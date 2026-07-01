Nintendo apuesta por un público diferente con Splatoon Raiders y estas son sus principales novedades

Splatoon Raiders es el nuevo videojuego de Nintendo con el que pretende atraer nuevos jugadores. (Nintendo)

Nintendo prepara un cambio de rumbo para una de sus franquicias más populares en Japón. Splatoon Raiders, el nuevo spin-off de la saga, llegará el 23 de julio a Nintendo Switch 2 con una propuesta distinta a la de las entregas anteriores: dejará en segundo plano el enfoque competitivo en línea para ofrecer una aventura centrada en la exploración, la progresión del personaje y el juego cooperativo.

El título mantiene la esencia visual y la jugabilidad característica de Splatoon, pero incorpora mecánicas propias de los juegos de rol de acción (ARPG) y de los llamados looter shooter, un género en el que los jugadores consiguen equipamiento cada vez más poderoso para afrontar desafíos de mayor dificultad.

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Con esta apuesta, Nintendo busca atraer tanto a quienes nunca se sintieron atraídos por el componente competitivo de la franquicia como a los seguidores que desean una experiencia diferente dentro del universo de Splatoon.

Splatoon Raiders es un shooter en tercera persona que se puede jugar con amigos. (Nintendo)

Una aventura para un jugador con opción cooperativa

A diferencia de las entregas principales, donde el modo multijugador es el gran protagonista, Splatoon Raiders está diseñado principalmente como una aventura para un jugador.

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No obstante, también ofrecerá un modo cooperativo para hasta cuatro personas, permitiendo afrontar misiones junto a otros jugadores.

La historia comienza con un naufragio que lleva al protagonista, un maquinista personalizable, hasta un archipiélago donde deberá emprender una búsqueda del tesoro acompañado por personajes conocidos de la saga, como Rayan, Megan y Angie.

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Aunque la narrativa no es el eje principal del juego, Nintendo apuesta por diálogos con humor y un tono ligero que mantiene la identidad de la franquicia.

Splatoon Raiders es un videojuego de disparos que buscará atrapar a nuevos usuarios. (Nintendo)

Mecánicas inspiradas en Diablo, Destiny y Monster Hunter

Uno de los cambios más importantes de Splatoon Raiders es su sistema de progresión. Al igual que ocurre en títulos como Diablo, Destiny, Borderlands o Monster Hunter, el objetivo será obtener armas, equipamiento y mejoras que permitan superar desafíos progresivamente más difíciles.

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Cada misión ofrecerá recompensas que podrán utilizarse para fortalecer al personaje y personalizar su estilo de juego. Nintendo confirmó que habrá más de un centenar de variantes de armas con distintos niveles y grados de rareza.

A esto se suman tanques de tinta con habilidades especiales, modificadores y equipamiento que permitirá crear configuraciones adaptadas a cada jugador.

Splatoon Raiders promete convertirse en una saga al estilo Destiny y Borderlands. (Nintendo)

La tinta sigue siendo el centro de la jugabilidad

Pese a los cambios en la estructura del juego, Splatoon Raiders conserva uno de los elementos que distingue a la saga desde su debut. Las armas continúan disparando tinta en lugar de proyectiles convencionales, lo que influye tanto en el combate como en el desplazamiento por los escenarios.

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Los jugadores podrán sumergirse en la tinta de su propio color para desplazarse más rápido, recargar munición, escalar plataformas y acceder a nuevas zonas del mapa.

En cambio, la tinta de los enemigos reducirá la velocidad del personaje y le causará daño. Esta mecánica sigue siendo uno de los principales elementos diferenciadores frente a otros juegos de acción en tercera persona.

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Splatoon Raiders estará disponibles desde el 23 de julio para Nintendo Switch 2. (Nintendo)

Exploración, plataformas y enfrentamientos más intensos

Las misiones se desarrollan en un conjunto de islas conectadas mediante un mapa que se irá desbloqueando conforme avance la aventura. Cada escenario combina exploración, desafíos de plataformas y enfrentamientos contra numerosos enemigos.

En las primeras horas de juego predominan los retos sencillos, aunque posteriormente aparecen combates más exigentes que obligan a utilizar todas las herramientas disponibles.

Los jugadores deberán enfrentarse a diferentes tipos de salmónidos, incluidos enemigos que requieren estrategias específicas para ser derrotados y minijefes distribuidos por los escenarios.

Además, algunas misiones subterráneas presentan oleadas de cientos de adversarios que exigen coordinación, especialmente en el modo cooperativo.

Splatoon Raiders es lo nuevo de Nintendo. (Nintendo)

Un intento por ampliar el éxito de la franquicia

Splatoon es una de las series más exitosas de Nintendo en Japón. Como ejemplo, Splatoon 3 vendió más de 3,4 millones de copias en ese país durante sus tres primeros días a la venta.

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Sin embargo, la franquicia no ha conseguido el mismo impacto en los mercados occidentales.

Con Splatoon Raiders, Nintendo intenta acercar este universo a un público más amplio mediante una propuesta menos enfocada en la competencia en línea y más orientada a la aventura, la cooperación y la progresión constante del personaje.

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El lanzamiento del juego está previsto para el 23 de julio en Nintendo Switch 2 y llegará en un momento en el que la consola todavía cuenta con pocos representantes dentro del género looter shooter. Esa circunstancia podría convertir a Splatoon Raiders en una de las principales alternativas para los jugadores interesados en este tipo de experiencias dentro del ecosistema de Nintendo.