Crimen y Justicia

La Fiscalía de Paraguay pidió 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador Edgardo Kueider

Lo consideró culpable del delito de contrabando en grado de tentativa por intentar ingresar USD 200 mil sin declarar. La defensa, en tanto, requirió la absolución

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Edgardo Kueider.

El fiscal que llevó el caso, Ysrael Villalba, solicitó la pena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador nacional Edgardo Kueider y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel. El planteo está cerca del máximo previsto para la tentativa de contrabando: dos años y seis meses.

En su exposición, Villalba sentenció: “Concluido el debate oral y público, para el ministerio fiscal ha quedado demostrada la existencia del tipo penal de contrabando en grado de tentativa, conforme a lo previsto en el artículo 326, inciso B”, del Código Aduanero de Paraguay.

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El apartado en cuestión tipifica el delito y la particularidad de que se realice “el ingreso o egreso de mercaderías sea o no por zona primaria en compartimiento secreto o de doble fondo o en forma tal que escape a la revisión normal de la aduana”. Para las autoridades del vecino país, el dinero en efectivo también se considera mercadería. Cuestionar esta equivalencia es uno de los puntales de la defensa de Kueider y de su pareja.

iara guinsel costa edgardo kueider partida
Iara Guinsel y Kueider enfrentan una pena máxima de dos años y medio de prisión por contrabando

Luego, subrayó algunos ítems para solicitar la condena y citó la forma en que se concretó el hecho investigado. Entre ellos, enumeró que se intentó utilizar el horario nocturno para ingresar el dinero. Además, marcó el “alto valor” de las divisas que transportaban en el vehículo “sin cumplir con la declaración prevista” para el traslado de más de USD 10 mil.

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Villalba sostuvo que el exsenador argentino y su pareja “violaron reglas administrativas y el código aduanero” del Paraguay.

Más adelante, recordó que el dinero “forma parte del catálogo de hechos punibles. Es un precedente para el lavado de activos”. Y que, de ingresar estas grandes sumas de dinero a territorio paraguayo, causaría “un grave daño a nuestro sistema jurídico”. Esto se debe a que se esquivaría la “trazabilidad (de los fondos) violando normas internacionales” para evitar el lavado de dinero.

Detuvieron al senador Edgardo Kueider en Paraguay
Las autoridades paraguayas encontraron cerca de 200 mil dólares en el auto de Kueider (@Ahora_Py)

El Fiscal también hizo zoom en la conducta del exsenador y Guinsel tras haberse detectado la maniobra ilícita. Lo consideró una “contra” para la situación de los acusados. Es que, sostuvo, ninguno de los dos “ha mostrado ni un mínimo de arrepentimiento”. Y en este sentido, amplió: “Si bien tienen el derecho a no declarar, no han pedido disculpas a los paraguayos por las acciones cometidas”.

Cuáles fueron los argumentos defensivos

Tras el planteo acusatorio, el Tribunal especializado en delitos económicos dio la palabra a los defensores Marcelo Bogado y Carlos Arévalo, que representan a Kueider y Guinsel. La defensa solicitó la absolución de ambos. El argumento esgrimido fue que la Fiscalía no logró probar el hecho y que la acusación se basó en “analogías y en estirar interpretaciones que no están cubiertas” por la legislación. La referencia fue a la valoración de que el dinero puede considerarse, también, una mercancía.

Tras las presentaciones de las partes, el Tribunal integrado por Elsa García (presidenta); Adriana Planás y Matías Garcete Piris, convocó a una nueva jornada. Será el próximo lunes 13 a partir de las 9.30. En esa oportunidad, habrá réplica de Fiscalía a la defensa y, a la inversa, dúplica de los abogados de Kueider a la acusación pública. Ese día, el Tribunal podría dar la sentencia en el caso. La audiencia de este lunes se realizó en la sala 9 del 6° piso de la Torre Norte del Palacio de Tribunales. Comenzó a las 10 de la mañana de este lunes y se estiró durante más de una hora.

Kueider y Guinsel cumplen arresto domiciliario desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, fueron detenidos en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad. Viajaban en una Chevrolet Trailblazer desde Foz do Iguazú a Ciudad del Este. En una mochila que estaba en el asiento trasero se encontraron 211 mil dólares, 646 mil pesos argentinos y 3,9 millones de guaraníes que no habían sido declarados.

Qué se le viene al exsenador entrerriano

El juicio por tentativa de contrabando no es el único problema judicial que tienen Kueider y Guinsel.

La Justicia paraguaya decidió imputarlos por lavado de activos. Entendió que para adquirir departamentos y cocheras en la capital del vecino país utilizaron fondos ilícitos. Así, los inmuebles quedaron embargados.

Luego, se conoció que la Cámara Federal de San Martín había rechazado un pedido de eximición de prisión. Esto significa que, en cuanto ponga un pie en territorio argentino, quedará detenido de inmediato.

Kueider está bajo investigación de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto lavado de activos. La magistrada pidió su extradición al Paraguay y la Fiscalía del país vecino dio luz verde. Pero antes deberá terminar de rendir cuentas frente a los tribunales locales.

Arroyo Salgado no es la única que investiga a Kueider por este delito. Hay otra causa en paralelo en la Justicia entrerriana. La cuestión de competencia se está tramitando ante la Corte Suprema.

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