La Asociación Guatemalteca de Exportadores lanzó una campaña para reunir $19,659 para damnificados en Venezuela

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) presenta el progreso de su campaña para reunir $19,659 para damnificados por las inundaciones en Venezuela, con pantallas que muestran las afectaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, abrió una campaña de dos semanas para recaudar Q150.000 con el fin de asistir a niños y familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela, en un contexto en el que Guatemala también coordina con Caracas un eventual envío de equipos de rescate y apoyo técnico.

La meta económica de la campaña fue fijada en Q150.000, y las donaciones podrán realizarse hasta el 15 de julio. El llamado está dirigido a asociados del gremio exportador, aliados estratégicos y al público en general.

AGEXPORT informó que los fondos estarán destinados a la atención de la niñez y de las familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa se desarrolla en alianza con una fundación venezolana con 35 años de trayectoria, dedicada a la protección de la niñez y que actualmente encabeza acciones de emergencia en las zonas afectadas.

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Esa organización participa en apoyo a menores vulnerables, distribución de ayuda humanitaria y coordinación con otras instituciones para atender las necesidades más urgentes de las comunidades golpeadas por los sismos.

AGEXPORT lanza una campaña de recaudación de fondos para la niñez venezolana afectada por un terremoto, con fecha límite para donaciones en julio. (Agexport)

La recaudación se canalizará a través de una cuenta de Banco Industrial

Las personas y empresas interesadas pueden donar en Banco Industrial, en la cuenta monetaria 217-000981-1, a nombre de la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Después del depósito, deberán enviar copia del comprobante y su NIT al correo donacionesrse@agexport.org.gt para solicitar el recibo correspondiente.

El presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, vinculó la campaña con la identidad histórica del gremio. “Hoy queremos convertir el puente del comercio en un puente de esperanza para la niñez venezolana. Cada aporte refleja los valores de solidaridad que caracterizan al sector exportador guatemalteco y nos permite acompañar a quienes hoy más lo necesitan”.

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La entidad también difundió un mensaje público de solidaridad con Venezuela tras los terremotos del miércoles y expresó condolencias a las familias que sufrieron pérdidas. En ese comunicado, sostuvo que desde Guatemala enviaba un mensaje de acompañamiento y fraternidad a las comunidades impactadas.

La respuesta directa al llamado es concreta: quienes deseen apoyar a la niñez venezolana afectada por los terremotos deben hacer su aporte en la cuenta habilitada por AGEXPORT antes del 15 de julio y remitir luego el comprobante para la emisión del recibo.

El gobierno de Guatemala mantiene equipos listos para un eventual despliegue

En paralelo a la campaña privada, el presidente Bernardo Arévalo confirmó que Guatemala mantiene comunicación directa con autoridades venezolanas por medio de la cancillería para coordinar el envío de apoyo. Según explicó, hay equipos de rescate listos para salir cuando Caracas indique el lugar y el momento del despliegue.

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Arévalo señaló que las autoridades venezolanas enfrentan “mucha presencia” y dificultades para procesar toda la asistencia disponible. “Estamos en contacto con ellos continuo, pero estamos esperando que ellos nos digan en dónde y cuándo necesitan a los equipos de rescate”, dijo.

Consultado sobre la relación diplomática, el mandatario afirmó que la coordinación ya está en marcha de cancillería a cancillería y con el grupo de emergencia encargado del desplazamiento. También sostuvo que, ante versiones difundidas en redes sociales, Guatemala podría funcionar como punto de avituallamiento para otros países, con combustible y gasolina, si fuera necesario para facilitar la movilización de ayuda.

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El ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz había adelantado que el país organiza apoyo para Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, con personal “certificado” y “muy técnico”. El funcionario relacionó esa capacidad con la reciente recertificación nacional de búsqueda y rescate y con la reacreditación del equipo USAR-GUA 11.

Según la información oficial difundida por el canal de Gobierno, Guatemala cuenta con una brigada humanitaria y de rescate a escala de brigada para desastres naturales, una estructura que, de acuerdo con Sáenz, supera el nivel de compañía o de grupos menores que operan en otros países de la región. El ministro agregó que esa capacidad reúne a más de 600 rescatistas.

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“Sepan que ya nos estamos organizando para ir a apoyar, pero apoyar de una forma certificada y una forma muy técnica en donde más se necesite”, expresó Sáenz. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indicó después que todavía se realizan coordinaciones para encontrar el mecanismo idóneo que permita apoyar a Venezuela.