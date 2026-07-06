Para el economista Ramiro Castiñeira, “el mercado teme que vuelvan las formas de hacer macroeconomía del pasado”

Castiñeira habló de la desconfianza hacia el peronismo en el exterior

El economista Ramiro Castiñeira aseguró que Argentina no tiene acceso al crédito internacional por la alta desconfianza que genera un posible regreso del peronismo y de sus “formas de hacer macroeconomía”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Castiñeira destacó en primer lugar que Argentina exhibe actualmente superávit fiscal y externo, una situación que pocos países alcanzan y que representa dos de los pilares más relevantes en términos macroeconómicos. A pesar de este desempeño, aún no tiene acceso a los mercados internacionales.

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El economista señaló que, a pesar de los avances logrados por la gestión de Javier Milei en materia de cuentas públicas, el mercado financiero internacional mantiene una actitud cautelosa.

Explicó que la administración de Milei no logró realizar colocaciones de deuda en el exterior y que recién ahora se observa un riesgo país cercano a los 400 puntos básicos. Sin embargo, ese nivel todavía resulta elevado para obtener financiamiento en el mercado internacional, donde países como Brasil, Uruguay y Chile operan con riesgos país de entre 100 y 250 puntos y acceden, por tanto, a menores tasas.

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Castiñeira remarcó que el ajuste de las cuentas públicas permitió que el BCRA adquiriera más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año. Además, precisó que el saldo comercial alcanzó los 20.000 millones de dólares y el saldo energético, 10.000 millones.

Castiñeira remarcó que el ajuste de las cuentas públicas permitió que el BCRA adquiriera más de 10.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año

No obstante, el economista advirtió sobre la persistencia de la desconfianza internacional: “Todo eso es el famoso colchón que está haciendo la macroeconomía, pero la realidad es que el miedo a que vuelva un peronismo, que usualmente te patea la deuda, te la reprograma, no te la paga, hace que Argentina no logre tener crédito todavía”.

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Agregó que existe una “desconfianza de los mercados a un posible retorno de las formas de hacer macroeconomía del pasado. Dicen ‘yo a Milei le presto, pero si le presto a Milei quiero que me pague Milei’”.

Relató que desde 2001 hasta la fecha, Standard & Poor’s declaró cuatro defaults para la deuda argentina. Castiñeira repasó los hitos de estos episodios: el primer default ocurrió en 2001, cuando Argentina dejó de pagar 100.000 millones de dólares, el más grande de la historia.

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Posteriormente, tras los canjes de deuda en 2005 y 2006, una parte de los acreedores quedó fuera del acuerdo y surgió un fallo judicial adverso en 2014. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el país desconoció ese fallo y volvió a incurrir en default externo en 2014 y 2015.

La historia reciente de la deuda argentina incluyó el reperfilamiento de la deuda en pesos en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y una nueva negociación de la deuda externa bajo la administración de Alberto Fernández. Castiñeira recordó que Fernández renegoció 70.000 millones de dólares, postergando vencimientos para el siguiente gobierno.

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Castiñeira: "El miedo a que vuelva un peronismo, que usualmente te patea la deuda, te la reprograma, no te la paga, hace que Argentina no logre tener crédito todavía”.

Actualmente, Argentina afronta los pagos que fueron diferidos en los acuerdos previos. “Por eso, Javier Milei fue el presidente que más dólares compró y el que menos acumuló”, expresó Castiñeira. Añadió: “Se está pagando todo el aumento de la deuda pública durante las últimas 2 décadas. Es increíble el número y como no toman nota de que toda la fiesta populista que vivimos nos endeudó”.

El economista puntualizó que en 2001 el stock de deuda pública era de 140.000 millones de dólares, mientras que al asumir Milei ascendía a 550.000 millones. Esto implica un incremento de 380.000 millones en dos décadas, periodo que algunos denominaron “década ganada”. Castiñeira concluyó: “No solo hubo un endeudamiento masivo, sino que también destruyeron la moneda”.

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En suma, Castiñeira sostuvo: “La política económica que suele utilizar el peronismo es una copia del fascismo italiano. Entonces, se quedó en el tiempo y no propone otra cosa que una economía cerrada, basada en el reparto del gasto público y de prebendas. No se anima a hacer algo distinto, porque avanzar hacia la apertura económica y hacia una institucionalidad similar a la del resto de Occidente choca con la forma de hacer política del peronismo”.

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