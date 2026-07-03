Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

Los atacantes utilizan las llamadas para tener mayor cercanía con sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono suena y, al responder, una voz desconocida advierte sobre una supuesta actividad sospechosa en la cuenta bancaria. Esta es una de las modalidades de estafa telefónica más extendidas, que consiste en la suplantación de identidad de entidades bancarias para alarmar e inducir a la víctima a revelar datos personales.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores recurren a técnicas de ingeniería social para obtener información confidencial y manipular a los usuarios bajo presión.

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Las autoridades alertan sobre el aumento de este tipo de fraudes y recalcan que los ciberdelincuentes pueden disponer de información personal, como nombre completo o domicilio, adquirida ilícitamente. El objetivo es lograr que la persona actúe impulsivamente y facilite datos sensibles o realice acciones que comprometan la seguridad de sus cuentas.

Por qué resultan muy convincentes estas llamadas de estafadores

Los estafadores lanzan advertencias por llamada para manipular a las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atacantes suelen contar con datos personales de la víctima antes de realizar la llamada. De acuerdo con la FTC, “es posible que la persona que llama sepa cosas sobre ti (como tu nombre completo o tu domicilio) o algunos datos sobre tus cuentas. Pero eso no significa que esa persona sea confiable”.

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La obtención de estos datos se realiza mediante compra en mercados ilegales o robo de información, lo que permite construir un relato creíble y urgente.

Además, el tono alarmista de la llamada busca provocar pánico e impulsar una reacción inmediata. Según la FTC, frases como “se produjo un fraude con tu tarjeta de crédito” o “alguien pirateó tu cuenta bancaria” activan la alarma emocional, dificultando el razonamiento y la verificación de la identidad de quien llama.

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Qué pasos se deben seguir ante una llamada sospechosa

Se deben hacer dos preguntas básicas antes de colgar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere obtener algunos detalles básicos sobre la supuesta incidencia y después colgar el teléfono. “¿De qué compañía o banco están llamando? ¿Cuál es el problema? Luego cuelga. Sí, cuelga el teléfono”, señala la entidad.

Después de colgar, se debe verificar la información comunicándose directamente con la entidad bancaria a través de canales oficiales. La FTC sugiere usar la aplicación o el sitio web oficial del banco, o bien el número de teléfono que figura en los resúmenes de cuenta o en el dorso de la tarjeta.

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No se debe confiar en los resultados de búsqueda en internet para encontrar datos de contacto, porque los estafadores pueden posicionar números falsos mediante anuncios pagos.

Por qué no dar información personal ni códigos de verificación

No se debe dar información personal ni bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los departamentos legítimos de los bancos nunca solicitan datos confidenciales a través de llamadas inesperadas. La FTC advierte que “sea quien sea quien diga que llama, nunca compartas tu información personal o de tu cuenta, no le permitas a nadie acceso remoto a tu teléfono o computadora y nunca reveles los códigos de verificación de tu cuenta”.

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La entrega de estos datos puede permitir el acceso a las cuentas bancarias, modificación de contraseñas o realización de transferencias no autorizadas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) agrega que el simple acto de decir “sí” durante la llamada puede ser grabado y utilizado para autorizar transacciones o contratos fraudulentos. Las grabaciones de voz pueden manipularse y emplearse como evidencia en procesos que comprometan la identidad o la reputación de la víctima.

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Cómo identificar señales de alarma en una llamada desconocida

Hay ciertos indicios que indican que se trata de una comunicación fraudulenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los indicadores más claros es la presión para actuar rápidamente, sin tiempo para reflexionar. Según la FTC, los estafadores suelen advertir que “tienes una deuda de impuestos o que tus beneficios terminarán hoy”, forzando una decisión urgente.

Asimismo, el uso de lenguaje amenazante, la solicitud de confidencialidad o la insistencia en mantener la llamada activa son señales propias de fraudes telefónicos.

Otra señal de alerta es la instrucción expresa de no comentar la llamada con nadie. La FTC subraya que “ningún departamento contra el fraude legítimo te dirá que mantengas la llamada en secreto”.

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Los estafadores buscan aislar a la víctima para evitar que consulte a familiares o amigos, lo que podría frenar el proceso de manipulación.