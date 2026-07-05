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Los riesgos de decir “sí” en una llamada: suplantación de identidad, fraudes y más

Los ciberdelincuentes pueden grabar la voz y usarla para autorizar transacciones bancarias o registrarse a diferentes servicios

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Un hombre caucásico con barba de pocos días y camisa azul claro atiende un teléfono móvil con el ceño fruncido, y una burbuja de diálogo con la palabra 'Sí' flota a su derecha.
Esta frase puede parecer inofensiva pero puede ser usada para fines ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocas personas saben de los peligros que puede implicar ofrecer una respuesta afirmativa al atender una llamada telefónica, sobre todo si proviene de un número desconocido. El acto de decir “sí” puede abrir la puerta a delitos como la suplantación de identidad, fraudes e incluso la manipulación de la reputación.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los estafadores aprovechan grabaciones de voz para autorizar operaciones financieras, contratos o para registrarse en servicios a nombre de la víctima.

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INCIBE señala que los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de bancos, servicios de atención al cliente o empresas conocidas. Mediante técnicas de ingeniería social, buscan generar confianza mencionando datos básicos de la víctima o fingiendo conocer transacciones recientes.

En ocasiones, la llamada puede quedar en silencio tras el “sí”, sin que se establezca conversación, lo que es común que sea confusa para el receptor.

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Cómo funciona el fraude telefónico del “sí”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los atacantes hacen preguntas para tener la afirmación de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de estafa inicia con una llamada donde el estafador busca que la víctima confirme algo con un “sí”. La conversación puede orientarse hacia preguntas como: “¿Está usted autorizando transacciones en este momento?” o “¿Está de acuerdo en recibir actualizaciones?”. El objetivo es obtener una respuesta afirmativa grabada.

Tras conseguir la grabación, el ciberdelincuente puede usar la voz para intentar validar movimientos en bancos, activar servicios o completar encuestas en nombre del afectado.

En palabras del INCIBE: “El estafador espera pacientemente a que la víctima responda con ‘sí’ a alguna de las preguntas, mientras lo está grabando todo con alguna aplicación”. Este método facilita el acceso fraudulento a servicios que utilizan la voz como herramienta de verificación.

Qué pueden hacer los ciberdelincuentes con la grabación telefónica

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La voz de la víctima puede ser usada para suplantar su identidad antes entidades bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez obtenida la respuesta, los estafadores intentan utilizar la grabación para dar de alta servicios bancarios, realizar operaciones o suplantar la identidad ante entidades. De acuerdo con INCIBE, la grabación puede ser presentada como supuesta confirmación de identidad al contactar a bancos o empresas.

Además, la manipulación de archivos de audio permite presentar la voz de la víctima en contextos que pueden perjudicar su reputación o involucrarla en situaciones ajenas.

En qué momento la víctima se da cuenta del fraude telefónico

En muchos casos, la víctima detecta la suplantación de su identidad cuando recibe alertas de actividades inusuales en sus cuentas o comunicaciones de servicios que no ha solicitado.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La persona se da cuenta cuando ve movimientos extraños en su cuenta bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCIBE sugiere actuar con rapidez para mitigar los daños. El primer paso consiste en mantener la calma y cortar la llamada si surgen sospechas. Luego, es clave verificar la legitimidad de cualquier llamada contactando directamente a la entidad por medios oficiales, sin utilizar los números o enlaces proporcionados durante la llamada sospechosa.

INCIBE aconseja monitorizar las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de manera regular para detectar movimientos irregulares y, en caso de identificar operaciones no autorizadas, notificar al banco de inmediato.

Qué pautas ayudan a prevenir este tipo de fraude por llamada

La prevención comienza por adoptar una actitud cautelosa ante llamadas de números desconocidos. INCIBE sugiere no responder con afirmaciones automáticas, sobre todo cuando se soliciten confirmaciones sobre operaciones, datos personales o autorizaciones.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener las cuentas personales protegidas requiere conocer los peligros más comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es clave evitar proporcionar información sensible y desconfiar de cualquier llamada que genere presión para responder rápidamente. Tanto por la vía telefónica como otros canales como WhatsApp o correo, la llegada de mensajes urgentes son señales de fraudes.

La formación y la información juegan un papel fundamental en la autoprotección. La mejor defensa es estar alerta y conocer los métodos más habituales que emplean los ciberdelincuentes.

“No proporciones ninguna información adicional y evita prolongar la conversación si tienes dudas sobre la autenticidad de la llamada”, señala el organismo español.

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