Tecno

Ver México vs. Inglaterra en tu teléfono podría poner en riesgo tu cuenta: esto debes evitar

La búsqueda de transmisiones rápidas para el duelo del Mundial 2026 impulsa el uso de sitios no autorizados que redirigen y saturan con anuncios, una puerta de entrada a phishing y malware

Guardar
Google icon
El anfitrión recibirá en el estadio Azteca a una de las grandes favoritas a ganar el Mundial de 2026-crédito Eloisa Sánchez-Nathan Ray Seebeck/REUTERS
México vs. Inglaterra en el móvil, las plataformas pirata elevan el riesgo de estafas -crédito Eloisa Sánchez-Nathan Ray Seebeck/REUTERS

El esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundo 2026 ha disparado la demanda de transmisiones en línea, especialmente entre quienes buscan ver el partido desde el teléfono. Sin embargo, la emoción del evento puede llevar a tomar malas decisiones, exponiendo cuentas personales y datos financieros a riesgos innecesarios.

Acceder a transmisiones no autorizadas se ha vuelto una práctica común, pero puede tener consecuencias graves para la seguridad digital de los aficionados.

El partido, que se disputa a las 7 de la noche en el Estadio Azteca y se transmite legalmente por DirecTV y DGO, también motiva a muchos a buscar alternativas gratuitas como Roja Directa o Tarjeta Roja. Estas plataformas prometen acceso rápido, pero ocultan amenazas legales, técnicas y de privacidad que pueden arruinar la experiencia y poner en peligro toda la información del usuario.

PUBLICIDAD

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Roja Directa y Tarjeta Roja exponen tu teléfono a malware al ver México vs. Inglaterra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Roja Directa y Tarjeta Roja son peligrosas

Las webs como Roja Directa y Tarjeta Roja no ofrecen partidos de forma legítima. Su modelo se basa en la publicación de enlaces a transmisiones no autorizadas, lo que las convierte en objetivo frecuente de bloqueos y acciones legales.

Estas páginas redirigen a los usuarios a sitios de terceros, generan ingresos con publicidad invasiva y, en muchos casos, con acuerdos opacos con plataformas de apuestas o programas de afiliados. A cambio, el visitante se expone a una avalancha de anuncios, descargas sospechosas y ventanas emergentes difíciles de cerrar.

PUBLICIDAD

El mayor riesgo es la instalación inadvertida de malware, troyanos o spyware en el dispositivo, capaces de robar información, secuestrar archivos y comprometer la seguridad tanto del teléfono como de la red doméstica. No es raro que se soliciten datos personales o bancarios con pretextos engañosos, como “verificación de edad” o “validación de ubicación”, prácticas típicas de phishing.

La popularidad de estas webs ha dado lugar a variantes como “Tarjeta Roja Directa” o “Fútbol Libre”, que solo sirven para aumentar la probabilidad de caer en trampas digitales y perder la posibilidad de ver el partido de forma segura.

Una persona sostiene un smartphone horizontalmente, mostrando en su pantalla un partido de fútbol virtual con jugadores en un campo y un estadio.
Ver fútbol sin derechos también trae consecuencias legales, además del riesgo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de servicios ilegales para ver fútbol implica riesgos que van más allá del dispositivo individual. Los permisos excesivos que solicitan muchas apps piratas pueden abrir la puerta a la instalación de programas espía, el robo de archivos, el rastreo de ubicación o el acceso a redes y cuentas bancarias. Un solo teléfono comprometido puede afectar la seguridad de toda la red doméstica, poniendo en peligro otros dispositivos conectados.

Además, acceder a transmisiones sin derechos infringe la ley y puede derivar en bloqueos, sanciones económicas e incluso acciones judiciales. Las autoridades y proveedores de internet están facultados para restringir el acceso a estos servicios y perseguir infracciones de propiedad intelectual.

