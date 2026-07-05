Tras echar a 8.000 empleados por culpa de la IA, Meta dice que el futuro del trabajo va a mejorar

Meta crea un Laboratorio de Superinteligencia y recorta plantilla para financiar la apuesta - REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo/File Photo

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, despidió a unas 8.000 personas en abril de 2026, enfocando el avance de la inteligencia artificial como motor del ajuste. La compañía de Mark Zuckerberg justificó los recortes con la promesa de una organización más eficiente y una transición hacia tareas de mayor valor, en línea con una tendencia que afecta a todo el sector tecnológico.

Meta anunció el despido de cerca del 10 % de su plantilla y dejó sin cubrir otros 6.000 puestos. El argumento oficial fue la necesidad de reorganizar recursos e invertir miles de millones en el desarrollo de inteligencia artificial y en la creación de su Laboratorio de Superinteligencia. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, aseguró que la reducción de personal es parte del “reinicio” de la compañía, orientado a potenciar la productividad y la eficiencia gracias a la automatización.

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Zuckerberg cree que la IA generará más trabajos

Mark Zuckerberg defiende los despidos en Meta y promete más productividad con IA - REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo

Según Zuckerberg, la IA no debería destruir empleos si las empresas centran sus esfuerzos en capacitar y empoderar a las personas. En declaraciones recogidas por Business Insider, sostuvo:

“Si te centras en capacitar a las personas y en hacerlas más productivas, y eso ocurre a un ritmo más rápido que el que tardan las empresas en mejorar la automatización de los procesos, entonces debería haber más puestos de trabajo en el futuro, no menos.”

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Meta no es la única compañía que ha optado por recortes masivos para acelerar su transición a la IA. Oracle, por ejemplo, eliminó 21.000 puestos de trabajo en el último año, cerca del 13 % de su plantilla, como parte de una reorganización que prioriza la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

El informe anual de Oracle confirma que la inversión en IA ha resultado en “reducciones de plantilla”, pero sostiene que estos cambios son necesarios para mantener la competitividad y asegurar los mejores productos en la nube y la inteligencia artificial.

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El ajuste de Oracle supuso un desembolso de 1.800 millones de dólares en indemnizaciones y reestructuración, y la empresa reconoce que la transición puede provocar escasez temporal de trabajadores cualificados. Aun así, la estrategia se considera clave para abastecer la demanda global de cómputo y almacenamiento impulsada por la IA.

Meta, Amazon y Google impulsan planes multimillonarios para infraestructura y soluciones avanzadas, en un contexto de miles de despidos en lo que va del año que reabre el debate sobre reconversión y capacitación laboral - REUTERS/Gonzalo Fuentes

Qué empresas han recortado personal por culpa de la IA

No solo Meta y Oracle están canalizando recursos hacia la IA. Empresas como Amazon y Google también han anunciado recortes y planes de inversión multimillonarios en tecnologías avanzadas. Amazon prevé invertir 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial el próximo año, mientras que el sector en su conjunto planea destinar alrededor de 650.000 millones a infraestructuras y soluciones basadas en IA en 2026.

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Esta carrera por liderar el mercado ha provocado casi 80.000 despidos en empresas tecnológicas en lo que va de año, un dato que pone en perspectiva la magnitud de la transformación. A pesar de las cifras, líderes como Jeff Bezos, fundador de Amazon, afirman que la IA traerá escasez de mano de obra y más oportunidades para quienes desarrollen nuevas habilidades.

Cómo impacta la IA la estabilidad laboral

El avance de la IA está redefiniendo el mercado laboral a escala global. Estudios recientes identifican a intérpretes, traductores, matemáticos, editores y escritores como los profesionales más expuestos a la automatización, con tasas de desplazamiento superiores al 90 %. En contraste, sectores como el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética muestran mayor resiliencia, gracias a la necesidad de supervisión humana, creatividad y gestión de situaciones críticas.

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Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha señalado que la adaptación y actualización constante de competencias serán esenciales para mantener la empleabilidad en el entorno dominado por la IA.

Aunque la automatización y la IA han provocado despidos masivos, los líderes del sector insisten en que el futuro laboral será más prometedor si la tecnología se utiliza para empoderar a las personas. El desafío será garantizar que la transición beneficie a todos los trabajadores y no solo a quienes lideran la innovación.

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