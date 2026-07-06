Cultura

La Feria del Libro de Lima cumple 30 años con más de 65 autores internacionales y Ecuador como país invitado

La gran cita literaria de la capital peruana alista una edición especial del 22 de julio al 6 de agosto, con cientos de actividades, nuevas sedes de encuentro y una nutrida delegación ecuatoriana

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Cartel blanco con dos logos de libros abiertos: uno rojo y azul, el otro rojo. Muchas personas transitan por un salón ferial con estantes de libros.
La Feria del Libro de Lima cumple 30 años con más de 65 autores internacionales y Ecuador como país invitado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capital peruana acogerá la trigésima edición de la Feria del Libro de Lima (FIL) con la presencia de más de 65 autores internacionales de América Latina, Europa y Asia, tendrá a Ecuador como país invitado y rendirá homenaje a los autores peruanos Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela.

La cita literaria más importante del año en el país andino se celebrará del 22 de julio al 6 de agosto con un cambio de escenario, pues se realizará en el Centro de Exposiciones Jockey.

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“Durante 16 días, la FIL Lima 2026 ofrecerá más de 600 actividades culturales y contará con la participación de autores internacionales quienes compartirán con el público a través de presentaciones de libros, conversatorios, firmas y encuentros con lectores", informó la organización en un comunicado.

Entre los autores más destacados se encuentra la escritora argentina Agustina Bazterrica, autora de Cadáver exquisito (novela traducida a más de 25 idiomas), que presentará su libro Diecinueve garras y un pájaro oscuro.

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Pabellón de Ecuador con estanterías llenas de libros, mapas en la pared, retratos de autores y una pancarta que dice 'Ecuador, país invitado'. Personas circulan.
El pabellón de Ecuador, país invitado de honor, exhibe su cultura y literatura ante el público durante la Feria Internacional del Libro de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También estará presente en la FIL el autor chileno Alberto Fuguet, que presentará su última novela Ushuaia. Asimismo, acudirá la escritora mexicana de romance América Rodas, quien participará en el VI Encuentro Internacional de Bookfluencers y presentará su libro Una perfecta confusión.

Eduardo Sacheri, autor de la reconocida La pregunta de sus ojos y ganador del Premio Alfaguara, presentará su libro Qué quedará de nosotros y participará junto a Katherine Subirana en el conversatorio “¿Qué pierde y qué gana una historia en el cine?”.

Llegarán a Lima la escritora uruguaya Fernanda Trías, cuya obra fue traducida a más de 20 idiomas, con su libro Miembro fantasma, y la colombiana Karine Bernal Lobo, autora de la Saga Rey, inspirada en las monarquías y los cuentos de fantasía, con la que ha construido una sólida comunidad de lectoras.

Interior de la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 con stands de libros, público observando, banderas de Perú y Ecuador, y banners del evento.
La gran cita literaria de la capital peruana alista una edición especial del 22 de julio al 6 de agosto, con cientos de actividades, nuevas sedes de encuentro y una nutrida delegación ecuatoriana magen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, esta edición tendrá la participación de invitados procedentes de Asia, como los autores surcoreanos Kim Suhyun y Kim Sunmi, y el japonés Yusuke Imamura.

También se conmemorará el centenario del nacimiento de Blanca Varela (1926-2009), considerada una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana del siglo XX, y la feria rendirá homenaje al célebre escritor Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), que falleció en marzo de este año.

Como país invitado de honor, Ecuador llegará a la FIL Lima 2026 con una delegación de más de 30 autores, ilustradores, académicos y gestores culturales, entre ellos destacan la referente de la literatura infantil y juvenil iberoamericana, María Fernanda Heredia, la crítica literaria Cecilia Ansaldo y el ilustrador y escritor Roger Ycaza.

Fuente: EFE

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