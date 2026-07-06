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Sarampión avanza en Honduras: confirman cuatro nuevos contagios y los casos ya suman 10

La investigación epidemiológica determinó que los nuevos pacientes pertenecen a un mismo núcleo familiar de Cofradía.

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Honduras busca evitar nuevos brotes mediante campañas masivas de inmunización. (FOTO: Infobae)
Honduras busca evitar nuevos brotes mediante campañas masivas de inmunización. (FOTO: Infobae)

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó la detección de cuatro nuevos casos de sarampión en Cofradía, departamento de Cortés, con lo que el total de contagios confirmados en Honduras durante 2026 ascendió a 10 casos. Los pacientes pertenecen a un mismo grupo familiar y están bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

Los nuevos casos corresponden a un conglomerado familiar integrado por un hombre de 43 años y sus tres hijos de 17, 14 y 11 años. De acuerdo con el informe oficial, la investigación epidemiológica estableció que el padre habría estado expuesto al virus tras mantener contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a principios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán.

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Entre el 19 y el 30 de junio, tres de sus hijos comenzaron a presentar un cuadro clínico compatible con sarampión, caracterizado por fiebre y erupciones en la piel. Tras las pruebas de laboratorio y el seguimiento epidemiológico, Salud confirmó que se trataba de nuevos casos positivos de la enfermedad.

Medidas activadas en Cofradía

Ante la confirmación de los contagios, la Secretaría de Salud activó de inmediato el protocolo nacional para la contención del brote.

Entre las medidas implementadas figura el despliegue de 14 brigadas de vacunación en Cofradía, que realizan jornadas intensivas de inmunización en la comunidad, además de la búsqueda activa de personas con síntomas compatibles con la enfermedad.

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Los nuevos casos de sarampión en Cortés corresponden a un grupo familiar integrado por un hombre de 43 años y sus hijos de 17, 14 y 11 años.
Los nuevos casos de sarampión en Cortés corresponden a un grupo familiar integrado por un hombre de 43 años y sus hijos de 17, 14 y 11 años.

Las acciones también incluyen la identificación y monitoreo de contactos cercanos, toma de muestras para laboratorio, vacunación de bloqueo en las zonas de riesgo, aislamiento de los casos confirmados y coordinación con centros educativos y líderes comunitarios para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Vacunación y situación de la familia

Como parte de la investigación, las autoridades conocieron que la familia afectada no contaba con un esquema de vacunación debidamente documentado contra el sarampión, un elemento que aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad y facilita su propagación.

La vacuna contra el sarampión forma parte del esquema nacional de inmunización, es gratuita y está disponible en todos los establecimientos de salud del país para niños y personas susceptibles que requieran completar sus dosis, reiteró la Sesal.

Según datos oficiales, además de los 10 casos confirmados, el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene bajo investigación más de 200 casos sospechosos distribuidos en distintas regiones del territorio nacional, que continúan en evaluación mediante pruebas de laboratorio y seguimiento clínico.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y personas no vacunadas. (FOTO: La Prensa)

Recomendaciones a la población

Las autoridades sanitarias habían informado semanas atrás que los primeros contagios detectados en el país fueron, en su mayoría, importados, principalmente de personas procedentes de Guatemala. Después se confirmó el primer caso de transmisión local, situación que mantiene bajo vigilancia a los equipos de salud por el riesgo de propagación comunitaria.

La Secretaría de Salud llamó a padres de familia, adolescentes y adultos a verificar su esquema de vacunación y acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de tener dosis pendientes.

También recomendó que cualquier persona que presente fiebre, sarpullido, tos, secreción nasal o conjuntivitis busque atención médica inmediata y evite asistir a centros educativos, lugares de trabajo o actividades públicas mientras recibe valoración médica, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión.

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