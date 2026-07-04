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El anuncio de Amazon luego de los terremotos en Venezuela

La empresa enviará 500.000 suministros de emergencia: bolsas de dormir, lonas, filtros de agua, pañales y kits de higiene

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Amazon donará alrededor de 500.000 insumos de emergencia, entre ellos bolsas de dormir, lonas, generadores, filtros de agua, pañales y kits de higiene. REUTERS/Phil Noble/File Photo
Amazon donará alrededor de 500.000 insumos de emergencia, entre ellos bolsas de dormir, lonas, generadores, filtros de agua, pañales y kits de higiene. REUTERS/Phil Noble/File Photo

Amazon donará cerca de 500.000 insumos de emergencia que incluyen bolsas de dormir, lonas, generadores, filtros de agua, pañales y kits de higiene, a las comunidades de Venezuela afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5.

La empresa trabaja con más de 12 organizaciones sin fines de lucro en el terreno y emplea su red logística global, tecnología y capacidad aérea para llevar ayuda a quienes más la necesitan.

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Un vuelo de Amazon Air partió desde Miami hacia Caracas el 3 de julio con esos suministros destinados a las organizaciones presentes en el terreno.

Los dos sismos cobraron miles de vidas y afectaron a más de seis millones de personas; muchas familias aún duermen a la intemperie y barrios enteros quedaron reducidos a escombros.

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Hombre con casco y chaleco empuja un carro de palés con cajas de suministros de emergencia en un almacén con estantes llenos de paquetes
La compañía coordina su respuesta con más de 12 organizaciones sin fines de lucro desplegadas en el terreno. (Amazon)

Qué ayudas tecnológicas ha proporcionado Amazon

El 30 de junio llegó a Venezuela el primer lote de sistemas de tecnología de respuesta rápida que Amazon distribuye de forma gratuita.

Hospitales y refugios del norte del país ya los utilizan para restablecer la conectividad WiFi crítica. Cientos de sistemas adicionales con soluciones de conectividad y energía están listos para ser enviados según la demanda.

Cada sistema es portátil, puede ser transportado y configurado por una sola persona, y la empresa prevé escalar su distribución 50 veces de cara a la temporada de huracanes.

Mujer con casco blanco, chaleco de seguridad amarillo y naranja, y guantes, aplica etiqueta a un palé de carga. La etiqueta indica "Humanitarian Goods" y "Amazon"
El 30 de junio llegó a Venezuela el primer lote de sistemas de respuesta rápida que Amazon entrega sin costo. (Amazon)

Cuál fue la primera respuesta de Amazon ante los terremotos

En las horas posteriores a los terremotos, Amazon realizó donaciones en efectivo a seis organizaciones sin fines de lucro que brindan búsqueda y rescate, atención médica y otros servicios de emergencia: Airlink, la Cruz Roja Americana, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM), World Central Kitchen y el Programa Mundial de Alimentos.

Empleados de la compañía en todo el mundo suspendieron sus actividades habituales para trabajar como voluntarios y empacar suministros de emergencia junto a la organización Global Empowerment Mission en Miami.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calificó el apoyo temprano de Amazon como determinante para establecer refugios y servicios de salud.

Mujer con camiseta naranja "Volunteer Amazon" y etiqueta "Adriana" empaca productos en una caja de cartón. Almacén con estantes llenos de cajas y personas
Empleados de la empresa en distintos países dejaron sus tareas habituales para empacar suministros de emergencia como voluntarios. (Amazon)

“La ayuda rápida de Amazon a nuestra respuesta ante el terremoto en Venezuela llegó verdaderamente cuando más importaba. En las horas y días posteriores a los potentes sismos, la donación de Amazon le dio a nuestro equipo la flexibilidad necesaria para brindar asistencia médica que salva vidas a las familias”, señaló Stephanie Dei, jefa de la División de Asociaciones con el Sector Privado de la OIM.

“Cuando tragedias como los terremotos golpean sin advertencia, la velocidad colectiva es crítica, y la OIM sabe que puede contar con Amazon para actuar con urgencia”, agregó.

Desde 2017, Amazon donó y entregó más de 26 millones de insumos esenciales en respuesta a más de 200 desastres en todo el mundo, entre ellos los terremotos de Turquía y Siria de 2023. La empresa opera centros de Ayuda ante Desastres en seis países para actuar con rapidez ante emergencias de gran escala.

Starlink Mobile, de SpaceX, ofrece internet satelital gratuito a clientes de Movistar en La Guaira. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Starlink Mobile, de SpaceX, ofrece internet satelital gratuito a clientes de Movistar en La Guaira. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Estoy agradecida de que Amazon pueda estar presente para comunidades que enfrentan una pérdida inimaginable en Venezuela. Cada insumo que transportamos en avión, cada hospital al que ayudamos a reconectar el WiFi, cada vuelo semanal que coordinamos en rutas no comerciales: todo se trata de llegar a quienes necesitan ayuda y hacerles saber que no están solos, y que es lo correcto”, declaró Bettina Stix, directora de Impacto Comunitario Global de Amazon.

Starlink proporciona internet en Venezuela

Starlink Mobile, el servicio de internet satelital de SpaceX, brinda conectividad gratuita a los clientes de Movistar en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio que afectaron gravemente la infraestructura de telecomunicaciones de Venezuela.

Los usuarios con teléfonos inteligentes LTE compatibles pueden mantenerse conectados mediante SMS aunque las redes terrestres no estén disponibles. La empresa trabaja para extender el servicio, también sin costo, a los clientes de Digitel y Movilnet “lo antes posible”, según informó en su cuenta de X.

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