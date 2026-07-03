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Pensar que un auto eléctrico no necesita mantenimiento: el error que te puede costar caro

Aunque eliminan el gasto en combustible, estos vehículos demandan revisiones periódicas del sistema de baterías, suspensión y componentes electrónicos

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Un hombre de pie observa un automóvil eléctrico azul con el capó abierto dentro de un taller. Se ven herramientas en la pared y un escritorio.
Un descuido común entre los usuarios de autos eléctricos puede derivar en gastos imprevistos y averías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mitos más persistentes alrededor de los vehículos eléctricos es la creencia de que estos autos requieren poco o ningún mantenimiento, a diferencia de los modelos a combustión interna.

Esta percepción, extendida tanto en Europa como en Latinoamérica, puede llevar a errores de cuidado que resultan en gastos inesperados y problemas mecánicos complejos para los propietarios.

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El atractivo de la movilidad eléctrica suele centrarse en la ausencia de emisiones y en la promesa de un menor costo operativo, pero ignorar las necesidades reales de mantenimiento representa un gran riesgo.

Qué tan cierto es que el auto eléctrico no requiere mantenimiento

Coche eléctrico, autos ecológicos, movilidad verde, infraestructura de recarga, transporte limpio, fuentes renovables, batería cargada, sostenibilidad, vehículos de bajo impacto, energía alternativa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existe la creencia que al tener menos piezas no necesita un mantenimiento riguroso el vehículo eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito de la “ausencia de mantenimiento” en autos eléctricos ha generado una falsa sensación de ahorro y despreocupación en los usuarios, señaló José Antonio Ortega, Gerente Comercial para Centroamérica y el Caribe de Schaeffler, durante la feria expopartes

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“El principal mito es que la gente cree que los autos eléctricos no necesitan mantenimiento. Pero tú tienes un coche que tienes quinientos kilos más de peso, sobre todo por el tema de las baterías”, aseguró Ortega.

Este peso adicional, concentrado en el sistema de baterías, provoca un desgaste acelerado en componentes del chasis como la suspensión, los frenos y las llantas. A diferencia de lo que ocurre con los vehículos tradicionales, los eléctricos requieren una atención especial en sistemas que no siempre se consideran prioritarios.

El conductor se lleva la sorpresa de su viaje: una llanta pinchada que requiere atención inmediata para evitar un accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El peso extra de las baterías impacta en la suspensión, los frenos y las llantas, así que la revisión periódica sigue siendo indispensable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortega subrayó que, sumado al chasis, el sistema de enfriamiento cumple un papel esencial. “Todos los autos eléctricos tienen un sistema de enfriamiento que mantiene tanto las baterías como el motor eléctrico a una temperatura óptima de trabajo”.

Este sistema necesita cambios periódicos de refrigerantes, revisión de bombas y líneas de refrigeración, así como el reemplazo de componentes sujetos a desgaste.

¿El mantenimiento es más caro en los eléctricos que en los autos a combustión?

En América Latina y Europa existe la percepción de que los autos eléctricos son más costosos de mantener, sobre todo por la dificultad para conseguir repuestos.

Ortega aclaró que “estamos enfrentando un desabasto de componentes, pero no es porque no exista el componente, sino porque es tan grande la gama de vehículos que es muy difícil tener todos los componentes”. No obstante, la industria trabaja en ampliar la cobertura de refacciones y kits de mantenimiento para atender la demanda.

Hombre con expresión pensativa en un concesionario de autos. Su mano en la barbilla, rodeado por filas de coches nuevos de varios colores.
La variedad de modelos eléctricos y la disponibilidad limitada de repuestos pueden influir en los costos de reparación y servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el costo de mantenimiento tiende a concentrarse en elementos eléctricos y electrónicos, a diferencia del mantenimiento preventivo constante que requieren los motores a combustión.

El mayor reto radica en la vida útil de las baterías, que suele oscilar entre cuatro y cinco años en condiciones óptimas, frente a motores a gasolina que pueden superar varias décadas en funcionamiento.

Qué riesgos existen al realizar mantenimiento sin conocimientos técnicos

El mantenimiento de un auto eléctrico no solo implica el reemplazo de piezas. Ortega advierte que la manipulación de estos vehículos requiere “conocimientos para poder darle mantenimiento a un auto eléctrico, porque una descarga de ese voltaje puede ser muy peligrosa”.

El proceso exige desconexión de baterías y uso de material especializado, como guantes aislantes, así que no cualquier persona puede estar capacitada para trabajar con estos sistemas, y la formación y actualización resultan indispensables para evitar accidentes y garantizar una reparación segura.

Cuáles ventajas presentan los vehículos híbridos

Auto eléctrico SUV azul oscuro conduciendo en un camino rural de tierra con charcos de lodo, salpicando. Vegetación y árboles rodean, montañas al fondo.
Los autos híbridos son útiles para la ciudad y el campo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de los vehículos híbridos en mercados como el latinoamericano responde, en parte, a la falta de infraestructura para cargar autos eléctricos. Ortega considera que el híbrido “es una muy buena opción para nuestros mercados, donde todavía no tienes la infraestructura eléctrica para cargar los autos eléctricos cien por ciento”.

El sistema híbrido cuenta con dos motores, uno de combustión interna y otro eléctrico, lo que permite alternar entre ambos según la demanda y la disponibilidad de energía.

Asimismo, estos vehículos tienen módulos que conectan y desconectan de manera automática el motor a combustible y el eléctrico, facilitando la transmisión de potencia y el ahorro de dinero.

El mantenimiento, aunque menos común que en un auto convencional, incluye la revisión de sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.

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