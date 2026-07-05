Ver México vs. Inglaterra en tu teléfono podría poner en riesgo tu cuenta: esto debes evitar

México vs. Inglaterra en el móvil, las plataformas pirata elevan el riesgo de estafas -crédito Eloisa Sánchez-Nathan Ray Seebeck/REUTERS

El esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundo 2026 ha disparado la demanda de transmisiones en línea, especialmente entre quienes buscan ver el partido desde el teléfono. Sin embargo, la emoción del evento puede llevar a tomar malas decisiones, exponiendo cuentas personales y datos financieros a riesgos innecesarios.

Acceder a transmisiones no autorizadas se ha vuelto una práctica común, pero puede tener consecuencias graves para la seguridad digital de los aficionados.

El partido, que se disputa a las 7 de la noche en el Estadio Azteca y se transmite legalmente por DirecTV y DGO, también motiva a muchos a buscar alternativas gratuitas como Roja Directa o Tarjeta Roja. Estas plataformas prometen acceso rápido, pero ocultan amenazas legales, técnicas y de privacidad que pueden arruinar la experiencia y poner en peligro toda la información del usuario.

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Roja Directa y Tarjeta Roja exponen tu teléfono a malware al ver México vs. Inglaterra - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Roja Directa y Tarjeta Roja son peligrosas

Las webs como Roja Directa y Tarjeta Roja no ofrecen partidos de forma legítima. Su modelo se basa en la publicación de enlaces a transmisiones no autorizadas, lo que las convierte en objetivo frecuente de bloqueos y acciones legales.

Estas páginas redirigen a los usuarios a sitios de terceros, generan ingresos con publicidad invasiva y, en muchos casos, con acuerdos opacos con plataformas de apuestas o programas de afiliados. A cambio, el visitante se expone a una avalancha de anuncios, descargas sospechosas y ventanas emergentes difíciles de cerrar.

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El mayor riesgo es la instalación inadvertida de malware, troyanos o spyware en el dispositivo, capaces de robar información, secuestrar archivos y comprometer la seguridad tanto del teléfono como de la red doméstica. No es raro que se soliciten datos personales o bancarios con pretextos engañosos, como “verificación de edad” o “validación de ubicación”, prácticas típicas de phishing.

La popularidad de estas webs ha dado lugar a variantes como “Tarjeta Roja Directa” o “Fútbol Libre”, que solo sirven para aumentar la probabilidad de caer en trampas digitales y perder la posibilidad de ver el partido de forma segura.

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Ver fútbol sin derechos también trae consecuencias legales, además del riesgo digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de servicios ilegales para ver fútbol implica riesgos que van más allá del dispositivo individual. Los permisos excesivos que solicitan muchas apps piratas pueden abrir la puerta a la instalación de programas espía, el robo de archivos, el rastreo de ubicación o el acceso a redes y cuentas bancarias. Un solo teléfono comprometido puede afectar la seguridad de toda la red doméstica, poniendo en peligro otros dispositivos conectados.

Además, acceder a transmisiones sin derechos infringe la ley y puede derivar en bloqueos, sanciones económicas e incluso acciones judiciales. Las autoridades y proveedores de internet están facultados para restringir el acceso a estos servicios y perseguir infracciones de propiedad intelectual.

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Cómo identificar y evitar sitios peligrosos

Los expertos recomiendan extremar la precaución y evitar caer en los siguientes errores:

Revisar la URL: Dominios alterados, extensiones poco habituales o nombres sospechosos suelen ser indicios de fraude.

Desconfiar de las ofertas imposibles: Acceso gratuito a contenido premium o partidos en alta definición sin registro es una señal de alerta.

No ingresar datos personales o bancarios: Las plataformas legales nunca solicitan información confidencial para reproducir un evento deportivo.

Evitar instalar apps fuera de tiendas oficiales: Esta es la mejor barrera contra el malware y el robo de datos.

Revisar los permisos solicitados: Si una app pide acceso a funciones que no se relacionan con su propósito, desconfía y no la instales.

Mantener el sistema operativo actualizado y usar soluciones de seguridad confiables: Esto ayuda a bloquear amenazas antes de que comprometan el dispositivo.

Alternativas legales y seguras para ver el partido

La mejor forma de disfrutar de México vs. Inglaterra es acceder a través de canales y plataformas oficiales como DirecTV, DGO, ESPN, Disney+ y otros servicios autorizados. Estas opciones garantizan calidad de transmisión, protección de los datos personales y cumplimiento de la ley.

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La fiebre por el fútbol nunca debe estar por encima de la seguridad digital. Elegir vías legales y seguras para ver los partidos protege la privacidad, evita fraudes y garantiza una mejor experiencia, incluso en los encuentros más esperados del Mundial.