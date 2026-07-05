El “remo vikingo”, el desafío viral del Mundial que todos esperan ver en el Brasil vs. Noruega

El “remo vikingo” de Noruega se vuelve viral y marca el Mundial 2026 - REUTERS/Jeenah Moon

El “remo vikingo” se ha convertido en uno de los fenómenos más esperados y virales del Mundial 2026. Este ritual, nacido en la cultura futbolística noruega, ha trascendido las gradas y ahora se replica en plazas, estaciones de tren y hasta en oficinas de todo el mundo.

El próximo partido entre Brasil y Noruega, en los octavos de final, ha multiplicado la expectativa por ver de nuevo esta celebración colectiva, símbolo de identidad nacional y orgullo para una generación que vuelve a ver a su selección en el máximo torneo tras casi tres décadas de ausencia.

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La fiebre por el “remo vikingo” refleja el momento especial que vive Noruega, que ha regresado a la Copa Mundial liderada por figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard. El desafío comenzó como un cántico entre aficionados, pero se ha transformado en una expresión de unidad y de conexión con la historia y las tradiciones marítimas del país.

Qué es el “remo vikingo”, el ritual que Noruega lleva de las tribunas a la calle - REUTERS/Dylan Martinez

¿Qué es el remo vikingo?

El “remo vikingo” es una coreografía grupal inspirada en los antiguos marineros escandinavos. Consiste en que los aficionados se sientan en fila, uno detrás de otro, estiran los brazos hacia adelante y se inclinan hacia atrás al ritmo de un cántico, simulando el movimiento de remar en un drakkar, el tradicional barco vikingo.

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No se necesita ningún objeto: basta con unirse al grupo, imitar el gesto y seguir el ritmo, generando una atmósfera de tripulación y compañerismo que resuena con la esencia noruega.

El ritual surgió en partidos de la selección noruega como una celebración colectiva y pronto se viralizó gracias a la pasión y creatividad de los hinchas. El grito “¡Rema!” se escucha antes de los partidos, simbolizando la preparación para la batalla y el espíritu de equipo. Lo sorprendente es cómo el “remo vikingo” ha viajado más allá de Noruega, apareciendo en lugares tan diversos como Times Square, el Parlamento noruego, escuelas, andenes del metro y hasta reuniones empresariales.

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Cómo ver el partido Brasil vs. Noruega

El partido entre Brasil y Noruega, que se disputa este 5 de julio en los octavos de final, es uno de los encuentros más esperados del Mundial 2026. La expectación no solo gira en torno al resultado deportivo, también a la posibilidad de presenciar el “remo vikingo” en las tribunas y en las redes sociales, donde miles de aficionados ya planean replicar el ritual.

Brasil vs. Noruega dispara la expectativa por ver el “remo vikingo” en octavos

Para muchos, la coreografía se ha convertido en una marca registrada de Noruega, generando simpatía y curiosidad en todo el mundo.

Seguir el encuentro desde una aplicación de streaming puede ser un reto debido al “delay” o desfase en la señal, que puede arruinar la experiencia al escuchar el grito de gol antes de verlo en pantalla. Para mejorar la transmisión y evitar spoilers:

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Desconecta dispositivos que consuman ancho de banda durante el partido.

Protege la red WiFi con una contraseña robusta para impedir el acceso de terceros.

Cierra y vuelve a abrir la app si el desfase persiste.

Borra la caché del navegador si ves el partido desde el celular.

Ajusta la calidad de transmisión a 1080p o 720p si hay interrupciones.

Actualiza la app y el sistema operativo antes de que inicie el partido.

Reinicia el router y los dispositivos conectados para liberar recursos.

Aunque no existe una solución definitiva para eliminar el delay por completo, seguir estos pasos puede reducirlo al mínimo.

En el Brasil vs. Noruega, el fútbol y la historia se unen en un mismo escenario. El “remo vikingo” promete ser tanto un espectáculo en la cancha como en las gradas y redes sociales, recordando que la verdadera fuerza de un equipo y su afición reside en la unión y la tradición compartida.

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