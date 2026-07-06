Quién es Folarin Balogun, el goleador de Estados Unidos que la FIFA habilitó pese a haber sido expulsado

Balogun escogió jugar para Estados Unidos (Reuters)

El destino de Folarin Jerry Balogun se definió mucho antes de que pisara un campo profesional. Un boleto de avión denegado a su madre en el verano de 2001 marcó el inicio de una vida atravesada por tres nacionalidades y una carrera que hoy lo coloca como el principal referente ofensivo de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo 2026 y que estará presente ante Bélgica por el pase a cuartos de final luego de la decisión de la FIFA de condonarle la tarjeta roja que le fue mostrada ante Bosnia-Herzegovina.

La historia de Balogun comenzó en Brooklyn, donde nació el 3 de julio de 2001. Su madre, Florence Balogun, de origen nigeriano y residente en Londres, debió quedarse en Nueva York al impedírsele abordar el vuelo de regreso por su avanzado embarazo, de acuerdo con los relatos la propia familia. Dos meses después, finalmente volvieron a Inglaterra, pero ese breve paso por Estados Unidos definió la nacionalidad del delantero. “No creo que las cosas hayan sucedido por casualidad. Creo que el hecho de haber ido a Estados Unidos y de que él estuviera allí es algo que realmente me marcó”, dijo la madre del futbolista según una nota de ESPN en 2023.

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El chico creció en Londres, una ciudad que el propio Balogun suele reconocer como su “hogar” y donde se forjó como futbolista. En declaraciones a Soccer Bible, el jugador de 25 años afirmó: “Londres, sin duda es mi casa. Ahí es donde crecí, donde pasé la mayor parte de mi juventud y donde comenzó mi carrera”. La base británica de su formación fue determinante, aunque reconoció que el tiempo pasado en Estados Unidos en los últimos años le dio una nueva perspectiva: “Londres sentó las bases, y Estados Unidos ha moldeado las etapas posteriores”.

Balogun se formó en el Arsenal de Inglaterra (Reuters)

El trayecto deportivo de Balogun arrancó en las ligas dominicales del norte de Londres, donde un ojeador del Arsenal FC lo descubrió cuando tenía ocho años. Así comenzó una etapa de 15 años en la prestigiosa academia de Hale End. Su debut profesional llegó en octubre de 2020 durante un partido de la Europa League, pero la falta de oportunidades en el primer equipo lo llevó a buscar minutos en el Middlesbrough, en la segunda división inglesa.

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La explosión internacional, en tanto, se dio en la temporada 2022-2023, cuando fue cedido al Stade Reims de Francia y anotó 22 goles en 39 partidos. Ese rendimiento llamó la atención del AS Mónaco, que desembolsó cerca de 30 millones de euros por el fichaje definitivo, cifra que podría llegar a los 40 millones con variables.

Su ascenso en la Ligue 1 lo consolidó como uno de los delanteros más regulares del campeonato, hasta obtener el premio al mejor jugador en Mónaco durante la temporada 2025/2026. A nivel internacional, sus números también impactan: 12 goles en 28 partidos con la selección estadounidense, incluyendo un doblete en la victoria por 4-1 sobre Paraguay el 12 de junio y el reciente grito contra Bosnia en octavos de final.

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Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1

La cuestión de la nacionalidad acompañó a Balogun durante todo su desarrollo. Posee ciudadanía de Estados Unidos por nacimiento, de Inglaterra por naturalización y de Nigeria por ascendencia, ya que sus padres nacieron en ese país. Durante su etapa juvenil, formó parte de las selecciones inglesas desde la Sub-17 hasta la Sub-21. Sin embargo, el interés de la federación estadounidense fue persistente y, en mayo de 2023, anunció su decisión de representar a Estados Unidos en la selección absoluta.

En ese contexto, las reglas de elegibilidad de la FIFA establecen que los jugadores pueden representar a un país si poseen la nacionalidad correspondiente, aunque existen excepciones basadas en vínculos familiares o residenciales. En el caso de Balogun, su nacimiento en Brooklyn y la ciudadanía estadounidense abrieron la puerta para su integración en el seleccionado de las barras y las estrellas.

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Balogun se convirtió en una pieza clave del Mónaco (Reuters)

En el presente, Balogun atraviesa su mejor momento deportivo. Durante el Mundial 2026, se consolidó como el máximo goleador del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, con tres goles en el certamen y un papel clave en la clasificación a octavos de final. Un episodio reciente lo colocó aún más en el centro de la escena: tras ser expulsado con tarjeta roja directa ante Bosnia, una resolución de la FIFA le permitió poder estar habilitado para el cruce ante Bélgica.

Una decisión que despertó opiniones divididas y de la que se hicieron eco algunos referentes y responsables. Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos afirmó que, “es fantástico para el fútbol. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta“. Por su parte, la UEFA, lanzó un duro comunicado en el que consideró que, ”la decisión tomada ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”.

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