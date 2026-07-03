La furia de Luka Modric tras la polémica con el VAR que decretó la eliminación de Croacia frente a Portugal en el Mundial

Luka Modric se quejó por la actuación del VAR (Reuters/Kevin Sousa)

Luka Modrić lanzó una crítica directa contra el VAR después de que Croacia quedara eliminada del Mundial 2026 con una derrota por 2 a 1 ante Portugal, en un partido que terminó con el gol del empate agónico de Joško Gvardiol anulado en el minuto 102 del encuentro.

El capitán croata, que disputó su último partido con la selección, cuestionó tanto la decisión de anular ese tanto como el penal cobrado a favor de los lusos en la segunda mitad. “Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más”, declaró el mediocampista ante la prensa.

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El gol anulado tuvo como eje a Igor Matanović, delantero croata con el dorsal 20, quien saltó e intentó conectar de cabeza en la trayectoria del balón hacia el área portuguesa. El contacto, visualmente imperceptible, fue el punto de partida para la intervención del VAR. A partir de ese roce, el punto de referencia para medir el fuera de juego se trasladó al fotograma exacto del desvío, momento en el que Mario Pasalic —quien luego asistió a Gvardiol— quedó en posición prohibida.

¡IMPRESIONANTE FINAL! ¡ANULADO EL EMPATE DE CROACIA EN EL MINUTO 102!



Gvardiol ponía el 2 a 2 para el conjunto croata pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por offside. pic.twitter.com/w88r5Md8pU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Modrić puso en duda que ese toque haya existido: “El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no toca el balón, no era fuera de juego”. El árbitro del partido fue el noruego Espen Eskas, quien había otorgado diez minutos de descuento en el tiempo adicional.

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La FIFA respondió con un comunicado oficial en el que defendió la decisión. El organismo señaló que “los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve”, y que esa información permitió a los oficiales de partido contar con “un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”. Según el texto oficial, “los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del Adidas Trionda demostraron que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego”.

La reacción de Modric ante la decisión del juez (REUTERS/Jeenah Moon)

La tecnología que sustentó esa determinación es la unidad de medición inercial (IMU), un sensor ubicado en el centro del balón que transmite 500 paquetes de datos por segundo a la sala del VAR. Esa frecuencia permite identificar con precisión el fotograma exacto en que el balón fue tocado. La batería del sensor se carga por inducción y el chip queda fijado mediante tensores, lo que garantiza su funcionamiento durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo adicional. En la transmisión televisiva, el impacto se visualiza como un “gráfico de latido cardíaco”, una representación que la FIFA adoptó para mostrar a los espectadores el instante exacto del contacto. La tecnología debutó en la Eurocopa 2024.

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La jugada sumó una capa adicional de complejidad: antes de que el balón llegara a Pasalic, el defensor portugués Renato Veiga también rozó el esférico, pero su intervención fue catalogada como involuntaria. Según la Regla 11 del reglamento de fútbol, ese tipo de contacto no invalida una posición de fuera de juego previa, por lo que la anulación se mantuvo.

Modrić también objetó la pena máxima cobrada a favor de Portugal: “No era penal hoy. Eso no se puede juzgar como penal. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron”. A partir de esas dos jugadas, el mediocampista trazó una crítica más amplia sobre el uso de la tecnología: “Lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris”.

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Antes de cerrar su descargo, el capitán croata reivindicó la actuación del equipo: “Podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo”. Con la eliminación, Croacia —finalista en 2018 y semifinalista en 2022— cierra su participación en el torneo en la ronda de 16avos de final.