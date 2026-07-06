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Evita contestar llamadas desconocidas y de estafa activando el identificador de Android

Google puede advertir si una llamada fue reportada como spam o si está vinculada a intentos de suplantación de identidad

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Teléfono celular sobre mesa de madera con alerta de llamada fraudulenta en pantalla que indica número desconocido, botones verde y rojo, y gafas.
Android permite saber quién llama antes de contestar con el identificador de llamadas y la protección contra spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las llamadas no identificadas y los intentos de estafa, los usuarios de Android cuentan con una herramienta que ayuda a saber quién llama antes de contestar, lo que permite tomar decisiones informadas y evitar riesgos innecesarios.

Activar el identificador de llamadas y la protección contra spam es un proceso sencillo, basado en la infraestructura de Google, y ofrece una capa de seguridad adicional frente a números desconocidos o sospechosos.

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Cómo funciona y qué ofrece el identificador de Android

El identificador de llamadas de Android utiliza la base de datos de Google para proporcionar información sobre el emisor de una llamada cuando el número no está guardado en la agenda del usuario.

Cada vez que entra una llamada desconocida, el sistema consulta su base de datos y puede mostrar detalles relevantes: desde si se trata de una empresa, hasta si el número ha sido reportado previamente como spam o está vinculado a intentos de suplantación de identidad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Google puede advertir si una llamada fue reportada como spam o si está vinculada a intentos de suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta protección no se limita únicamente a mostrar el nombre del emisor. El sistema es capaz de analizar patrones de llamadas masivas y advertir sobre posibles riesgos, apoyándose en los informes de millones de personas que, a diario, marcan números como sospechosos.

Cuando se detecta una llamada potencialmente fraudulenta o no deseada, el teléfono puede mostrar símbolos o advertencias específicas, e incluso identificar el giro comercial del emisor. De ese modo, el usuario recibe una alerta visual antes de responder.

Para quienes se preguntan cómo ayuda este sistema, la función permite a los usuarios conocer la identidad del emisor de una llamada desconocida sin necesidad de contestar.

El teléfono consulta la base de datos de Google y, si detecta un número reportado por otros usuarios o asociado a spam, muestra una advertencia inmediata en pantalla. Así, se reduce el riesgo de caer en engaños telefónicos y se facilita la gestión de llamadas no deseadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La activación del identificador de llamadas y spam se configura desde la app Teléfono de Google en Android 6.0 o superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activación y configuración del identificador de llamadas en Android

La mayoría de los dispositivos Android con versión 6.0 o superior tienen esta función habilitada de manera predeterminada. Sin embargo, es recomendable comprobar que el servicio esté activo y configurarlo según las preferencias personales. El proceso se realiza desde la aplicación Teléfono de Google, siguiendo unos pasos sencillos:

  1. Abrir la app Teléfono.
  2. Presionar el icono de Más opciones (tres puntos verticales).
  3. Acceder a Configuración y luego a Identificador de llamada y spam.
  4. Allí, activar o desactivar la opción “Ver ID de emisor y spam”.

Cuando esta función está habilitada, el teléfono puede enviar información sobre las llamadas recibidas a los servidores de Google. De este modo, el sistema analiza los datos y muestra información precisa al usuario. Si se desactiva, el dispositivo dejará de mostrar alertas y detalles sobre llamadas potencialmente peligrosas.

Además, existe la opción de filtrar llamadas de spam, que bloquea automáticamente las comunicaciones reportadas como sospechosas. Aunque no se reciben notificaciones de llamadas perdidas ni mensajes de voz de estos números, las llamadas filtradas quedan registradas en el historial y pueden revisarse posteriormente.

Para utilizar el identificador de llamadas y la protección contra spam en Android, es necesario contar con un teléfono que ejecute Android 6.0 o superior. También deben estar instaladas las aplicaciones Teléfono, Contactos y Mensajes de Google. En el caso de la detección de llamadas falsas, el sistema requiere Android 5.0 o una versión posterior y tener activados los RCS en la app de Mensajes de Google.

El sonido del celular que te indica que están grabando la llamada.
Para usar la protección contra spam en Android también deben estar instaladas las apps Teléfono, Contactos y Mensajes de Google.(Foto: Imagen ilustrativa)

Qué otras herramientas tiene Android: bloqueo de llamadas y anuncio por voz

El sistema de Android no solo se limita a identificar y advertir sobre llamadas sospechosas. Los usuarios pueden bloquear números específicos o marcarlos como spam desde la propia app Teléfono.

Para ello, basta con seleccionar la llamada en el historial y elegir la opción de bloquear o marcar como spam. Esta acción impide que ese número vuelva a comunicarse y, al mismo tiempo, reporta el incidente a Google, contribuyendo a la protección colectiva.

Android también incorpora la posibilidad de activar el anuncio del identificador de llamada. Al habilitar esta función, el teléfono puede anunciar en voz alta el nombre o número del emisor cuando se recibe una llamada. Se puede elegir entre que el anuncio se realice siempre, solo cuando se utilizan auriculares, o nunca, según la preferencia del usuario.

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