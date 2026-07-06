El Salvador

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

La investigación de la PNC y la Fiscalía lo identificó como principal sospechoso, y durante la fase indagatoria aceptó su participación en el hecho ocurrido en Nahuilingo tras una rencilla personal, informaron las autoridades

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La PNC capturó a Ramón Ernesto Gómez Gallegos por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue ocultado en una zona rural de Nahuilingo, Sonsonate. (Foto cortesía redes sociales)
La PNC capturó a Ramón Ernesto Gómez Gallegos por el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue ocultado en una zona rural de Nahuilingo, Sonsonate. (Foto cortesía redes sociales)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un sujeto señalado como responsable de haber asesinado a un hombre y ocultar su cuerpo en una zona aislada de Nahuilingo, Sonsonate. El hecho ocurrió el 28 de junio pasado, cuando, tras una discusión mientras ambos consumían alcohol, las autoridades señalaron que el agresor atacó a la víctima con un machete y posteriormente procedió a enterrarla en un sector rural del occidente del país.

La víctima fue localizada semienterrada y en estado de descomposición, situación que dificultó las tareas de identificación del cuerpo y avanzar en las investigaciones.

Las autoridades detallaron que, tras una serie de diligencias se realizó la detención de Ramón Ernesto Gómez Gallegos, principal sospechoso del caso, se logró esclarecer el suceso y confirmar que el móvil fue una rencilla personal. El hallazgo del cadáver en condiciones avanzadas de descomposición en una propiedad de Nahuilingo encendió las alertas en la comunidad y llevó al despliegue de equipos de investigación de la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR). La coordinación permitió identificar a Gómez Gallegos como principal sospechoso, quien posteriormente admitió su responsabilidad durante la fase indagatoria.

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La víctima fue hallada semienterrada y en estado de descomposición, una condición que dificultó la identificación del cuerpo y la investigación. (Foto cortesía redes sociales)
La víctima fue hallada semienterrada y en estado de descomposición, una condición que dificultó la identificación del cuerpo y la investigación. (Foto cortesía redes sociales)

El detenido será remitido a los tribunales bajo cargos de homicidio, delito que en El Salvador contempla sanciones severas. Según el Código Penal salvadoreño, la pena por homicidio simple puede oscilar entre veinte y treinta años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes o atenuantes que acompañen el caso. En situaciones donde se determine premeditación, alevosía o ensañamiento, la condena puede alcanzar los 30 años, en concordancia con lo que establece la normativa vigente.

El caso se suma a un contexto nacional en el que los homicidios han mostrado una reducción sostenida a lo largo del año. El mes de junio de 2026 finalizó con el registro de un solo homicidio a nivel nacional, conforme a los datos oficiales suministrados por la Policía Nacional Civil. Este dato ha sido calificado como el más bajo en la serie estadística mensual desde que existen registros formales, y se enmarca en la continuidad del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad estatal que permanece activa desde 2019.

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La PNC y la FGR establecieron que el móvil del homicidio en Nahuilingo fue una rencilla personal y señalaron a Gómez Gallegos como principal sospechoso. (Foto cortesía PNC)
La PNC y la FGR establecieron que el móvil del homicidio en Nahuilingo fue una rencilla personal y señalaron a Gómez Gallegos como principal sospechoso. (Foto cortesía PNC)

Entre los casos que más han llamado la atención un hombre de 78 años fue asesinado en su vivienda y el presunto responsable, identificado como José Roberto Arévalo Mójica, fue detenido horas después.

El Plan Control Territorial ha sido clave en la reducción de los homicidios, según los reportes de la PNC y la coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador. Los datos oficiales, recogidos por Infobae Centroamérica, muestran que durante 2026 se registraron cuatro homicidios en enero, cinco en febrero, diez en marzo, tres en abril, seis en mayo y uno en junio. Estas cifras contrastan de manera notable con los años previos, cuando se contabilizaban entre ocho y diecisiete homicidios diarios en 2018, y más de 60 en un solo día durante marzo de 2022, antes del endurecimiento de las medidas de seguridad.

La política de seguridad ha incluido el fortalecimiento de patrullajes, el control de accesos en zonas identificadas como de alto riesgo y la realización de labores de inteligencia para desarticular estructuras criminales y pandillas. Las autoridades insisten en que la continuidad del Plan Control Territorial y la acción conjunta con la Fuerza Armada han permitido mantener el promedio mensual de homicidios en niveles históricamente bajos durante los años 2025 y 2026, sin repuntes significativos en los meses evaluados.

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