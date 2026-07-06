Economía

Para el economista Ramiro Castiñeira, “el mercado teme que vuelvan las formas de hacer macroeconomía del pasado”

El analista explicó los motivos por los cuales la Argentina todavía no tiene acceso al crédito internacional, pese a los avances en la macro

Guardar
Google icon
Castiñeira habló de la desconfianza hacia el peronismo en el exterior

El economista Ramiro Castiñeira aseguró que Argentina no tiene acceso al crédito internacional por la alta desconfianza que genera un posible regreso del peronismo y de sus “formas de hacer macroeconomía”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Castiñeira destacó en primer lugar que Argentina exhibe actualmente superávit fiscal y externo, una situación que pocos países alcanzan y que representa dos de los pilares más relevantes en términos macroeconómicos. A pesar de este desempeño, aún no tiene acceso a los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

El economista señaló que, a pesar de los avances logrados por la gestión de Javier Milei en materia de cuentas públicas, el mercado financiero internacional mantiene una actitud cautelosa.

Explicó que la administración de Milei no logró realizar colocaciones de deuda en el exterior y que recién ahora se observa un riesgo país cercano a los 400 puntos básicos. Sin embargo, ese nivel todavía resulta elevado para obtener financiamiento en el mercado internacional, donde países como Brasil, Uruguay y Chile operan con riesgos país de entre 100 y 250 puntos y acceden, por tanto, a menores tasas.

PUBLICIDAD

Castiñeira remarcó que el ajuste de las cuentas públicas permitió que el BCRA adquiriera más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año. Además, precisó que el saldo comercial alcanzó los 20.000 millones de dólares y el saldo energético, 10.000 millones.

Castiñeira remarcó que el ajuste de las cuentas públicas permitió que el BCRA adquiriera más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año
Castiñeira remarcó que el ajuste de las cuentas públicas permitió que el BCRA adquiriera más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año

No obstante, el economista advirtió sobre la persistencia de la desconfianza internacional: “Todo eso es el famoso colchón que está haciendo la macroeconomía, pero la realidad es que el miedo a que vuelva un peronismo, que usualmente te patea la deuda, te la reprograma, no te la paga, hace que Argentina no logre tener crédito todavía”.

Agregó que existe una “desconfianza de los mercados a un posible retorno de las formas de hacer macroeconomía del pasado. Dicen ‘yo a Milei le presto, pero si le presto a Milei quiero que me pague Milei’”.

Relató que desde 2001 hasta la fecha, Standard & Poor’s declaró cuatro defaults para la deuda argentina. Castiñeira repasó los hitos de estos episodios: el primer default ocurrió en 2001, cuando Argentina dejó de pagar 100.000 millones de dólares, el más grande de la historia.

Posteriormente, tras los canjes de deuda en 2005 y 2006, una parte de los acreedores quedó fuera del acuerdo y surgió un fallo judicial adverso en 2014. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el país desconoció ese fallo y volvió a incurrir en default externo en 2014 y 2015.

La historia reciente de la deuda argentina incluyó el reperfilamiento de la deuda en pesos en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y una nueva negociación de la deuda externa bajo la administración de Alberto Fernández. Castiñeira recordó que Fernández renegoció 70.000 millones de dólares, postergando vencimientos para el siguiente gobierno.

Castiñeira: "El miedo a que vuelva un peronismo, que usualmente te patea la deuda, te la reprograma, no te la paga, hace que Argentina no logre tener crédito todavía”.
Castiñeira: "El miedo a que vuelva un peronismo, que usualmente te patea la deuda, te la reprograma, no te la paga, hace que Argentina no logre tener crédito todavía”.

Actualmente, Argentina afronta los pagos que fueron diferidos en los acuerdos previos. “Por eso, Javier Milei fue el presidente que más dólares compró y el que menos acumuló”, expresó Castiñeira. Añadió: “Se está pagando todo el aumento de la deuda pública durante las últimas 2 décadas. Es increíble el número y como no toman nota de que toda la fiesta populista que vivimos nos endeudó”.

