Cinco trucos para ahorrar energía en casa y dejar de pagar más dinero a fin de mes

Pequeños cambios de hábitos pueden ahorrar hasta un 60% en la factura eléctrica anual, sin necesidad de grandes inversiones y solo optimizando el uso de electrodomésticos, luz y climatización

Pequeños cambios en los hábitos
Pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden traducirse en un importante ahorro económico y energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el aumento de los costos de electricidad, existen distintas estrategias que permiten ahorrar energía sin que ello requiera grandes inversiones ni la adquisición de tecnología sofisticada.

Lo fundamental es realizar modificaciones en los hábitos cotidianos y prestar atención a los pequeños detalles que, sumados, pueden impactar de gran forma en la factura mensual.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) detalla que la eficiencia en el uso de los electrodomésticos, el control de la iluminación, el manejo adecuado de la calefacción y el aire acondicionado, así como la adopción de fuentes de energía renovables, pueden marcar la diferencia en el gasto anual.

Todas estas acciones están al alcance de cualquier hogar y suponen un cambio progresivo en la forma de consumir, permitiendo un gran ahorro.

Cómo utilizar los electrodomésticos para gastar menos energía al mes

La eficiencia en el uso
La eficiencia en el uso y la elección de aparatos adecuados reduce el consumo eléctrico del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso eficiente de los electrodomésticos es uno de los pilares de un hogar sostenible. De acuerdo con la OCU, la elección de aparatos con etiquetas energéticas A+, A++ o A+++ contribuye a una gran reducción en el consumo, aunque su precio inicial sea superior. Con el tiempo, esta inversión se compensa, pues estos equipos recortan de manera notable el importe de la factura.

Además, la OCU sugiere aprovechar al máximo la capacidad de la lavadora y el lavavajillas, porque cargarlos completamente implica menos ciclos y, por tanto, menor consumo eléctrico. También, la temperatura en la que se lava la ropa incide en la eficiencia: lavar a 40°C en vez de a 60°C reduce el gasto en hasta un 55%.

Por su parte, el refrigerador es el electrodoméstico con mayor demanda eléctrica, así que mantenerlo en buen estado, regular su temperatura entre 3°C y 7°C y evitar introducir alimentos calientes ayuda a reducir el consumo.

Qué hacer para evitar el gasto oculto de los aparatos en stand by

Los aparatos en modo de
Los aparatos en modo de espera representan hasta el 10% del gasto en la factura de electricidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El consumo silencioso de los dispositivos en modo de espera supone un gasto que muchas veces pasa inadvertido. Según la OCU, dejar los dispositivos en stand by puede representar hasta el 10% del gasto eléctrico de un hogar europeo, lo que equivale aproximadamente a 60 euros al año.

La organización advierte que muchos de estos aparatos, aunque aparentan estar apagados, siguen consumiendo electricidad. Este fenómeno, denominado “falso apagado”, afecta tanto a televisores como a ordenadores, microondas y otros electrodomésticos.

Por esta razón, la simple acción de desenchufar los cargadores y apagar completamente los dispositivos tras su uso elimina este gasto innecesario.

De qué forma la iluminación natural reduce la factura eléctrica

El aprovechamiento de la luz
El aprovechamiento de la luz natural y el reemplazo de bombillas pueden disminuir hasta un 90% el consumo en iluminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar la luz natural y elegir la tecnología adecuada en bombillas son dos estrategias claves para minimizar el gasto en iluminación. La OCU indica que apagar las luces en habitaciones vacías y utilizar la intensidad necesaria según cada actividad ayuda a evitar consumos superfluos.

El reemplazo de bombillas tradicionales por modelos LED supone un salto importante en eficiencia. Sustituir fluorescentes por bombillas LED se traduce en un ahorro del 50%, mientras que el cambio de bombillas incandescentes por LED puede reducir hasta un 90% el consumo energético destinado a la iluminación.

Cómo mantener el interior del hogar a la temperatura adecuada sin gastar de más

La climatización del hogar es otra de las áreas donde se concentran los mayores consumos energéticos. La OCU sugiere fijar la temperatura interior a 20°C en invierno y 25°C en verano, lo que permite conservar el confort sin disparar el gasto.

Controlar la climatización y mejorar
Controlar la climatización y mejorar el aislamiento ayuda a mantener el confort y a bajar el consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el aislamiento de puertas y ventanas es otro aspecto determinante. Revisar la carpintería, cubrir rendijas y mantener persianas y cortinas en la posición adecuada según la estación impide la pérdida de calor o la entrada excesiva de calor en verano.

Por qué es viable adoptar energías renovables en el hogar para ahorrar energía

La adopción de energías renovables en la vivienda se presenta como una alternativa cada vez más accesible. Según expertos, la instalación de paneles fotovoltaicos puede permitir generar hasta el 50% de la energía consumida en casa, con un ahorro medio del 60% en la factura anual, que equivale a unos 338 euros.

Otra posibilidad es el uso de sistemas solares térmicos para calentar el agua. Una vez amortizada la inversión, el ahorro medio se sitúa alrededor del 30%.

