mujer de denim, lentes de sol y botas, sentada junto a una pared de ladrillo. Fondo urbano con árboles y cielo nublado
Entre posteos y gestos espontáneos, Figueiras y Cvitanich celebraron el presente de su relación

El posteo no pasó desapercibido entre amigos y seguidores, que sumaron mensajes de buenos deseos y elogios en los comentarios. “Fan de este amor”; “Que viva el amor”; “La simpleza y sencillez de las fotos es lo que define ese planazo”; “Me encanta verlos así”, “Hermosas palabras de amor”, fueron algunas de las frases que acompañaron las publicaciones y completaron el clima del festejo.

Hombre y mujer sentados en una mesa al aire libre por la noche, comen hot dogs. Hay una botella de bebida. La mujer hace la señal de la paz
Complicidad, viajes y abrazos: la pareja eligió mostrar su lado más íntimo en el cumpleaños de Ivana
Hombre con sudadera gris y gafas de sol y mujer con abrigo de leopardo y gorro beige, posan. Fondo con edificios históricos, banderas y cielo azul
El exfutbolista Darío Cvitanich y la modelo Chechu Figueiras posaron en la plaza Markt de Brujas, Bélgica, con edificios históricos y banderas de fondo (Instagram)

Así, el primer cumpleaños público de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich se convirtió en una sucesión de imágenes, palabras y gestos amorosos. Entre dedicatorias románticas, abrazos y fotos que retrataron la complicidad, la pareja celebró no solo un año más de vida, sino también la decisión de apostar por la cercanía y la compañía después de los vaivenes. Un brindis por lo compartido y por todo lo que aun queda por vivir juntos.

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