Cómo identificar y evitar sitios peligrosos

Los expertos recomiendan extremar la precaución y evitar caer en los siguientes errores:

  • Revisar la URL: Dominios alterados, extensiones poco habituales o nombres sospechosos suelen ser indicios de fraude.
  • Desconfiar de las ofertas imposibles: Acceso gratuito a contenido premium o partidos en alta definición sin registro es una señal de alerta.
  • No ingresar datos personales o bancarios: Las plataformas legales nunca solicitan información confidencial para reproducir un evento deportivo.
  • Evitar instalar apps fuera de tiendas oficiales: Esta es la mejor barrera contra el malware y el robo de datos.
  • Revisar los permisos solicitados: Si una app pide acceso a funciones que no se relacionan con su propósito, desconfía y no la instales.
  • Mantener el sistema operativo actualizado y usar soluciones de seguridad confiables: Esto ayuda a bloquear amenazas antes de que comprometan el dispositivo.

Alternativas legales y seguras para ver el partido

La mejor forma de disfrutar de México vs. Inglaterra es acceder a través de canales y plataformas oficiales como DirecTV, DGO, ESPN, Disney+ y otros servicios autorizados. Estas opciones garantizan calidad de transmisión, protección de los datos personales y cumplimiento de la ley.

La fiebre por el fútbol nunca debe estar por encima de la seguridad digital. Elegir vías legales y seguras para ver los partidos protege la privacidad, evita fraudes y garantiza una mejor experiencia, incluso en los encuentros más esperados del Mundial.

Temas Relacionados

MéxicoMundialPartido OnlineRoja DirectaFútbol LibreCopa MundoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo evitar estafas al comprar repuestos de autos por internet

Los ciberdelincuentes, mediante páginas web y cuentas falsas en redes sociales, logran captar datos y dinero de consumidores incautos

Cómo evitar estafas al comprar repuestos de autos por internet

Las passkey pondrían fin a tu contraseña: aprende a usarlas para evitar robos en tus cuentas

Este método de seguridad reduce el impacto del phishing y de las brechas en los servidores

Las passkey pondrían fin a tu contraseña: aprende a usarlas para evitar robos en tus cuentas

Epic Games Store regala dos juegos opuestos esta semana: terror psicológico y acción retro para tu biblioteca

La campaña combina narrativa inquietante y acción urbana para incentivar la prueba de experiencias distintas, una estrategia que amplía bibliotecas y ayuda a descubrir juegos reconocidos sin inversión

Epic Games Store regala dos juegos opuestos esta semana: terror psicológico y acción retro para tu biblioteca

Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026: cómo ver el partido desde una aplicación sin delay o demoras

Limitar el uso de dispositivos conectados al internet y ajustar la resolución del streaming son claves para evitar spoilers de goles

Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026: cómo ver el partido desde una aplicación sin delay o demoras

El punto verde que te indicará que una persona está conectada en WhatsApp

Este indicador pondrá fin al texto “en línea”, pero solo se verá desde el perfil de cada usuario

El punto verde que te indicará que una persona está conectada en WhatsApp

DEPORTES

Se corre el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: Leclerc lidera y Colapinto marcha 10°

Se corre el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: Leclerc lidera y Colapinto marcha 10°

La selección de Cabo Verde llegó a su país tras la histórica participación en el Mundial: el multitudinario recibimiento

Las perlitas de la insólita carrera de autos Lego antes del GP de Gran Bretaña de F1: la maniobra de Colapinto y un ganador inesperado

El secreto nutricional de Noruega en el Mundial y un cambio estratégico en la alimentación de Haaland

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Entre el cansancio y la felicidad, las primeras horas de Juli Puente con Serena al llegar a su hogar: “No me preparé”

Entre el cansancio y la felicidad, las primeras horas de Juli Puente con Serena al llegar a su hogar: “No me preparé”

A un mes de la muerte del Indio Solari, la familia compartió una imagen de sus últimos momentos con vida: “Te amamos”

El emotivo posteo de Carolina Baldini a su hijo Giovanni Simeone por su cumpleaños: “Me hizo mamá por primera vez”

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Las Primas: del furor de los ’80 al fenómeno que desafió al tiempo y convirtió sus canciones en himnos bailables

INFOBAE AMÉRICA

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

Irán y Qatar reanudaron el comercio marítimo y la OPEP+ elevó la producción tras la tregua regional

Decodifican una tablilla romana que revela una maldición contra esclavos multiculturales

Nueva ola de violencia en Guatemala deja tres muertos y un herido en ataques armados

Panamá lidera propuesta para garantizar el acceso a sueros anti venenos en Centroamérica

La justicia ordena la prisión preventiva para cinco acusados por el decomiso de 100 frascos de ketamina en Nicaragua