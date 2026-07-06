Economía

Cerró una distribuidora de bebidas en el conurbano y despidió a sus 220 empleados

La firma de logística Express Beer entró en cesación de pagos y su planta de La Matanza dejó de funcionar; el gremio que dirigen los Moyano denunció incertidumbre sobre indemnizaciones y salarios adeudados

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Logística Centro Distribución Bebidas
El consumo de cerveza cayó cerca del 35% en los últimos dos años, un retroceso que presionó los costos de distribuidoras y cervecerías de todo el país

Express Beer, una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución de bebidas entró en cesación de pagos y despidió a sus 220 empleados. La firma, que tercerizaba servicios para una de las principales cervecerías del país, cerró su planta del partido de La Matanza sin brindar respuestas ni garantías sobre el pago de indemnizaciones.

El cierre de la empresa que brindaba servicios de distribución de bebidas a Cervecería y Maltería Quilmes abrió un conflicto con Camioneros, el sindicato del sector, que declaró el estado de emergencia y exigió el pago de indemnizaciones y salarios adeudados en una empresa cuyos trabajadores acumulaban, en promedio, 26 años de antigüedad.

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“Express Beer presta servicio como operador logístico de Cervecería y Maltería Quilmes hace 25 años desde el centro de distribución ubicado en Mercado Central. Durante el fin de semana, comunicó de forma intempestiva el cese de servicios y el no pago de sueldos y aguinaldo a sus empleados, a pesar de haber cobrado la tarifa y los pagos correspondiente de nuestro lado en tiempo y forma. Desde Cervecería y Maltería Quilmes cumplimos integralmente con nuestras obligaciones contractuales e instamos a que Express Beer cumpla con sus obligaciones con sus empleados”, comentaron desde la compañía a Infobae.

La caída de la distribuidora se produjo en un mercado golpeado por una baja cercana al 35% en el consumo de cerveza durante los últimos dos años, según señalaron fuentes de la industria. Ese retroceso impactó sobre la estructura de costos del sector: con menos volumen vendido, gastos fijos como energía, mano de obra y amortización de equipos ganaron peso por litro producido.

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Según consta en el Central de Deudores del Banco Central, Express Beer S.A. registraba, a mayo de 2026, deudas con tres entidades: American Express Argentina ($31,6 millones),YPF S.A. ($25,7 millones) y el Banco Galicia ($182.000). Las tres figuran en situación 1, que el propio organismo define como “Normal o no ha sido incluido en la Central de Deudores en períodos intermedios”, una categoría que la firma mantiene desde octubre de 2018, lo que indica que al momento del último registro el incumplimiento aún no había sido reflejado en el sistema financiero.

Camioneros reclama indemnizaciones, salarios y respuestas por el cierre

El Sindicato de Camioneros denunció que la empresa dejó de operar sin ofrecer explicaciones a los trabajadores y advirtió que impulsará medidas gremiales y legales. El gremio, encabezado por Hugo y Pablo Moyano, puso el foco en la correcta liquidación de indemnizaciones y en el pago de haberes recientes, incluido el medio aguinaldo que, según fuentes sindicales, la compañía también adeudaría.

Las desventajas de la forma española de tirar la cerveza, según un cervecero belga (Pexels)
La caída sostenida de la demanda cervecera elevó el peso de los costos fijos en toda la cadena logística del sector

Entre los despedidos figura Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe camionero, que se desempeñaba como delegado gremial dentro de la empresa.

El dueño de Express Beer es Juan Aguilar, una de las principales autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística. Se trata de la cámara empresaria más fuerte entre las tres con las que el sindicato negocia salarios y condiciones laborales en cada paritaria del sector.

Fuentes al tanto del conflicto revelaron a Infobae que el gremio no descarta afectar el servicio logístico a otras grandes compañías del sector alimenticio y de bebidas, atendidas por firmas de transporte que responden al mismo empresario bajo distintas razones sociales.

Instalaciones vaciadas

El conflicto sumó un nuevo episodio este lunes en la planta que la compañía tiene en La Matanza. Allí, los trabajadores denunciaron que entre el viernes y el sábado la empresa vació las instalaciones y retiró las unidades.

La organización sindical también sostuvo en un comunicado que continuará con “todas las acciones gremiales y legales necesarias para resguardar los derechos de los compañeros y preservar las fuentes de trabajo”. El reclamo incluye el cumplimiento de todas las obligaciones laborales pendientes.

A fines de junio, el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola y Quilmes habían alcanzado un acuerdo para unos 2.500 empleados de la rama Aguas y Gaseosas. Ese entendimiento incorporó un adicional por presentismo para choferes y ayudantes de distribución, tanto de personal contratado de manera directa como de tripulaciones que trabajan en distribuidoras y concesionarias tercerizadas.

Caída del consumo y cambio de hábitos

En la industria atribuyen parte de la crisis a la baja sostenida del consumo de cerveza en la Argentina. La contracción de la demanda elevó el peso relativo de los costos fijos de las cervecerías, un efecto que golpea con más fuerza cuando cae el volumen producido y distribuido.

A ese cuadro se suma el crecimiento del consumo de cerveza sin alcohol, una tendencia global que también gana terreno en el país. El cambio aparece asociado a nuevas pautas de consumo vinculadas con el bienestar y el cuidado del cuerpo, en un contexto que combina la transformación de hábitos con la caída general del consumo interno.

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