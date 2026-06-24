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Cómo activar el modo GTA VI en WhatsApp

Los usuarios de la aplicación pueden actualizar la foto y el nombre de perfil, modificar los fondos de pantalla de los chats con imágenes del videojuego y más

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Un logo de WhatsApp blanco sobre fondo verde a la izquierda, y a la derecha la portada de Grand Theft Auto VI con personajes, vehículos y un cocodrilo
WhatsApp se puede adaptar con temática de GTA VI en cuestión de minutos. (Fotocomposición Infobae)

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ya tiene fecha confirmada: el 25 de junio se abrirá la ventana de reservas y la llegada oficial del juego será en noviembre de 2026.

Ante la expectativa que rodea a la saga más exitosa de Rockstar Games, miles de seguidores buscan nuevas formas de mostrar su entusiasmo por el universo de GTA VI en plataformas digitales, siendo una tendencia personalizar la aplicación de WhatsApp con elementos alusivos al próximo título.

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Para quienes desean transformar su experiencia en la aplicación, existe la opción de aprovechar las herramientas de personalización que la propia plataforma ofrece.

El denominado “modo GTA VI” utiliza funciones ya disponibles para adaptar el perfil, los fondos de chat y otros detalles de la interfaz, todo sin recurrir a modificaciones externas ni instalaciones adicionales.

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De qué trata el modo GTA VI en WhatsApp

Ahora podrás guardar copias de seguridad de chats de WhatsApp con llaves de acceso biométricas.
El modo es la unión de varias funciones que integra WhatsApp en su aplicación. (Foto: REUTERS)

El “modo GTA VI” no corresponde a una actualización única ni a una opción especial dentro de WhatsApp. Se trata de la integración de funciones estándar que permiten modificar el aspecto visual y algunos detalles del perfil.

No existe un botón específico ni una configuración oficial en la plataforma de Meta para activar este modo. En cambio, cada usuario puede elegir imágenes de portada, modificar el nombre de la cuenta, actualizar el avatar y seleccionar fondos de pantalla inspirados en el videojuego.

Cómo cambiar la foto de perfil y el nombre para reflejar el el gusto por GTA VI

El primer paso sugerido consiste en actualizar la imagen de perfil y el nombre de usuario. Muchos fanáticos eligen capturas oficiales del tráiler, ilustraciones de los personajes principales o el logotipo de GTA VI como imagen de perfil.

Es clave tener imágenes de la nueva entrega de GTA al momento de realizar los ajustes en WhatsApp. (Foto: Europa Press)
Es clave tener imágenes de la nueva entrega de GTA al momento de realizar los ajustes en WhatsApp. (Foto: Europa Press)

En cuanto al nombre, es común optar por referencias directas al título, frases emblemáticas o fechas relacionadas con el lanzamiento.

El proceso es sencillo. Solo hay que ingresar al menú de configuración de WhatsApp, seleccionar la opción de editar perfil y cargar la imagen deseada desde la galería.

Para cambiar el nombre, se debe acceder a la sección correspondiente y escribir el texto escogido. Estas acciones no requieren permisos adicionales ni afectan la privacidad, porque forman parte de las funciones básicas de la aplicación.

De qué forma personalizar el fondo de los chats con imágenes de GTA VI

WhatsApp permite modificar el fondo de pantalla tanto en conversaciones individuales como grupales. Para ambientar la interfaz con la estética de GTA VI, es necesario descargar imágenes promocionales, escenas del juego o ilustraciones de la ciudad ficticia donde transcurrirá la trama.

Pantalla de móvil con la interfaz de una aplicación de chat, mostrando texto instructivo, un fondo de pantalla con el logo de Grand Theft Auto VI y un caimán
En pocos pasos es posible cambiar el fondo de un chat con imágenes alusivas a GTA VI. (Foto: WhatsApp)

Para aplicar el fondo, el usuario debe ingresar a cualquier chat, abrir el menú de opciones y seleccionar “fondo de pantalla”. Una vez allí, es posible elegir la imagen guardada previamente.

Esta función permite que cada chat tenga un aspecto diferente, lo que incrementa el nivel de personalización y la conexión con la temática del videojuego.

Qué otras opciones hay para integrar GTA VI en WhatsApp

Sumado a los cambios visuales, WhatsApp ofrece la opción de generar imágenes personalizadas mediante la inteligencia artificial Meta AI, herramienta que permite crear ilustraciones inspiradas en videojuegos.

Al escribir una descripción en la barra de prompts, el generador produce imágenes que pueden usarse como fondos de chats o para compartir con amigos.

El asistente estrena color y diseño, pero sin alterar su funcionamiento básico. (Foto: WhatsApp)
Meta AI es la inteligencia artificial presente en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Asimismo, durante las videollamadas, los usuarios pueden complementar la experiencia mostrando camisetas alusivas, objetos de colección o escenarios vinculados con GTA VI en el espacio físico.

¿Se requieren aplicaciones externas o pagos para activar el “modo GTA VI”?

No es necesario instalar apps externas ni realizar pagos para acceder a estas funciones. Todas las herramientas descritas forman parte de la versión estándar y gratuita de WhatsApp.

La personalización se realiza exclusivamente desde el menú de configuración, sin comprometer la seguridad ni la integridad de la cuenta en la aplicación.

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