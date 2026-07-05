¿Vuelve la mística?: tras las críticas por el “Luce” eléctrico, Ferrari lanza el “12 Cilindri Manuale”

Un Ferrari 12Cilindri manuale de color rojo muestra su diseño frontal con la rueda dorada y el emblema del caballino rampante en el lateral. (Ferrari)

Este sábado, apenas un mes después del polémico lanzamiento del primer modelo 100% eléctrico que generó más críticas que elogios, Ferrari anunció el lanzamiento de una edición limitada de su biplaza, el Ferrari 12Cilindri Manuale, un modelo que introduce un sistema de transmisión manual “by-wire” desarrollado internamente.

La producción estará restringida a 1.499 unidades, cifra que remite a la cilindrada del primer motor V12 de la marca presentado en 1947. La compañía definió esta versión como una propuesta destinada a quienes buscan una experiencia de manejo centrada en la interacción directa entre el conductor, la mecánica y el control del vehículo.

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El Ferrari 12Cilindri Manuale está equipado con un motor V12 atmosférico de 6,5 litros, que entrega 830 caballos de potencia a 9.250 revoluciones por minuto y un torque máximo de 678 Nm a 7.250 rpm. El régimen máximo alcanza las 9.500 rpm, mientras que la relación de compresión es de 13,5:1. La potencia específica declarada es de 128 CV por litro. Según los datos oficiales, la aceleración de 0 a 100 km/h se registra en 2,9 segundos, y la velocidad máxima supera los 340 km/h.

El Ferrari 12Cilindri manuale, primer modelo de la marca italiana posterior al lanzamiento del eléctrico Luce, circula por una carretera de montaña. (Ferrari)

La arquitectura mecánica se apoya en una transmisión F1 de doble embrague (DCT) de ocho velocidades, que en esta versión adopta una nueva interfaz manual “by-wire”. Este sistema incorpora una palanca y un pedal de embrague completamente rediseñados, además de una consola de control específica y actualizaciones electrónicas destinadas a gestionar con precisión la interacción entre motor y transmisión. El mecanismo de selección de marchas se basa en un sistema de doble rotación, con un bloque giratorio central de acero de alta resistencia y tolerancias ajustadas para asegurar movimientos constantes y precisos.

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Seis velocidades

El sistema “Manuale by-wire” reproduce la configuración tradicional de seis velocidades con reversa, y prescinde de las levas en el volante por primera vez en un modelo reciente de la marca. El cambio entre modos manual y automático se realiza a través de mandos específicos y cuenta con representación gráfica en el panel de instrumentos.

El pedal de embrague, también “by-wire”, utiliza sensores para registrar la posición y traducirla en la actuación hidráulica del embrague del DCT. Esta solución permite replicar la curva de esfuerzo de una caja manual convencional, con variaciones de resistencia que informan al conductor sobre el engranaje seleccionado o sobre la precisión en el uso del pedal. La gestión electrónica bloquea los cambios no permitidos y mantiene la fluidez cuando la sincronización es correcta.

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El pomo de aluminio incluye una serigrafía retroiluminada que indica las marchas activas, y la disposición de los pedales se optimizó para mejorar la ergonomía

El diseño del túnel central, la palanca, el pomo y la rejilla se inspira en los Ferrari manuales históricos. El pomo de aluminio incluye una serigrafía retroiluminada que indica las marchas activas, y la disposición de los pedales se optimizó para mejorar la ergonomía tanto en modo manual como automático. El sistema permite realizar maniobras como el doble embrague y la técnica punta-talón, y reproduce comportamientos característicos de las cajas manuales, como el calado del motor si la operación del embrague no es precisa.

El Ferrari 12Cilindri manuale transita una carretera de montaña con picos nevados y vegetación en un día luminoso. (Ferrari)

Las dimensiones del vehículo son 4.733 mm de largo, 2.176 mm de ancho y 1.292 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.700 mm. El peso en vacío es de 1.565 kg, y la distribución de peso es del 48,4% en el eje delantero y 51,6% en el trasero. La relación peso/potencia es de 1,88 kg/CV. El tanque de combustible tiene una capacidad de 92 litros y el volumen del baúl es de 270 litros.

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En materia de suspensión y frenos, el modelo cuenta con discos delanteros de 398 mm y traseros de 360 mm, además de neumáticos 275/35 R21 adelante y 315/35 R21 atrás. Entre los sistemas electrónicos, el 12Cilindri Manuale incorpora el paquete SSC 8.0, que agrupa control de tracción, diferencial electrónico, control de suspensión, dirección asistida eléctrica, ABS-Evo y sensor 6D de alto desempeño.

Modelo a medida

El programa de personalización Tailor Made está disponible para este modelo, con rines forjados exclusivos en cuatro acabados, escudo lateral acuñado y una decoración opcional en referencia a las seis marchas de la caja de cambios. La oferta incluye 25 colores exteriores emblemáticos, entre ellos el Rosso Rubino de lanzamiento, Argento Nürburgring, Nero Daytona, Rubino Micalizzato, Rosso Dino, Giallo Montecarlo y otros tonos históricos de la marca. El umbral de puerta de aluminio incorpora el logotipo del modelo, y existe una opción en fibra de carbono.

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Los asientos pueden configurarse en versión Comfort o Racing, ambos tapizados con materiales del programa Tailor Made y una trama de seis ranuras verticales, referencia directa a la cantidad de marchas. El interior se complementa con una placa conmemorativa en plata o fibra de carbono con el logotipo de Tailor Made.

El interior del Ferrari 12Cilindri manual muestra su palanca de cambios con el esquema de marchas grabado en naranja, un componente que apela a la tradición de la marca. (Ferrari)

El Ferrari 12Cilindri Manuale mantiene la aerodinámica activa del modelo base, con soluciones dirigidas a optimizar el desempeño y detalles como el cofre de apertura invertida y el doble par de salidas de escape. El splitter delantero y los alerones traseros presentan un acabado que remite al 365 GTB/4.

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El modelo incluye el programa Genuine Maintenance, que cubre todas las intervenciones de mantenimiento ordinario durante los primeros siete años, con revisiones programadas cada 20.000 km o una vez al año, sin límite de kilometraje. El servicio utiliza repuestos originales y es realizado por técnicos formados en el Ferrari Training Centre de Maranello.

En términos de consumo, la cifra oficial es de 15,5 litros cada 100 km y las emisiones de CO₂ alcanzan los 353 g/km (ciclo WLTC combinado).

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El lanzamiento del 12Cilindri Manuale representa una propuesta que combina tradición y tecnología reciente, orientada a quienes priorizan la interacción física y el control consciente en la conducción de un vehículo deportivo de altas prestaciones. Las primeras unidades estarán disponibles bajo pedido, con configuraciones personalizables para cada comprador.