Pensar que un auto eléctrico no necesita mantenimiento: el error que te puede costar caro

Un descuido común entre los usuarios de autos eléctricos puede derivar en gastos imprevistos y averías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mitos más persistentes alrededor de los vehículos eléctricos es la creencia de que estos autos requieren poco o ningún mantenimiento, a diferencia de los modelos a combustión interna.

Esta percepción, extendida tanto en Europa como en Latinoamérica, puede llevar a errores de cuidado que resultan en gastos inesperados y problemas mecánicos complejos para los propietarios.

PUBLICIDAD

El atractivo de la movilidad eléctrica suele centrarse en la ausencia de emisiones y en la promesa de un menor costo operativo, pero ignorar las necesidades reales de mantenimiento representa un gran riesgo.

Qué tan cierto es que el auto eléctrico no requiere mantenimiento

Existe la creencia que al tener menos piezas no necesita un mantenimiento riguroso el vehículo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de la “ausencia de mantenimiento” en autos eléctricos ha generado una falsa sensación de ahorro y despreocupación en los usuarios, señaló José Antonio Ortega, Gerente Comercial para Centroamérica y el Caribe de Schaeffler, durante la feria expopartes

PUBLICIDAD

“El principal mito es que la gente cree que los autos eléctricos no necesitan mantenimiento. Pero tú tienes un coche que tienes quinientos kilos más de peso, sobre todo por el tema de las baterías”, aseguró Ortega.

Este peso adicional, concentrado en el sistema de baterías, provoca un desgaste acelerado en componentes del chasis como la suspensión, los frenos y las llantas. A diferencia de lo que ocurre con los vehículos tradicionales, los eléctricos requieren una atención especial en sistemas que no siempre se consideran prioritarios.

PUBLICIDAD

El peso extra de las baterías impacta en la suspensión, los frenos y las llantas, así que la revisión periódica sigue siendo indispensable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortega subrayó que, sumado al chasis, el sistema de enfriamiento cumple un papel esencial. “Todos los autos eléctricos tienen un sistema de enfriamiento que mantiene tanto las baterías como el motor eléctrico a una temperatura óptima de trabajo”.

Este sistema necesita cambios periódicos de refrigerantes, revisión de bombas y líneas de refrigeración, así como el reemplazo de componentes sujetos a desgaste.

¿El mantenimiento es más caro en los eléctricos que en los autos a combustión?

En América Latina y Europa existe la percepción de que los autos eléctricos son más costosos de mantener, sobre todo por la dificultad para conseguir repuestos.

PUBLICIDAD

Ortega aclaró que “estamos enfrentando un desabasto de componentes, pero no es porque no exista el componente, sino porque es tan grande la gama de vehículos que es muy difícil tener todos los componentes”. No obstante, la industria trabaja en ampliar la cobertura de refacciones y kits de mantenimiento para atender la demanda.

La variedad de modelos eléctricos y la disponibilidad limitada de repuestos pueden influir en los costos de reparación y servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el costo de mantenimiento tiende a concentrarse en elementos eléctricos y electrónicos, a diferencia del mantenimiento preventivo constante que requieren los motores a combustión.

PUBLICIDAD

El mayor reto radica en la vida útil de las baterías, que suele oscilar entre cuatro y cinco años en condiciones óptimas, frente a motores a gasolina que pueden superar varias décadas en funcionamiento.

Qué riesgos existen al realizar mantenimiento sin conocimientos técnicos

El mantenimiento de un auto eléctrico no solo implica el reemplazo de piezas. Ortega advierte que la manipulación de estos vehículos requiere “conocimientos para poder darle mantenimiento a un auto eléctrico, porque una descarga de ese voltaje puede ser muy peligrosa”.

PUBLICIDAD

El proceso exige desconexión de baterías y uso de material especializado, como guantes aislantes, así que no cualquier persona puede estar capacitada para trabajar con estos sistemas, y la formación y actualización resultan indispensables para evitar accidentes y garantizar una reparación segura.

Cuáles ventajas presentan los vehículos híbridos

Los autos híbridos son útiles para la ciudad y el campo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de los vehículos híbridos en mercados como el latinoamericano responde, en parte, a la falta de infraestructura para cargar autos eléctricos. Ortega considera que el híbrido “es una muy buena opción para nuestros mercados, donde todavía no tienes la infraestructura eléctrica para cargar los autos eléctricos cien por ciento”.

PUBLICIDAD

El sistema híbrido cuenta con dos motores, uno de combustión interna y otro eléctrico, lo que permite alternar entre ambos según la demanda y la disponibilidad de energía.

Asimismo, estos vehículos tienen módulos que conectan y desconectan de manera automática el motor a combustible y el eléctrico, facilitando la transmisión de potencia y el ahorro de dinero.

PUBLICIDAD

El mantenimiento, aunque menos común que en un auto convencional, incluye la revisión de sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.