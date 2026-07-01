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Cómo ocultar tu número de teléfono en WhatsApp con la nueva función que prepara Meta

Meta comenzó a implementar una función de privacidad que reemplazará el número telefónico por un nombre de usuario en chats, llamadas y videollamadas

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WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp tiene una nueva función en los chats. (Foto: Meta)

WhatsApp comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por sus usuarios: los nombres de usuario. Esta nueva herramienta permitirá que las personas puedan iniciar conversaciones sin necesidad de compartir su número de teléfono, reforzando así la privacidad dentro de la aplicación de mensajería de Meta.

El registro para reservar un nombre de usuario empezó este lunes y estará disponible de forma progresiva para los más de 3.000 millones de usuarios de la plataforma. Aunque su uso será completamente opcional, Meta prevé que la implementación de la función continúe durante los próximos meses hasta llegar a todos los dispositivos compatibles.

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Con esta novedad, la aplicación busca ofrecer un mayor control sobre la información personal que comparten sus usuarios, evitando que el número telefónico quede expuesto al contactar por primera vez con otras personas o empresas.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp cuenta con nuevas medidas de seguridad. (Meta)

Qué son los nombres de usuario de WhatsApp

Los nombres de usuario son una forma de identificación que ya existe en redes sociales y otras plataformas digitales. En lugar de utilizar un número telefónico como principal referencia, cada persona podrá elegir un nombre único que servirá para identificarse dentro de WhatsApp.

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La función permitirá utilizar tanto el nombre real como un seudónimo, siempre que esté disponible. Para facilitar el proceso, la aplicación incorporará un generador de sugerencias que ayudará a encontrar alternativas cuando el nombre elegido ya haya sido registrado por otro usuario.

Sin embargo, cada nombre deberá ser exclusivo. Si ya existe una cuenta con ese identificador, será necesario seleccionar otra opción.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
Nombres de WhatsApp se irá implementando.

Cómo ocultará el número de teléfono

La principal ventaja de esta herramienta es que el nombre de usuario reemplazará al número telefónico cuando una persona interactúe con usuarios que no forman parte de su lista de contactos.

Esto significa que, al iniciar un chat individual, participar en un grupo o realizar llamadas y videollamadas con personas desconocidas, el dato visible será el nombre de usuario y no el número de teléfono.

De esta forma, WhatsApp añade una nueva capa de privacidad que reduce la exposición de información personal, especialmente en conversaciones con personas que no forman parte de la agenda del usuario.

No obstante, quienes ya tengan guardado el contacto seguirán pudiendo ver el número telefónico asociado a la cuenta, ya que la función está pensada principalmente para nuevos contactos.

Ahora podrás ocultar tu número de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic
Ahora podrás ocultar tu número de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo crear un nombre de usuario

Meta informó que el proceso será sencillo y completamente voluntario. Los usuarios solo deberán ingresar al apartado correspondiente dentro de la configuración de WhatsApp y elegir un nombre disponible.

La plataforma verificará automáticamente si ese identificador ya está siendo utilizado por otra persona. En caso afirmativo, ofrecerá distintas sugerencias para facilitar el registro.

La empresa también indicó que determinados nombres relacionados con marcas, organismos públicos o figuras reconocidas tendrán restricciones para evitar suplantaciones de identidad.

Asimismo, quienes ya utilizan un mismo nombre de usuario en Instagram o Facebook podrán reclamarlo también en WhatsApp, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por Meta.

Meta busca mantener la privacidad de los usuarios. (AP foto/Jeff Chiu)
Meta busca mantener la privacidad de los usuarios. (AP foto/Jeff Chiu)

No habrá un buscador público

Una de las decisiones adoptadas por la compañía para proteger la privacidad consiste en eliminar la posibilidad de realizar búsquedas abiertas de usuarios mediante sus nombres.

Es decir, WhatsApp no contará con un directorio público ni con un buscador donde cualquier persona pueda encontrar perfiles escribiendo un nombre de usuario.

Para iniciar una conversación será necesario conocer el nombre de usuario completo, de forma similar a como actualmente se necesita disponer del número de teléfono.

Con esta medida, Meta busca evitar que terceros puedan localizar perfiles de manera masiva o acceder fácilmente a la identidad de otros usuarios.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
Los nombres de usuario servirán para que no se de a conocer los números de teléfonos si son agregados a grupos de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una clave adicional para reforzar la privacidad

La compañía también anunció una medida adicional de seguridad para quienes deseen limitar aún más el contacto con desconocidos.

Los usuarios que activen los nombres de usuario podrán establecer una clave de acceso que la otra persona deberá conocer antes de iniciar una conversación.

Esta opción añade un filtro extra frente a mensajes no deseados y busca reducir el riesgo de contactos no autorizados o intentos de spam.

Se agregará una clave de seguridad si desean agregar por nombre de usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Se agregará una clave de seguridad si desean agregar por nombre de usuario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una de las funciones más esperadas

Meta trabajaba en esta característica desde 2023 y, durante ese tiempo, los nombres de usuario se convirtieron en una de las funciones más solicitadas por la comunidad de WhatsApp.

Su llegada representa un cambio importante en la forma en que las personas interactúan dentro de la aplicación, ya que el número de teléfono dejará de ser el único dato necesario para establecer una comunicación.

Con este lanzamiento, WhatsApp continúa reforzando su estrategia centrada en la privacidad, incorporando herramientas que ofrecen a los usuarios un mayor control sobre la información que deciden compartir y sobre quién puede ponerse en contacto con ellos.

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