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Crea tu propio videojuego con IA usando Pocket, la nueva aplicación de Meta

La app ya está disponible en Play Store y también se pueden crear memes animados, cámaras de selfies y cajas de música

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Pocket, la aplicación de Meta, permite crear videojuegos y experiencias interactivas con inteligencia artificial a partir de instrucciones de texto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Pocket, la aplicación de Meta, permite crear videojuegos y experiencias interactivas con inteligencia artificial a partir de instrucciones de texto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Crear un videojuego o una experiencia interactiva usando inteligencia artificial ahora es más sencillo, tras el lanzamiento de Pocket, una aplicación de Meta que busca democratizar la creación digital, eliminando las barreras técnicas y permitiendo que la imaginación sea el único límite.

La esencia de esta app reside en su capacidad para transformar simples instrucciones de texto, conocidas como prompts, en experiencias interactivas completamente funcionales. Además, la aplicación ya figura en la Play Store de Google.

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Qué es Pocket y para qué es esta aplicación de Meta

Pocket se define como una “plataforma creativa para hacer y compartir gizmos”, término que la propia aplicación utiliza para referirse a los minijuegos o experiencias digitales generados por IA. Estos gizmos pueden abarcar desde puzles y memes animados hasta cámaras de selfies o cajas de música.

La dinámica de Pocket recuerda a la de TikTok, pero en lugar de vídeos, los usuarios navegan por un feed desplazable lleno de creaciones jugables. Cada gizmo es resultado de la creatividad de la comunidad y puede ser utilizado, comentado, calificado y modificado por otros.

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La aplicación de Meta define sus creaciones como gizmos, que incluyen minijuegos, puzles, memes animados, cámaras de selfies y cajas de música. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
La aplicación de Meta define sus creaciones como gizmos, que incluyen minijuegos, puzles, memes animados, cámaras de selfies y cajas de música. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Esta propuesta surge tras la adquisición por parte de Meta del equipo de Gizmo, una plataforma pionera en el llamado vibe coding, un enfoque de programación que permite a cualquier persona desarrollar apps o juegos describiendo en lenguaje natural lo que desea crear. La inteligencia artificial se encarga del resto, generando el código y la interfaz sin intervención manual del usuario.

El surgimiento de Pocket responde a una tendencia creciente en el sector tecnológico: la simplificación de la programación a través de la IA. El vibe coding se popularizó en 2025 como una forma de eliminar la división entre quienes tienen ideas y quienes pueden ejecutarlas técnicamente. Solo es necesario describir la intención; la inteligencia artificial resuelve los detalles.

Cómo funciona Pocket y qué permite hacer

El proceso de creación en Pocket es sencillo. Para comenzar, el usuario debe iniciar sesión con una cuenta de Meta o crear una nueva. Una vez dentro de la aplicación, basta con pulsar el botón de “Crear” y escribir una descripción detallada de la experiencia que se desea generar.

La IA de Pocket interpreta esa instrucción y construye el gizmo en pocos segundos. Por ejemplo, si se describe “un juego de memoria de animales con música de fondo”, la aplicación se encargará de desarrollar la lógica, los gráficos y el sonido necesarios para dar vida a esa idea.

La propuesta de Pocket surge tras la adquisición del equipo de Gizmo por parte de Meta y se apoya en el vibe coding para generar código e interfaz con IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La propuesta de Pocket surge tras la adquisición del equipo de Gizmo por parte de Meta y se apoya en el vibe coding para generar código e interfaz con IA. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los gizmos pueden compartirse con otros usuarios de Pocket o a través de enlaces externos. Quienes reciban el enlace pueden acceder al minijuego sin necesidad de instalar la aplicación, lo que amplía el alcance de las creaciones.

Una característica destacada es la posibilidad de permitir remixes: otros usuarios pueden modificar y personalizar un gizmo existente y publicar sus propias versiones. Si el creador original elimina su publicación, los remixes ya generados permanecen accesibles para quienes los hayan usado.

Pocket también ofrece diversas formas de interacción con los gizmos: desde tocar, deslizar o arrastrar elementos en pantalla, hasta inclinar o sacudir el dispositivo móvil para modificar el comportamiento del juego. Además, se pueden añadir efectos de sonido, música, imágenes, e incluso utilizar la cámara o el micrófono del teléfono, siempre que el usuario otorgue los permisos necesarios.

Qué información utiliza Meta y cómo se gestionan los datos

Al utilizar Pocket, Meta accede a algunos datos personales del usuario con el fin de personalizar la experiencia y mantener la seguridad. Entre los datos a los que puede acceder se encuentran la información de inicio de sesión, nombre, nombre de usuario, foto de perfil, biografía y edad.

Joven sentado en un sofá de cuero, con cabello rizado oscuro, jugando Clash Royale en un smartphone que sostiene verticalmente. Se ve una sala de estar.
Los gizmos de Pocket pueden compartirse por enlaces externos sin instalar la aplicación y también admiten remixes que otros usuarios pueden publicar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interacciones dentro de Pocket, como la creación y el uso de gizmos, se emplean para mejorar los modelos de inteligencia artificial de Meta. Además, los usuarios deben aceptar las Condiciones del servicio y la Política de privacidad de la compañía, que regulan el uso de la información y la moderación de contenido.

En caso de que un gizmo o un comentario infrinja las Normas comunitarias de Meta, la plataforma puede eliminar la publicación y restringir o inhabilitar la cuenta responsable. El sistema incluye opciones para denunciar contenidos o bloquear a otros usuarios.

La información utilizada en Pocket puede emplearse, según la región, para personalizar el contenido y los anuncios que aparecen en los productos de Meta. Los usuarios también pueden acceder a su información, exportarla o gestionar sus preferencias desde el Centro de privacidad.

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