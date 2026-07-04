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Sin celular hasta los 14 años ni redes sociales hasta los 16: la iniciativa de padres que crece en Latinoamérica

Familias en Argentina, México y otros países impulsan el Pacto Parental para retrasar el uso de dispositivos en sus hijos. La iniciativa se inspira en las advertencias del psicólogo Jonathan Haidt

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Siete adultos firman un documento en mesa con carteles de celular tachado e íconos de redes sociales prohibidas. Niños leen libros.
Madres y padres de distintos países impulsan acuerdos colectivos para retrasar el acceso de sus hijos a la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diversos países de Latinoamérica comenzó a tomar fuerza una propuesta que busca demorar el acceso de niños y adolescentes a celulares y redes sociales, proponiendo que los menores no tengan un dispositivo propio antes de los 14 años y que se abstengan de abrir perfiles en plataformas sociales hasta cumplir los 16.

El acuerdo, impulsado por colectivos de madres y padres, surge como respuesta a un fenómeno global: el crecimiento de problemas de salud mental asociados al uso temprano y masivo de pantallas, un tema abordado por el psicólogo estadounidense Jonathan Haidt en su libro La generación ansiosa.

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Esta iniciativa, que ya se expande en Argentina, México y otros países de la región, se apoya en la evidencia que vincula el acceso temprano a la vida digital con el aumento de trastornos de ansiedad, déficit de atención y dificultades en el sueño entre niños y adolescentes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La exposición prematura a las pantallas trae riesgos en a salud física y mental de los menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Evaluación Nacional Aprender 2023 determinó que en Argentina el 91% de los estudiantes de entre 11 y 12 años ya tienen celular, cifra que asciende al 97% en adolescentes de último año de secundaria. Frente a este dato, miles de familias buscan alternativas colectivas para frenar una tendencia que consideran perjudicial.

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De qué trata el Pacto Parental y por qué es tendencia

El Pacto Parental consiste en un acuerdo voluntario entre madres y padres de una misma comunidad escolar para retrasar la entrega de celulares a sus hijos hasta los 14 años y prohibir las redes sociales hasta los 16.

Según detalla la organización, el pacto se formaliza mediante la firma de un documento que emula un contrato legal, donde las familias se comprometen a respetar estas restricciones y a sostenerlas en el tiempo.

Una mujer señala un recibo largo a un hombre y dos niños sentados en una mesa de cocina, con platos de comida, dinero y un periódico.
El acuerdo formaliza el compromiso de las familias para postergar la entrega de celulares y el acceso a redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta iniciativa comenzó en el Colegio San Nicolás de Mendoza, en Argentina, cuando Ignacio Castro identificó que varios problemas de ansiedad y conflictos entre alumnos estaban asociados al uso de dispositivos digitales.

Inspirado en la lectura de La generación ansiosa de Jonathan Haidt, Castro propuso a la dirección del colegio reunir a las familias para exponer los riesgos detectados. Según Wired, la respuesta fue inmediata: en pocos días, más de 200 padres firmaron el acuerdo y la iniciativa se extendió a otros colegios y provincias.

Por qué las familias deciden sumarse al Pacto Parental

Las familias que adhieren al Pacto Parental argumentan que el acuerdo permite crear un espacio protegido donde ningún menor quede aislado por no tener celular, porque la decisión se toma en bloque. Esta lógica busca aliviar la presión social que sienten los niños cuando la mayoría de sus compañeros ya cuenta con dispositivos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La participación de familias enteras fortalece el sentido de comunidad y apoyo mutuo frente a la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, las reuniones periódicas, la elaboración conjunta del documento y la formación de grupos de apoyo en redes de mensajería fortalecen el sentido de comunidad entre los tutores legales.

Según datos de No Es Momento, en México ya se han firmado más de 7.000 acuerdos, involucrando a unas 4.200 familias y 580 escuelas. Para las personas detrás de este movimiento, la clave está en actuar en colectivo y acompañar el proceso, evitando que el menor se sienta excluido en actividades escolares y sociales.

Qué fundamentos científicos respaldan la iniciativa de los padres

El libro “La generación ansiosa” de Jonathan Haidt inspira a los colectivos a actuar ante los riesgos detectados. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)
El libro “La generación ansiosa” de Jonathan Haidt inspira a los colectivos a actuar ante los riesgos detectados. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

El texto base de muchos de estos movimientos es La generación ansiosa, del psicólogo Jonathan Haidt, quien advierte sobre el impacto negativo de la vida digital precoz en la salud mental adolescente.

Según Haidt, el auge de smartphones y redes sociales desde edades tempranas se asocia con un aumento de casos de depresión, ansiedad y trastornos de atención.

El autor estadounidense cita estudios internacionales y se apoya en casos como la organización estadounidense Wait Until 8th, que promueve la postergación del primer celular hasta octavo grado.

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