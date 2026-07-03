Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF explicó por qué “la infraestructura es clave para el desarrollo sostenible”

Christian Asinelli remarcó la importancia de la cooperación entre municipios para resolver desafíos de infraestructura

En una entrevista con Infobae en Vivo, Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), explicó la relevancia de la infraestructura para el desarrollo sostenible y abordó los principales desafíos de la región. “La infraestructura es clave para el desarrollo sostenible”, afirmó el funcionario al analizar el escenario actual y subrayar el papel de los gobiernos locales en la transformación social y económica de América Latina.

La conversación se centró en el rol de las ciudades y los municipios. Según Asinelli, la CAF realizó un informe sobre las ciudades en la región, donde identificó que existen más de dieciocho mil gobiernos locales en América Latina y el Caribe. En el caso de Argentina, la cifra supera los dos mil doscientos municipios, mientras que Brasil tiene más de cinco mil y México más de dos mil quinientos. El funcionario remarcó la “mucha disparidad en toda la región” y subrayó que “lo que no se resuelve en el tema local, en el territorio, es muy difícil que se resuelva a nivel nacional”.

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El contacto directo con la ciudadanía, a juicio de Asinelli, permite entender rápidamente los problemas y, en muchas ocasiones, buscar soluciones más efectivas. Sin embargo, reconoció que la capacidad fiscal y administrativa de los municipios varía considerablemente según el país y la estructura política. En América Latina, solo Argentina, Brasil, Venezuela y México tienen sistemas federales, mientras que el resto de los países son unitarios, con una centralización de la toma de decisiones.

En este contexto, Asinelli planteó que la CAF enfoca su trabajo en los gobiernos subnacionales, ya que considera que la solución a muchos desafíos regionales está en el ámbito local. Temas como el acceso al agua y el saneamiento, donde existen grandes brechas incluso dentro de una misma provincia, forman parte de las prioridades del banco de desarrollo. “Dentro de una misma provincia podés tener lugares que tienen el setenta, ochenta, noventa por ciento de acceso a agua limpia y hay otros que tienen el veinte, treinta, cincuenta”, ejemplificó.

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Durante la entrevista, el vicepresidente de la CAF detalló que en los últimos cinco años la entidad financió unos seis mil millones de dólares en proyectos específicamente del ámbito subnacional. En el lustro anterior, la cifra ascendía a dos mil doscientos millones, lo que refleja un crecimiento en el financiamiento orientado a ciudades y provincias. Este salto estuvo asociado a la capitalización más grande en la historia del banco, aprobada por los ministros de Economía que integran el directorio, y que permitió ampliar la capacidad de préstamo.

La CAF, según Asinelli, cuenta con una calificación doble A, superior a la de la mayoría de los países miembros, lo que facilita el acceso a financiamiento más barato para proyectos fundamentales en las ciudades. El funcionario consideró esto como un logro colectivo de los países latinoamericanos, quienes lograron consolidar un bien público regional a través del banco y avanzar en el desarrollo de infraestructura crítica.

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La entrevista de Infobae en Vivo abordó el tema de las capacidades institucionales y la generación de redes entre ciudades. Asinelli valoró las redes como espacios donde los gobiernos locales pueden interactuar, acceder a información, buscar alternativas de financiamiento y encontrar soluciones compartidas. “Cuando caminas toda América Latina y el Caribe, los problemas son parecidos”, aseguró, y destacó la importancia de “aprender de la experiencia ajena” para acelerar los procesos de mejora.

La CAF incrementó el financiamiento a proyectos subnacionales en los últimos años, según su vicepresidente

El funcionario mencionó el caso de la ciudad de Córdoba, donde el exgobernador Schiaretti impulsó la creación de un ente metropolitano para coordinar políticas públicas con los veintisiete municipios del área. Una de las prioridades fue la gestión de residuos, dado que los municipios más pequeños no contaban con los recursos necesarios para afrontar ese desafío. Otro ejemplo citado fue Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, que avanzó en capacitación y separación de residuos para cerrar el mayor contenedor de residuos de la provincia.

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Asinelli explicó que la CAF, junto a organismos como el Banco Mundial y el BID, tiene un rol estratégico en la región, pero advirtió que los bancos de desarrollo no pueden resolver todos los problemas estructurales. En América Latina, la necesidad anual de infraestructura para cerrar las brechas ronda los cuatrocientos mil a quinientos mil millones de dólares, mientras que el conjunto de bancos de desarrollo presta unos cincuenta mil millones. En ese sentido, remarcó la importancia de la coordinación y la eficiencia para seleccionar los proyectos prioritarios.

Respecto a la normativa para el financiamiento, Asinelli precisó que la institucionalidad de cada país define si la CAF puede otorgar créditos de manera directa a los municipios. En Colombia, Uruguay y Ecuador, por ejemplo, la normativa permite el financiamiento directo. En Argentina, en cambio, los municipios necesitan la garantía soberana del Estado nacional para acceder a créditos. Esto otorga al gobierno central un control sobre la distribución del financiamiento y puede influir en la dinámica política entre provincias y el Estado central.

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Otro aspecto abordado fue el principio de subsidiariedad, según el cual las tareas que pueden gestionar los gobiernos locales no deberían trasladarse a instancias superiores. Asinelli subrayó que esto requiere que los municipios cuenten con equipos técnicos y personal capacitado para diseñar y ejecutar proyectos, un factor que consideró clave para la sostenibilidad de las políticas públicas.

La planificación urbana y la integración entre lo público y lo privado también formaron parte del análisis. El vicepresidente de la CAF indicó que, al igual que en el diseño de un centro comercial, la planificación de una ciudad requiere pensar de manera integral, considerando tanto la política pública como la lógica privada. En su opinión, la experiencia argentina en municipalismo es sólida y existen muchos intendentes y dirigentes capacitados para asumir este enfoque.

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El turismo, tanto de eventos como religioso, surgió como un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden impulsar el desarrollo sin depender completamente de los niveles provincial o nacional. La ciudad de Buenos Aires, con sus alianzas con otras ciudades, fue citada como modelo de gestión autónoma y exitosa en la promoción del turismo.

Durante la charla, Asinelli puso en valor el compromiso de los intendentes y las intendentas de la región. Destacó que muchos de ellos, tras superar una primera gestión con dificultades, logran consolidar su liderazgo y obtienen altos niveles de aprobación en las siguientes elecciones. “La cercanía es la clave”, sostuvo, al referirse al vínculo directo de los jefes comunales con la ciudadanía.

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El funcionario recordó que en las décadas del ochenta y noventa los gobiernos locales recibieron nuevas responsabilidades, como la educación y la recolección de residuos, aunque muchas veces no recibieron el financiamiento adecuado para ejercerlas. Esta situación generó desafíos persistentes y demandó mayor creatividad y capacidad de gestión por parte de los intendentes.

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