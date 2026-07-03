“Gracias Costa Rica”: Delcy Rodríguez reconoce el rol crucial de los socorristas ticos por el rescate de Hernán Gil

Integrantes de la Cruz Roja de Costa Rica trabajaron con otros equipos incansablemente en Playa Grande para localizar y extraer con vida al ciudadano venezolano. REUTERS/Maxwell Briceno

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su profundo y emotivo agradecimiento a los cuerpos de rescate nacionales e internacionales, con especial énfasis en la delegación de la Cruz Roja de Costa Rica, tras el exitoso salvamento de Hernán Gil.

El ciudadano venezolano, quien se desempeñaba como vigilante de seguridad, fue hallado con vida tras permanecer ocho días sepultado bajo los escombros provocados por los dos potentes terremotos que azotaron recientemente al territorio nacional.

A través de un video difundido en sus plataformas oficiales y redes sociales luego de visitar personalmente a Gil en un centro de salud privado, Rodríguez calificó el rescate del pasado 2 de julio de 2026 como un auténtico “milagro” de cooperación, tenacidad y solidaridad humana en medio de la tragedia.

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Durante su encuentro con el sobreviviente y sus familiares, la mandataria encargada resaltó la perfecta articulación entre las instituciones locales y los países aliados que acudieron al llamado de emergencia para abrirse paso entre la destrucción en el sector de Playa Grande.

“Quiero agradecer a la Cruz Roja de Costa Rica, que articuló con la Cruz Roja de Venezuela para que el milagro del día del 2 de julio de 2026 pudiéramos rescatar con vida a Hernán Gil, venezolano, noble”, manifestó Rodríguez con evidente conmoción.

De igual manera, Rodríguez extendió su gratitud a todos los demás equipos internacionales de rescate provenientes de Estados Unidos, Portugal y El Salvador, cuyos hombres y mujeres trabajaron sin descanso en el terreno. Asimismo, enalteció el esfuerzo ininterrumpido y patriótico de las fuerzas locales.

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Este video documenta los momentos emotivos de su rescate, los agradecimientos a los héroes de la Cruz Roja y los equipos internacionales, y su recuperación en el hospital. Una historia de fe, fortaleza y cooperación.

Una compleja carrera contra el tiempo bajo toneladas de escombros

La localización y posterior extracción de Hernán Gil comenzó gracias a la persistencia de un trabajador de la zona de Galerías de Playa Grande. Este ciudadano aseguraba firmemente haber escuchado ruidos y señales de vida en el sector colapsado.

Aunque inicialmente otros grupos de rescate no le daban crédito debido a la magnitud del desastre, la Cruz Roja Costarricense confió en el testimonio y acudió al lugar. Por su parte, la Cruz Roja Venezolana apostó una ambulancia y personal médico en el sitio durante cuatro días de tensa y esperanzadora espera.

Gil se encontraba atrapada en el sótano tres de la garita de seguridad donde cumplía sus funciones de vigilancia en el momento del sismo. En declaraciones exclusivas para Noticias Telemundo, conducidas por la corresponsal Aymara Lorenzo, Wagner Leiva, jefe de la misión de la Cruz Roja de Costa Rica, describió la enorme dificultad técnica que supuso el operativo de salvamento.

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“El proceso que se describe como la ubicación requirió equipo técnico, tecnológico para poder posicionar y triangular dónde se encontraba don Hernán. La Cruz Roja costarricense inició las labores de búsqueda y rescate a través de corte y penetración de estructuras, pero conforme nos ingresábamos dentro de los escombros, nos dimos cuenta que eran miles de toneladas las que se ubicaban en esta zona”, relató Leiva a la televisión internacional.

Tras el devastador terremoto en La Guaira, Venezuela, un hombre fue rescatado con vida después de pasar 8 días atrapado bajo los escombros. Wagner Leiva, jefe de la misión de la Cruz Roja de Costa Rica, detalla el complejo y emotivo operativo de búsqueda y rescate.

El peligro para los rescatistas y para el propio vigilante era extremo. Una edificación colindante en la parte posterior se encontraba severamente inclinada y amenazaba con venirse abajo, registrando movimientos constantes que aumentaban de forma peligrosa la presión sobre la estructura subterránea donde yacía Gil.

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A pesar del cansancio extremo tras jornadas extenuantes, Leiva enfatizó el compromiso inquebrantable de su delegación por continuar las labores en otras áreas afectadas, como el complejo Sol Marina Garden, motivados únicamente por el sufrimiento de las familias damnificadas. “Si yo estoy cansado y yo tengo sed, ¿cómo cree que está el pueblo venezolano sufriendo? Mientras haya vida y esperanza, seguiremos buscando”, sentenció el jefe de la misión costarricense, cerrando un capítulo que devuelve la fe a una nación entera.