El economista puntualizó que en 2001 el stock de deuda pública era de 140.000 millones de dólares, mientras que al asumir Milei ascendía a 550.000 millones. Esto implica un incremento de 380.000 millones en dos décadas, periodo que algunos denominaron “década ganada”. Castiñeira concluyó: “No solo hubo un endeudamiento masivo, sino que también destruyeron la moneda”.

En suma, Castiñeira sostuvo: “La política económica que suele utilizar el peronismo es una copia del fascismo italiano. Entonces, se quedó en el tiempo y no propone otra cosa que una economía cerrada, basada en el reparto del gasto público y de prebendas. No se anima a hacer algo distinto, porque avanzar hacia la apertura económica y hacia una institucionalidad similar a la del resto de Occidente choca con la forma de hacer política del peronismo”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Mirá la entrevista completa a Ramiro Castiñeira

Temas Relacionados

Ramiro Castiñeirainfobae en vivomercadosdeudaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los autos 0 km volvieron a aumentar sus precios tras la suba del dólar: qué modelos cuestán más caros que en junio

Los costos de las automotrices subieron en las últimas semanas del mes pasado y eso se vio reflejado en subas de precios. Algunos modelos se mantienen, pero la mayoría aumentó

Los autos 0 km volvieron a aumentar sus precios tras la suba del dólar: qué modelos cuestán más caros que en junio

Cerró una distribuidora de bebidas en el conurbano y despidió a sus 220 empleados

La firma de logística Express Beer entró en cesación de pagos y su planta de La Matanza dejó de funcionar; el gremio que dirigen los Moyano denunció incertidumbre sobre indemnizaciones y salarios adeudados

Cerró una distribuidora de bebidas en el conurbano y despidió a sus 220 empleados

El Gobierno explicó cómo pagará todos los vencimientos de deuda hasta después de las elecciones: las claves de la estrategia

El equipo económico explicó de dónde tomará los dólares y el respaldo internacional previsto para los próximos dos años, con foco en los instrumentos y montos detallados

El Gobierno explicó cómo pagará todos los vencimientos de deuda hasta después de las elecciones: las claves de la estrategia

Mercados: suben las acciones y cae el riesgo país luego de la presentación del programa financiero

El ministro Caputo brindó lineamientos sobre la estrategia para enfrentar pagos de deuda en dólares hasta 2027. Los ADR de bancos ganan hasta 7% y el indicador de JP Morgan cede a 412 puntos

Mercados: suben las acciones y cae el riesgo país luego de la presentación del programa financiero

El presupuesto educativo a nivel nacional se redujo casi 50% en los últimos dos años

La educación fue uno de los sectores que más sufrió la motosierra desde el inicio de la actual gestión. El debate por los modelos de financiamiento

El presupuesto educativo a nivel nacional se redujo casi 50% en los últimos dos años

DEPORTES

Gianni Infantino habló sobre el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes”

Gianni Infantino habló sobre el caso Balogun: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes”

Se confirmó la lesión de la figura de Inglaterra que se cayó en los festejos del triunfo sobre México en el Mundial 2026

Un ex futbolista de Inglaterra recibió una feroz amenaza en medio del partido ante México: “Te vas muerto, cabrón”

El circuito que alimenta al tenis argentino: seis torneos del ITF World Tennis llegan al país en las próximas semanas

Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

TELESHOW

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

L-Gante se reconcilió con Maxi El Brother y volvieron a trabajar juntos: “La billetera te la manejás vos”

Celeste Cid se animó a una transformación especial para cumplir una cábala por el triunfo de Argentina: “Toca bancar”

Jimena Barón celebró el importante avance de su hijo Arturo en plenas vacaciones a Miami por el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Qué efecto encontró un meta análisis global sobre los videojuegos y las capacidades cognitivas

Qué efecto encontró un meta análisis global sobre los videojuegos y las capacidades cognitivas

La Feria del Libro de Lima cumple 30 años con más de 65 autores internacionales y Ecuador como país invitado

Sarampión avanza en Honduras: confirman cuatro nuevos contagios y los casos ya suman 10

La frontera terrestre entre México y Estados Unidos concentra más de 6,600 migrantes muertos o desaparecidos en una década según la OIM

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño