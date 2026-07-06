Política

El Sindicato de Camioneros está en pie de guerra por 220 despedidos en una empresa: uno es el hijo menor de Hugo Moyano

El gremio se declaró en alerta y movilización por el cierre de Express Beer, propiedad del directivo de una cámara empresarial del sector, que había contratado a Jerónimo Moyano. También hay reclamos por salarios y aguinaldos adeudados

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Hugo Moyano y su hijo Pablo con delegados de Aguas Gaseosas

El Sindicato de Camioneros está en pie de guerra luego del despido de 220 trabajadores por el cierre de la empresa Express Beer, por lo que el gremio liderado por Hugo Moyano se declaró en alerta y movilización y analiza medidas en reclamo de su continuidad laboral.

Entre los despedidos, según trascendió, está el hijo menor de Moyano, Jerónimo, quien era delegado de esa empresa cuyo dueño es Juan Aguilar, uno de los directivos de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la cámara del sector que tiene la relación más fluida con el sindicato.

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Jerónimo Moyano, de 27 años, trabajaba en esa distribuidora de bebidas desde 2023 y, además, es secretario Gremial e Interior de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

Moyano
Hugo¿ Moyano y su esposa Liliana Zulet, con su hijo Jerónimo

La organización sindical también exigió que se garantice el pago de los salarios y los aguinaldos al personal, que no fueron abonados a partir de la decisión extrema tomada por la compañía, una tercerizada que presta servicios para la Cervecería y Maltería Quilmes.

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En las redes sociales, el sindicato de Moyano “reafirmó su compromiso de defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas, contando además con el apoyo de las empresas On Line, Río de las Vueltas, Special Truck, Levon y TDU, prestadoras de servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, que se solidarizaron con la lucha de los compañeros”.

El gremio viene de conseguir un aumento de unos 27 mil pesos (2,68%) como revisión salarial, que fue firmada a mediados de marzo y que contempla una mejora del 10,1% en el semestre marzo-agosto, por pagarse en 6 tramos del 2%, 1,8%, 1,7%,1,6%, 1,5% y 1,5% para cada uno de los meses entre marzo y agosto, más una suma no remunerativa de 53.000 pesos en marzo.

Hugo Moyano y su hijo Pablo con delegados de Aguas Gaseosas
Hugo Moyano y su hijo Pablo con delegados de Aguas Gaseosas, tras la firma del acuerdo en Coca Col y Quilmes

La tensión es por el cierre de Express Beer opacan el reciente acuerdo con las empresas Coca-Cola y Quilmes que beneficiará a más de 2.500 trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas, mediante el cual se incorporaron adicionales por presentismo, y así se puso fin a un conflicto de casi tres meses con medidas que pusieron a los comercios al borde del desabastecimiento.

Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, dijo al sitio Infocamioneros: “Es un logro importante en este contexto que vive el país, donde el Gobierno obliga a firmar paritarias que muchas veces no llegan a igualar la inflación. No es nuestro caso, pero hay muchos trabajadores que están por debajo”.

El dirigente afirmó que “también efectivizaron a trabajadores con 8, 10 y 12 años de antigüedad, manteniendo esos años”, un viejo reclamo sindical porque ese personal estaba en calidad de contratado.

Primer plano de dos hombres vestidos con traje que se sonríen y se tocan los brazos; al fondo, otras personas, cortinas rojas y una bandera argentina
El juez laboral Herman Mendel (a la derecha), el día que asumió su cargo, en 2019

Para los Moyano, la buena noticia de la semana pasada fue el fallo del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.

En la sentencia del titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, que firmó esa resolución y al día siguiente efectivizó su renuncia al cargo, se hace lugar el pedido de Camioneros al considerar que los artículos citados afectan la autonomía colectiva, la libertad sindical, la ultraactividad de los convenios colectivos y el financiamiento de los gremios.

Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo que quedaron limitados a partir de la reforma laboral y son, como dice el fallo, “el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas”.

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