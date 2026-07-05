El Memorial de Lincoln abrió un museo bajo sus cimientos (REUTERS/Annabelle Gordon)

El Servicio de ParquesNacionales de EE.UU. puso en marcha un museo bajo el Memorial de Lincoln, en Washington, después de una década de planes para transformar ese espacio subterráneo en una nueva atracción del National Mall antes del 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

El nuevo museo ocupa el llamado undercroft, el espacio bajo el monumento dedicado al 16 presidente de Estados Unidos. Allí, una retícula de columnas de hormigón fue convertida en una sala de exposición de 4.572 metros cuadrados, donde se explica cómo fue construido el memorial y qué papel tuvo ese lugar en la manera en que el país ha interpretado la figura de Abraham Lincoln.

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El proyecto costó USD 69 millones y fue financiado mediante una alianza público-privada. El Servicio de Parques Nacionales aportó USD 26 millones y la National Park Foundation reunió USD 43 millones a través de donaciones privadas.

En el espacio se explica cómo fue construido el memorial y qué papel tuvo ese lugar en la manera en que el país ha interpretado la figura de Abraham Lincoln (REUTERS/Annabelle Gordon)

La iniciativa tomó forma en 2016, cuando el empresario y filántropo David M. Rubenstein entregó una donación de USD 18,5 millones a la National Park Foundation, la organización benéfica oficial asociada al Servicio de Parques Nacionales. El impulso definitivo llegó en 2023, cuando quedó asegurado el resto del financiamiento.

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Entre los donantes que completaron el aporte privado figuran el gestor de fondos de cobertura y coleccionista de arte Ken Griffin, la fundación John L. Nau III Foundation, la Rick L. and Vicki L. James Foundation y la Glenn W. Bailey Foundation.

Jeff Reinbold, director ejecutivo de la National Park Foundation, sostuvo en un comunicado que la apertura del Lincoln Memorial Undercroft Museum muestra “el poder de la colaboración”. Añadió: “Estamos ofreciendo una nueva manera para que todas las personas se conecten con el legado perdurable del Memorial de Lincoln”.

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El nuevo museo ocupa el llamado undercroft, el espacio bajo el monumento dedicado al 16 presidente de Estados Unidos (REUTERS/Annabelle Gordon)

Además de la sala de exposiciones, las obras incluyeron mejoras en los sistemas de ascensores del memorial, la construcción de nuevos baños y la ampliación de la librería del sitio.

El Memorial de Lincoln fue construido entre 1914 y 1922 como una estructura de estilo neoclásico en forma de templo para honrar al presidente que condujo a Estados Unidos durante la Guerra Civil y abolió la esclavitud. Fue el último proyecto de Henry Bacon, arquitecto formado en la tradición Beaux-Arts que también diseñó el estanque reflectante del monumento.

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En el interior del memorial se encuentra una estatua monumental de mármol de casi 6 metros de altura que representa a Lincoln. La obra fue esculpida por Daniel Chester French, una figura de la escultura del Renacimiento estadounidense.