“¡Había que sufrir!”: el mensaje de Dibu Martínez a sus compañeros en la cancha tras la ajustada clasificación ante Cabo Verde en el Mundial

ESTO ES EMILIANO MARTÍNEZ: del aliento a sus compañeros a cantar todos juntos con la hinchada. pic.twitter.com/PCOv0KK8PU — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

La selección argentina celebró su clasificación a octavos de final tras un partido electrizante en el que la figura de Emiliano Dibu Martínez volvió a captar la atención. En el Hard Rock Stadium de Miami, el arquero del Aston Villa se convirtió en uno de los protagonistas tras el trabajado triunfo por 3-2 de Argentina frente a Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026. Las cámaras de TyC Sports registraron la reacción del guardameta apenas sonó el silbato final, en una escena que reflejó la tensión y el carácter del equipo.

“Tranquilo, macho. Había que sufrir”, expresó Martínez mientras buscaba levantar el ánimo de sus compañeros, según se observó en la transmisión. El arquero, conocido por su temperamento en momentos definitorios, reunió al plantel tras el dramático desenlace y condujo al grupo hacia la tribuna para compartir la celebración con los hinchas argentinos. La escena incluyó el tradicional canto basado en "La cumbia de los tropos" para la Selección, una reversión que se volvió emblema del ciclo de Lionel Scaloni y que el propio Martínez impulsó entre los jugadores y el público.

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La actitud de Dibu Martínez se produjo luego de un encuentro que exigió al máximo al conjunto sudamericano. El equipo de Argentina se impuso en tiempo suplementario tras un desarrollo lleno de sobresaltos. La actuación de Cabo Verde, debutante en la Copa Mundial, forzó a la selección campeona del mundo a un esfuerzo extra, en un duelo que incluyó goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y un tanto en contra de Diney Borges, mientras el rival descontó a través de Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral.

En diálogo con TyC Sports, Martínez reflexionó sobre el partido y puso en perspectiva el desafío emocional que representa el torneo: “¿Cuántos partidos sufrimos en Qatar?”, planteó el arquero, aludiendo a la campaña anterior de la Albiceleste. Luego, enumeró los compromisos que pusieron a prueba al plantel en 2022: “Arabia, México, Australia, Holanda, Francia. Hay que saber sufrir. Hoy sufrimos y es la primera vez que sufrimos en este Mundial. Y sabemos que vamos a sufrir de nuevo. Tenemos la experiencia de que hay que sufrir”, señaló ante las cámaras, remarcando la importancia del temple colectivo.

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🗣️ "HAY QUE SABER SUFRIR. HOY ES LA PRIMERA VEZ QUE SUFRIMOS EN ESTE MUNDIAL Y SABEMOS QUE VAMOS A SUFRIR DE VUELTA"



✍️ Firma: Emiliano Martínez.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/loWUb3GSlA — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

El recorrido de Argentina en la fase de eliminación directa ya ofrece paralelismos con lo vivido en ediciones anteriores. La capacidad del equipo para sobreponerse a situaciones adversas se convirtió en un rasgo distintivo, potenciado por figuras como Dibu Martínez, cuya personalidad se consolidó como símbolo de resiliencia bajo presión. La frase que dejó el arquero, “Hay que saber sufrir”, sintetizó una filosofía que marcó el ciclo reciente de la Selección.

Con este resultado, Argentina sigue en carrera en su lucha por defender la corona conseguida en Qatar 2022. En la siguiente instancia el elenco albiceleste se medirá ante Egipto, que viene de dejar en el camino a Australia tras superarlo por penales.

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Una vez finalizado el encuentro, el director técnico Lionel Scaloni se mostró en una línea simular a la del arquero. “Fue un partido durísimo. Siempre hay que sacar lo positivo, este equipo nunca se rinde. Hay que felicitar al rival. La verdad que cuando uno dice que no es un rival fácil, hoy demostró que es un gran equipo. Me quedo con el aporte de todos, han terminado muy cansados y han dado todo”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Esto es Argentina, el que no lo entiende, es difícil. Nosotros sí, los argentinos lo van a entender. No hay nada fácil”.

“De mis cien partidos, este fue el que más me marcó como entrenador porque es un Mundial y pasaron cosas que no digo que no sean normales porque este chico (Lopes Cabral) le pega así muchas veces, pero cuando hay que reponerse de esto... Me va a ayudar como entrenador seguro. Y fue ganando, si no hubiera sido una estadística triste“, remató.

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