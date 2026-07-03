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Suben a 54 las muertes por influenza en Panamá y autoridades detectan el primer caso de zika del año

Los adultos mayores siguen siendo el grupo más afectado por el virus respiratorio, mientras el país mantiene vigilancia sobre otras enfermedades transmitidas por mosquitos y animales.

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La vacunación anual sigue siendo la principal medida para prevenir hospitalizaciones y muertes por influenza, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. crédito Secretaría de Salud
La vacunación anual sigue siendo la principal medida para prevenir hospitalizaciones y muertes por influenza, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. crédito Secretaría de Salud

Panamá sumó dos nuevas muertes por influenza durante la semana epidemiológica 23, elevando a 54 el número de fallecidos por esta enfermedad en lo que va de 2026.

El más reciente informe del Ministerio de Salud (Minsa) también confirmó el primer caso de zika del año, mientras la malaria mantiene una alta circulación con más de 4,300 casos acumulados y otras enfermedades transmitidas por vectores continúan bajo estrecha vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología del Minsa, las dos nuevas defunciones corresponden a personas que no estaban vacunadas contra la influenza durante la temporada actual.

Además, el 81.5 % de quienes fallecieron este año presentaban factores de riesgo como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales, mientras que el grupo más afectado sigue siendo el de personas de 65 años o más, seguido por menores de un año.

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Influenza EsSalud
La influenza continúa siendo una de las enfermedades respiratorias con mayor impacto en Panamá, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Foto: Andina

La influenza es una infección respiratoria causada por virus que se transmiten de persona a persona mediante las gotas que expulsan los enfermos al toser, estornudar o incluso hablar. Sus síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga.

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, la enfermedad puede evolucionar hacia neumonía, insuficiencia respiratoria o agravar enfermedades preexistentes.

El riesgo de muerte aumenta principalmente en adultos mayores, bebés, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, por lo que las autoridades reiteran que la vacunación anual sigue siendo la medida más efectiva para prevenir hospitalizaciones y fallecimientos.

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El informe epidemiológico también muestra que durante la semana se notificaron 970 casos de síndrome gripal y 416 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), estas últimas relacionadas principalmente con bronconeumonías y neumonías.

En lo que va del año ya se acumulan 19,246 casos de síndrome gripal y 8,302 casos de IRAG, cifras que reflejan la intensa circulación de virus respiratorios en el país.

La acumulación de agua estancada tras las inundaciones favorece la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya- crédito VisualesIa
El primer caso de zika confirmado en 2026 mantiene la vigilancia sobre el mosquito Aedes aegypti, transmisor también del dengue y el chikungunya. crédito VisualesIa

Primer caso de zika

Otro de los datos que llamó la atención de las autoridades fue la confirmación del primer caso de zika registrado en Panamá durante 2026. Aunque por ahora se trata de un único contagio, el hallazgo mantiene en alerta al sistema sanitario debido a que el virus es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector responsable del dengue y el chikungunya.

La infección por zika suele provocar fiebre leve, sarpullido, conjuntivitis, dolor en las articulaciones y malestar general. Sin embargo, su mayor riesgo está asociado a las mujeres embarazadas, ya que el virus puede transmitirse al feto y causar malformaciones congénitas, entre ellas la microcefalia.

La detección temprana del caso permite fortalecer la vigilancia y las acciones de control para evitar nuevos focos de transmisión.

Por su parte, la malaria continúa siendo una de las enfermedades transmitidas por vectores con mayor circulación en Panamá. Durante la semana epidemiológica 23 se notificaron 68 nuevos casos, elevando el acumulado anual a 4,373 contagios.

La enfermedad es transmitida por la picadura de mosquitos del género Anopheles y se concentra principalmente en Darién, las comarcas indígenas y otras zonas rurales del país.

Infografía horizontal sobre Malaria y Leishmaniasis, mostrando mosquitos, una lupa, y gráficos con síntomas como fiebre, úlceras y pérdida de peso.
Infografía que detalla los agentes transmisores y los síntomas clave de la malaria y la leishmaniasis, dos enfermedades transmitidas por insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes suelen presentar fiebre alta, escalofríos, sudoración intensa, dolor de cabeza y cansancio. Sin tratamiento oportuno, la malaria puede ocasionar anemia severa, insuficiencia renal, daño cerebral y otras complicaciones potencialmente mortales.

Otra enfermedad que continúa registrando una importante carga es la leishmaniasis, que acumula 1,295 casos durante 2026. Es causada por un parásito transmitido por la picadura de pequeños insectos conocidos como flebótomos o jején.

La enfermedad suele provocar lesiones ulceradas en la piel que pueden tardar meses en sanar y, en algunas variantes, afectar las mucosas de la nariz y la boca si no recibe tratamiento adecuado.

El boletín epidemiológico también informa que durante la semana no se notificaron nuevos casos de chikungunya, por lo que el acumulado anual permanece en cuatro casos. Asimismo, el país mantiene vigilancia sobre otras enfermedades como el virus Oropouche, con siete casos; el hantavirus, con 11; la leptospirosis, con 22; el gusano barrenador en humanos, con 54; y la viruela símica (mpox), que suma seis casos en lo que va del año.

Aunque presentan menor incidencia, varias de estas enfermedades pueden provocar complicaciones graves. El hantavirus puede evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar con elevada mortalidad; la leptospirosis puede ocasionar daño hepático y renal; mientras que el virus Oropouche produce fiebre, dolores musculares y cefalea, y en algunos pacientes puede afectar el sistema nervioso.

Primer plano de una mano morena sosteniendo un termómetro digital que marca 38.9°C, con una mujer latina borrosa en cama al fondo.
Las personas con fiebre alta, dificultad para respirar o síntomas persistentes deben acudir oportunamente a un centro de salud para evitar complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este panorama, el Ministerio de Salud reiteró que la vacunación contra la influenza, la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelente, mosquiteros y ropa de manga larga, así como acudir oportunamente a los servicios de salud ante fiebre persistente o síntomas de alarma, continúan siendo las principales herramientas para prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones y muertes.

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