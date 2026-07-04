Sociedad

Hallaron un cuerpo en la costa de Uruguay e investigan si es uno de los pescadores desaparecidos en el Río de La Plata

El cadáver fue encontrado en aguas de la localidad de Atlántida. Sería el tercero de los cinco hombres desaparecidos el pasado 14 de junio

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Personal de la Prefectura Naval Argentina durante los rastrillajes en el Río de la Plata, en la búsqueda de los pescadores desaparecidos
Personal de la Prefectura Naval Argentina durante los rastrillajes en el Río de la Plata, en la búsqueda de los pescadores desaparecidos

Un cuerpo sin vida fue hallado en las últimas horas en la costa de Atlántida, en el departamento uruguayo de Canelones, y la Justicia investiga si corresponde a uno de los cinco pescadores argentinos desaparecidos el pasado 14 de junio cuando salieron en lancha al Río de la Plata.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Prefectura Nacional de Uruguay. De acuerdo con lo que trascendió, el cadáver no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros, por lo que una de las hipótesis principales apunta a que el cuerpo habría sido arrastrado por las corrientes y los fuertes vientos registrados en el río durante los últimos días.

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Según medios platenses, la Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó la realización de pericias forenses para determinar la causa de la muerte y confirmar la identidad de la víctima.

El resultado de estos estudios será determinante para establecer si se trata de uno de los cinco pescadores argentinos buscados hace casi tres semanas.

Hasta el momento, solo han sido identificados los cuerpos de Sebastián Romegialli, de 50 años, y Carlos Kovach, quienes formaban parte del grupo que había salido a pescar a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”.

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El cuerpo de Romegialli fue encontrado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, cercano al límite con Uruguay, luego de que la tripulación de un buque mercante alertara a la Armada uruguaya sobre la presencia de un cadáver flotando. Dos días después, el 28 de junio, un nuevo rastrillaje permitió hallar el cadáver de Kovach en aguas del Río de la Plata, a la altura de Punta Indio.

El hombre tenía 60 años y era uno de los dos hermanos que integraban la tripulación. Según la descripción, se trataba de un hombre de tez blanca, 1,89 metros de altura, contextura delgada, semicalvo, con barba candado y ojos marrones.

El cuerpo fue trasladado a la base operativa, donde trabajó la policía científica y los familiares pudieron reconocerlo.

Los cinco tripulantes que zarparon aquel domingo fueron Carlos y su hermano Claudio Kovach, de 50 años, también de tez blanca, 1,79 metros de altura y contextura delgada, distinguible por dos tatuajes: un águila en un hombro y un tigre en el otro.

Además estaban el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años, el más joven del grupo. Los otros dos integrantes eran Damián Giubu, de 42 años, y Romegialli, oriundo de Berazategui, quien según su perfil de LinkedIn era parte del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y había trabajado en CASAV, una empresa de elaboración de bebidas gaseosas.

Si los análisis confirman que el cuerpo localizado en Atlántida pertenece a otro miembro del grupo, serían tres las víctimas fatales identificadas y quedarían dos pescadores aún desaparecidos.

Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata
Claudio y Carlos Kovach, son dos hermanos fanáticos de la pesca que solían ir al Río de la Plata

Los cinco hombres habían partido durante la mañana del 14 de junio desde el Camping Hudson, en Berazategui, con destino a una jornada de pesca de pejerrey. La última comunicación con la embarcación se reportó entre las 6 y las 8.30 de ese día.

Ante la ausencia, sus familiares realizaron la denuncia y se activó un amplio operativo de búsqueda en diversos sectores del Río de la Plata, que incluyó zonas de Hudson, Berisso, Ensenada, Magdalena y aguas jurisdiccionales de Uruguay.

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