Nació en Argentina, su papá era de Cabo Verde y es uno de los hinchas más virales del Mundial: “Mi viejo estaría emocionado”

Jhony, en el Mundial, con las dos banderas: la de Argentina y la de Cabo Verde

Jhony Forte es un imán para los medios en el Mundial 2026: se pasea por Miami como si anduviera por Caballito: con la camiseta de Ferro Carril Oeste, el equipo de sus amores. A nivel clubes, su corazón no admite discusión. Pero en la Copa del Mundo está dividido. Nacido en Argentina, fanático de la Albiceleste y de Lionel Messi, su papá era de Cabo Verde. Por eso, la cita en Estados Unidos, México y Canadá representa para él un escenario inédito, muy especial.

“Me vine a Estados Unidos el 4 de junio, hace casi un mes. Había decidido venir al Mundial porque iba a ser el último de Messi, estuve ahorrando y hasta trabajando de noche durante un año para juntar el dinero e ir sacando las estadías y los traslados, siempre pensando en que Argentina iba a ganar el grupo. Después, cuando se clasificó Cabo Verde, me terminé de convencer. Con el sorteo, terminé de comprar todo”, le cuenta a Infobae este hincha que lleva las dos banderas, la de su tierra natal y la de su progenitor, además de la casaca verde tatuada en la piel.

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“Con la camiseta de Ferro robo, se me acercan todos”, se divierte quien se hizo de Oeste en el barrio, con su grupo de amigos, y luego lo siguió por todos los rincones del país y hasta en Sudamérica, cuando el equipo jugó la Copa Libertadores. Durante su aventura que lleva un mes, hasta el momento, consiguió entradas y fue a ver el amistoso de Argentina ante Islandia en Alabama, el choque ante Austria por la segunda fecha del Grupo J y el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita que les permitió a los africanos terminar de dar el golpe (también repartieron unidades con España y Uruguay) y avanzar a los 16avos de final, instancia en la que se medirá justo ante La Scaloneta en el Hard Rock Stadium, para poner en un brete a Jhony.

Forte, con la casaca de Ferro: "Los que me conocen saben que la tengo puesta todo el día". Busca entrada para ver el duelo, pero si no consigue, irá al Fan Fest, como lo hizo en otros encuentros del Mundial

“Mi viejo nació en la isla San Vicente de Cabo Verde. Si viviera, estaría emocionado. El objetivo de los descendientes es que se conozcan las islas. Gracias a la selección, todo el mundo hoy conoce a Cabo Verde. Siempre intenté darlo a conocer: en las décadas del 80 y del 90 tuve un boliche en Palermo que se llamaba Cabo Verde, vinieron a tocar (Andrés) Calamaro, Charly García, los Decadentes... Después tuve otro que se llamaba Boa Vista, que es otra de las islas. Y en la actualidad organizo una fiesta que se llama Cabo Verde, con música disco, cada dos meses, en la que pasamos música disco”, describe Jhony cómo honra sus raíces.

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Sin embargo, pese a la grieta en sus sentimientos, no hay dudas de por quién hinchará Jhony este viernes, cuando el árbitro canadiense Drew Fischer dé inicio al duelo por los 16avos de final y su adorado Messi tenga que sortear camisetas de la patria de su papá.

“Estoy con la Selección y con Messi, es su último Mundial, voy a estar ahí, alentando, en la tribuna si consigo una entrada, o en el Fan Fest”, rubrica Forte, embajador de dos países y de su querido Ferro, que inevitablemente terminará feliz, sea cual fuere el resultado en el estadio que es el hogar de los Miami Dolphins en la MLS.

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