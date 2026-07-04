Ambivalencia con el dólar: por qué el peso fue una de las monedas que más se apreció en lo que va del año y de las que más se depreció en los últimos dos meses

El dólar cerró la semana estable, pero en su precio más alto desde octubre del año pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes, mientras millones de argentinos se preparaban para seguir las alternativas del partido de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol entre la Argentina y Cabo Verde, el dólar cerró la semana estable, pero en su precio más alto desde octubre del año pasado, con una cotización del billete al público en el Banco Nación de 1.510 pesos y un cierre de $1.488 en la rueda mayorista, con un volumen de casi USD 800 millones pese al feriado en Estados Unidos.

La evolución de la paridad entre la moneda local y la norteamericana ha tenido sus particularidades a lo largo del año: como observó Quantum. Considerando la primera mitad del año, el peso argentino fue una de las monedas que más se apreció a lo largo del año, pero también una de las que más se depreció en los últimos meses.

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Ese derrotero, señala el más reciente informe semanal de la consultora, responde principalmente a tres razones: un ritmo más lento de liquidación de divisas de la agroexportación, que a su vez implica una mayor acumulación de granos en los silobolsas en el campo argentino, un intenso ritmo de compras del Banco Central (BCRA) y una reciente apreciación del dólar en términos globales, atribuible en buena medida a razones geopolíticas y factores externos a la economía argentina.

Factores de la dinámica cambiaria

Desde fines de abril de este año el tipo de cambio oficial del peso argentino respecto del dólar se depreció 7% en términos nominales y 4,1% en términos reales. En esa evolución incidió el ritmo de liquidación de la campaña agrícola, “que no está siguiendo el ritmo histórico estacional en los envíos al mercado y con una acumulación mayor de stocks”, subraya Quantum.

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Una segunda razón es la decisión del BCRA de comprar divisas en el mercado oficial de cambios (que entre fines de abril y fines de junio de este año compró más de USD 4.000 millones) y una tercera la apreciación de la moneda del dólar contra otras monedas internacionales.

“En particular, en las últimas semanas, la depreciación del peso fue similar a la registrada por varias monedas significativas contra el dólar de Estados Unidos. Desde fines de abril de 2026 al miércoles primero de julio, período en el que el peso argentino en el mercado oficial se depreció 4,1% en términos reales (teniendo en cuenta la inflación del periodo tanto en EEUU como en la Argentina), el euro lo hizo 3,3%, el yen japonés el 4,4%, la libra esterlina británica 2,9% y el real brasileño el 4,1 por ciento”, precisa el informe. PUBLICIDAD Andar y desandar De ese modo desandaron los caminos de apreciación nominal que habían observado desde principios de año. De hecho, el informe precisa que entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de julio de 2026 (esto es, en la primera mitad de 2026) el euro se depreció 3% en términos reales contra el dólar norteamericano, el yen 5,8% y la libra esterlina el 2,6% mientras que el tipo de cambio oficial del peso argentino se apreció 10,9% y el real brasileño lo hizo en un 6,8%. Según Quantum, “estos recientes desplazamientos se dan desde un punto de partida en que el dólar se ve apreciado comparado con el nivel de tipo de cambio real multilateral tomado en un periodo histórico largo. Según la paridad de poder de compra del dólar (teniendo en cuenta las monedas y las tasas de inflación domésticas de los principales países con los que comercia y su propia inflación) para el periodo 1994-2026, el dólar estaría actualmente apreciado 11,7%, aunque no está en niveles máximo de apreciación de comienzos de 2025”. PUBLICIDAD A principios de este año la visión más generalizada era que la moneda de Estados Unidos podría seguir depreciándose, dado el punto de partida: altos déficits fiscales y de cuenta corriente, con una deuda del sector público que ya supera el 100% del PBI. La geopolítica juega Pero los factores geopolíticos fueron en la dirección opuesta, y prevalecieron. “Ahora, en cambio, se incorporaron a la consideración las consecuencias de conflictos bélicos, incluyendo el de Medio Oriente. Esta evaluación dejó de manifiesto vulnerabilidades relativas, las variaciones derivadas de diferenciales regionales y nacionales de tasas de interés y la evolución de productividades con sus tecnologías”, explica Quantum. PUBLICIDAD ¿Qué hay en todo esto para la Argentina? El informe concluye advirtiendo que la dinámica local del tipo de cambio está afectada por estas circunstancias y por factores propios, fundamentalmente aquellos que impactan en la oferta de divisas del sector privado (como la relativa lentitud del sector agroexportador para liquidar sus ventas) y la necesidad del BCRA de acumular reservas. Compartir nota: