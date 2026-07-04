PlayStation regala un juego valorado en 70 dólares: así puedes reclamarlo

PlayStation regala uno juego de 70 dólares por tiempo limitado. (Sony)

Los suscriptores de PlayStation Plus tienen una nueva oportunidad para ampliar su biblioteca sin gastar dinero adicional. Sony confirmó que durante julio ofrecerá Call of Duty: Modern Warfare III, un título cuyo precio habitual ronda los 70 dólares y que podrá reclamarse sin costo extra por tiempo limitado como parte de los juegos mensuales del servicio.

La promoción estará disponible desde el 7 de julio hasta el 3 de agosto, periodo durante el cual los usuarios con una suscripción activa de PlayStation Plus podrán añadir el juego a su cuenta y conservar el acceso mientras mantengan vigente el servicio.

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Con esta incorporación, PlayStation suma uno de los lanzamientos más importantes de la franquicia de disparos desarrollada por Activision, reforzando el catálogo de beneficios que reciben cada mes los miembros de su plataforma de suscripción.

Los suscriptores de PlayStation Plus pueden acceder cada cierto tiempo a juegos totalmente gratuitos.

Cómo reclamar gratis Call of Duty: Modern Warfare III

El procedimiento para obtener el juego es sencillo. Los usuarios únicamente necesitan contar con una suscripción activa a PlayStation Plus y acceder a la PlayStation Store desde su consola o mediante la aplicación oficial.

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Una vez dentro de la tienda digital, deberán localizar la sección de juegos mensuales de PlayStation Plus y seleccionar Call of Duty: Modern Warfare III. Tras pulsar la opción para agregarlo a la biblioteca, el título quedará asociado permanentemente a la cuenta del usuario.

Aunque el juego permanecerá en la biblioteca, será necesario mantener una suscripción activa para poder jugarlo, tal como ocurre con los títulos que Sony entrega mensualmente dentro del servicio.

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La promoción estará vigente únicamente hasta el 3 de agosto, por lo que quienes no lo reclamen antes de esa fecha perderán la posibilidad de incorporarlo gratuitamente.

PlayStation Plus sumará en julio de 2026 tres juegos gratis para suscriptores de PS5 y PS4.

Una campaña que continúa la historia de Modern Warfare

Modern Warfare III retoma los acontecimientos ocurridos en la entrega anterior de la saga. En esta ocasión, el Capitán Price y los integrantes de la Fuerza Operativa 141 vuelven a enfrentarse a Vladimir Makarov, uno de los villanos más conocidos de la franquicia.

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La campaña combina operaciones encubiertas, misiones de infiltración y combates a gran escala, manteniendo el estilo cinematográfico que caracteriza a la serie desde hace años.

Los jugadores deben recorrer distintos escenarios internacionales mientras intentan detener una amenaza que pone en riesgo la seguridad global.

El ritmo de la acción, los cambios constantes de ambientación y la variedad de objetivos convierten a la campaña en uno de los principales atractivos del juego.

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Call of Duty: Modern Warfare III, de Activision.

El multijugador recupera mapas clásicos

Además del modo historia, Modern Warfare III apuesta por una experiencia multijugador especialmente orientada a los seguidores históricos de la franquicia.

El título recupera varios escenarios emblemáticos que fueron populares en entregas anteriores, adaptándolos con mejoras gráficas y nuevos sistemas de juego.

Esto permite que jugadores veteranos vuelvan a competir en mapas ampliamente conocidos, mientras que los nuevos usuarios descubren algunos de los enfrentamientos más recordados de la saga.

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A ello se suman nuevas armas, sistemas de progresión y distintos modos competitivos que mantienen una comunidad activa tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Call of Duty: Modern Warfare III, de Activision.

El modo Zombies amplía la experiencia

Uno de los contenidos que más interés ha despertado es el regreso del modo Zombies. En esta modalidad cooperativa, varios jugadores deben trabajar en equipo para sobrevivir frente a oleadas de enemigos mientras completan diferentes objetivos distribuidos por un mapa de gran tamaño.

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La propuesta incorpora mecánicas de exploración, obtención de recursos y mejora del equipamiento, ofreciendo una experiencia diferente respecto al tradicional modo competitivo.

Este contenido busca ampliar las horas de juego disponibles más allá de la campaña principal y del multijugador clásico.