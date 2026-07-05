Nueva IA de Meta será tan poderosa que igualará a OpenAI y competirá con Google y Anthropic

Meta intensificó su apuesta por la inteligencia artificial con Watermelon, un nuevo modelo que, según declaraciones internas, ya alcanzó el nivel de GPT-5.5 de OpenAI. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta ha intensificado su apuesta en la carrera global por la inteligencia artificial con el desarrollo de Watermelon, un nuevo modelo que, según declaraciones internas, ya habría alcanzado el nivel de GPT-5.5 de OpenAI.

El anuncio, realizado por Alexandr Wang, jefe de superinteligencia de Meta, detalla el trabajo que está haciendo la compañía con este desarrollo y la compentencia que hay con otras empresas por demostrar la capacidad interna para ofrecer modelos más potentes.

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Durante una reunión interna, Alexandr Wang informó que Watermelon, el modelo en entrenamiento de Meta, utiliza un orden de magnitud más de cómputo que su predecesor, Avocado, y ya ha alcanzado los resultados de GPT-5.5 en pruebas de referencia internas.

Aunque no se detallaron cuáles fueron las características técnicas ni se brindaron métricas específicas, la sola comparación con OpenAI representa una señal de avance dentro del sector.

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Alexandr Wang afirmó en una reunión interna que Watermelon está en entrenamiento y utiliza un orden de magnitud más de cómputo que Avocado. (REUTERS/Brian Snyder)

Wang puntualizó que “Watermelon, nuestro próximo modelo después de Avocado, está en entrenamiento” y que la empresa está utilizando una cantidad de recursos computacionales nunca antes vista para lograr estos resultados.

Según fuentes internas, esta estrategia implica no solo superar los cuellos de botella técnicos que tuvo Avocado —como rezagos en razonamiento y programación— sino redefinir el enfoque de Meta hacia modelos propietarios y altamente especializados.

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Cuál es la estrategia de Meta con su nueva IA

El desarrollo de Watermelon ocurre tras una inversión estimada entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en infraestructura durante 2026. Este presupuesto, que supera ampliamente los niveles históricos de la empresa, se destina principalmente a la adquisición de chips avanzados, centros de datos y soporte técnico necesario para entrenar modelos de gran escala.

La hoja de ruta de Meta no se limita solo a la mejora de modelos ya existentes. La compañía, que había apostado previamente por un enfoque abierto con la serie Llama, ha girado hacia sistemas cerrados y propietarios como Avocado y Watermelon. Este cambio busca acelerar el desarrollo, proteger la propiedad intelectual y ganar ventaja frente a rivales como OpenAI, Google y Anthropic.

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Meta prevé invertir entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en infraestructura durante 2026 para entrenar modelos de inteligencia artificial de gran escala. (REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo)

El nombramiento de Alexandr Wang en 2025 como jefe de Meta Superintelligence Labs fue parte de esta transformación. Zuckerberg lo reclutó desde Scale AI, ofreciendo contratos multimillonarios para atraer a los mejores investigadores del mundo.

Watermelon representa la nueva generación de modelos de inteligencia artificial textuales de Meta. Utiliza diez veces más capacidad de cómputo que Avocado, una apuesta que busca no solo igualar, sino eventualmente superar a los líderes actuales del sector.

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Aunque Meta no ha revelado detalles públicos sobre la arquitectura, parámetros o fecha de lanzamiento de Watermelon, el objetivo es claro: lograr paridad técnica en pruebas de referencia relevantes y convertir esos avances en productos escalables y utilizables a nivel global.

El modelo previo, Avocado, fue lanzado bajo el nombre comercial Muse Spark y sufrió retrasos debido a limitaciones en razonamiento, redacción y programación. Ese tropiezo llevó a Meta a redoblar su inversión y a replantear su estrategia, apostando ahora por una mayor integración vertical y un control más estricto de sus desarrollos internos.

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Zuckerberg nombró a Alexandr Wang al frente de Meta Superintelligence Labs en 2025 como parte de la reorganización de la empresa en inteligencia artificial. (REUTERS/Carlos Barria)

Watermelon está pensado para tareas avanzadas de lenguaje, codificación, generación de texto y, eventualmente, integración con otros sistemas propietarios.

Además, Meta ya trabaja en el desarrollo de modelos paralelos enfocados en generación de imágenes y video, como Mango, lo que revela una visión integral para cubrir todas las áreas clave de la inteligencia artificial generativa.

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El nuevo modelo de Meta está diseñado para aplicaciones comerciales, empresariales y de consumo masivo. Su finalidad es competir directamente con herramientas de OpenAI, Google y Anthropic, ofreciendo capacidades de generación de texto, asistencia en programación, automatización de procesos y soporte a plataformas de búsqueda, publicidad, software empresarial y educación.