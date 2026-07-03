Guatemala

La Asociación Guatemalteca de Exportadores lanzó una campaña para reunir $19,659 para damnificados en Venezuela

La iniciativa tendrá una duración de dos semanas y aceptará aportes hasta el 15 de julio, con una alianza local en Caracas enfocada en menores y hogares en vulnerabilidad

Guardar
Google icon
Múltiples personas interactúan en un estand con el logo de AGEXPORT, un contador digital de $19,659 y pantallas que muestran imágenes de inundaciones.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) presenta el progreso de su campaña para reunir $19,659 para damnificados por las inundaciones en Venezuela, con pantallas que muestran las afectaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, abrió una campaña de dos semanas para recaudar Q150.000 con el fin de asistir a niños y familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en un contexto en el que Guatemala también coordina con Caracas un eventual envío de equipos de rescate y apoyo técnico.

La meta económica de la campaña fue fijada en Q150.000, y las donaciones podrán realizarse hasta el 15 de julio. El llamado está dirigido a asociados del gremio exportador, aliados estratégicos y al público en general.

AGEXPORT informó que los fondos estarán destinados a la atención de la niñez y de las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa se desarrolla en alianza con una fundación venezolana con 35 años de trayectoria, dedicada a la protección de la niñez y que actualmente encabeza acciones de emergencia en las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

Esa organización participa en apoyo a menores vulnerables, distribución de ayuda humanitaria y coordinación con otras instituciones para atender las necesidades más urgentes de las comunidades golpeadas por los sismos.

Grupo de niños sonriendo; texto "VENEZUELA NOS NECESITA"; información sobre campaña de donación de AGEXPORT con cuenta bancaria y fecha límite
AGEXPORT lanza una campaña de recaudación de fondos para la niñez venezolana afectada por un terremoto, con fecha límite para donaciones en julio. (Agexport)

La recaudación se canalizará a través de una cuenta de Banco Industrial

Las personas y empresas interesadas pueden donar en Banco Industrial, en la cuenta monetaria 217-000981-1, a nombre de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Después del depósito, deberán enviar copia del comprobante y su NIT al correo donacionesrse@agexport.org.gt para solicitar el recibo correspondiente.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, vinculó la campaña con la identidad histórica del gremio. “Hoy queremos convertir el puente del comercio en un puente de esperanza para la niñez venezolana. Cada aporte refleja los valores de solidaridad que caracterizan al sector exportador guatemalteco y nos permite acompañar a quienes hoy más lo necesitan”.

PUBLICIDAD

La entidad también difundió un mensaje público de solidaridad con Venezuela tras los terremotos del miércoles y expresó condolencias a las familias que sufrieron pérdidas. En ese comunicado, sostuvo que desde Guatemala enviaba un mensaje de acompañamiento y fraternidad a las comunidades impactadas.

La respuesta directa al llamado es concreta: quienes deseen apoyar a la niñez venezolana afectada por los terremotos deben hacer su aporte en la cuenta habilitada por AGEXPORT antes del 15 de julio y remitir luego el comprobante para la emisión del recibo.

El gobierno de Guatemala mantiene equipos listos para un eventual despliegue

En paralelo a la campaña privada, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala mantiene comunicación directa con autoridades venezolanas por medio de la cancillería para coordinar el envío de apoyo. Según explicó, hay equipos de rescate listos para salir cuando Caracas indique el lugar y el momento del despliegue.

Arévalo señaló que las autoridades venezolanas enfrentan “mucha presencia” y dificultades para procesar toda la asistencia disponible. “Estamos en contacto con ellos continuo, pero estamos esperando que ellos nos digan en dónde y cuándo necesitan a los equipos de rescate”, dijo.

Consultado sobre la relación diplomática, el mandatario afirmó que la coordinación ya está en marcha de cancillería a cancillería y con el grupo de emergencia encargado del desplazamiento. También sostuvo que, ante versiones difundidas en redes sociales, Guatemala podría funcionar como punto de avituallamiento para otros países, con combustible y gasolina, si fuera necesario para facilitar la movilización de ayuda.

El ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz había adelantado que el país organiza apoyo para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, con personal “certificado” y “muy técnico”. El funcionario relacionó esa capacidad con la reciente recertificación nacional de búsqueda y rescate y con la reacreditación del equipo USAR-GUA 11.

Según la información oficial difundida por el canal de Gobierno, Guatemala cuenta con una brigada humanitaria y de rescate a escala de brigada para desastres naturales, una estructura que, de acuerdo con Sáenz, supera el nivel de compañía o de grupos menores que operan en otros países de la región. El ministro agregó que esa capacidad reúne a más de 600 rescatistas.

“Sepan que ya nos estamos organizando para ir a apoyar, pero apoyar de una forma certificada y una forma muy técnica en donde más se necesite”, expresó Sáenz. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó después que todavía se realizan coordinaciones para encontrar el mecanismo idóneo que permita apoyar a Venezuela.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloAGEXPORTVenezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemalteco admite su responsabilidad por la muerte de 53 migrantes que viajaban en un camión en Texas

El guatemalteco reconoció que coordinó una red entre Guatemala, México y Estados Unidos vinculada al traslado de 66 personas en un camión sin ventilación, un caso que expone el alcance del contrabando.

Guatemalteco admite su responsabilidad por la muerte de 53 migrantes que viajaban en un camión en Texas

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia en República Dominicana con un llamado a defender la libertad

Durante un evento en Santo Domingo, la embajadora Leah Francis Campos subrayó que la defensa de la libertad es el valor fundamental que une a Estados Unidos y República Dominicana

Estados Unidos celebra su 250 aniversario de independencia en República Dominicana con un llamado a defender la libertad

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

La clasificación restringe el convenio entre Gobernación y Defensa y también el estudio de impacto ambiental, bajo el argumento de que la divulgación afectaría la estrategia de seguridad y la ejecución del proyecto

El Gobierno de Guatemala declara reservados por siete años los documentos clave de la cárcel El Triunfo

La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 1 de julio por un juzgado de Petén, en una investigación coordinada con el Ministerio Público por cargos de asesinato y lesiones

La Policía detuvo a dos sospechosos del crimen de una médica nicaragüense en Guatemala

Canal de Panamá anuncia dos nuevos ajustes al calado de los Neopanamax para proteger sus reservas de agua

Las embarcaciones de mayor tamaño deberán navegar con menos carga, mientras las proyecciones oficiales anticipan un descenso sostenido de las reservas de agua.

Canal de Panamá anuncia dos nuevos ajustes al calado de los Neopanamax para proteger sus reservas de agua

TECNO

Estafa SMS: cómo evitar que un mensaje fraudulento comprometa tu información personal

Estafa SMS: cómo evitar que un mensaje fraudulento comprometa tu información personal

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

El fallo de Windows 11 que consume el almacenamiento y cómo recuperar el espacio perdido

Una IA diseñó puentes y edificios más eficientes: bajó hasta un 90% el uso de materiales

Pensar que un auto eléctrico no necesita mantenimiento: el error que te puede costar caro

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Un árbol de dos pisos en la casa de John Legend guarda una historia profunda en el corazón familiar

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”

Por qué la franquicia Minions descarta personajes femeninos, según su creador

MUNDO

Pilotos de drones: cómo viven las estrellas ocultas del ejército ucraniano que provocan la ira de Putin con sus operaciones en Rusia

Pilotos de drones: cómo viven las estrellas ocultas del ejército ucraniano que provocan la ira de Putin con sus operaciones en Rusia

Irán comenzó los mayores funerales de su historia: el régimen busca recomponerse apelando a la imagen de Alí Khamenei

La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

China exige a Japón y Filipinas que terminen sus conversaciones sobre las fronteras marítimas al este de Taiwán

Al menos cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi