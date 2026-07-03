El Salvador

El Salvador, segundo país más dependiente de importaciones alimentarias, según la Mesa por la Soberanía Alimentaria

El especialista Adalberto Blanco advierte que la caída en la producción agrícola nacional y el aumento de la sequía incrementan la vulnerabilidad alimentaria y el impacto de los precios internacionales

Guardar
Google icon
Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, durante su participación en una entrevista radial sobre la crisis alimentaria en El Salvador (Cortesía YSUCA).
Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, durante su participación en una entrevista radial sobre la crisis alimentaria en El Salvador (Cortesía YSUCA).

El Salvador se ha convertido en el segundo país más dependiente de importaciones alimentarias en Centroamérica, solo superado por Panamá. Esta condición, expuesta durante una entrevista en Radio YSUCA, fue advertida por Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.

Según el especialista, esta dependencia “implica una supeditación a los precios internacionales de algunos alimentos que nos llegan”, lo que deja al país expuesto tanto a variaciones del mercado global como a fenómenos externos como sequías o conflictos internacionales.

De acuerdo con lo señalado por Blanco, el modelo económico salvadoreño privilegia la compra de alimentos en el extranjero frente al fortalecimiento de la producción local. Esta estructura limita la capacidad del país para controlar sus propios precios y genera una vulnerabilidad creciente ante crisis internacionales o desastres naturales.

PUBLICIDAD

El fenómeno de El Niño, que ha retrasado el inicio de la época de siembra en varias regiones, ha puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad alimentaria nacional. El censo agropecuario 2025 confirma una reducción drástica en la producción de cultivos esenciales.

La producción de maíz cayó de casi 17 millones de quintales a poco más de 11 millones, mientras el frijol pasó de más de 2,5 millones de quintales a menos de un millón. Solo la caña de azúcar incrementó su área cultivada en la última década, mientras el resto de los principales cultivos registra una disminución sostenida, según comentó el representante.

PUBLICIDAD

Blanco explicó que esta tendencia responde a varios factores, tales como:

  • El incremento de los costos de los insumos agrícolas
  • La migración de la población rural hacia las ciudades o el extranjero
  • Cambios en los apoyos estatales (como la sustitución del paquete agrícola por bonos)
  • La falta de incentivos para los productores
  • La migración rural ha reducido la disponibilidad de mano de obra, lo que complica aún más la capacidad de mantener la producción nacional ante los retos climáticos.
Saco de tela de arpillera con granos amarillos en el suelo de asfalto frente a la entrada desenfocada de un supermercado con carteles de precios.
Un saco con granos amarillos está abierto sobre el asfalto con algunos granos esparcidos, frente a un supermercado que exhibe anaqueles llenos y carteles con precios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vulnerabilidad estructural del sector agrícola

La agricultura salvadoreña enfrenta una vulnerabilidad creciente debido a factores climáticos, altos costos y escasez de mano de obra. Solo el 3% de los cultivos cuenta con acceso a sistemas de riego, de acuerdo con datos mencionados por Blanco. El resto depende completamente de las lluvias, lo que incrementa el riesgo ante sequías prolongadas como la actual.

El fenómeno de El Niño ha provocado retrasos en la siembra y afectaciones en los cultivos, con advertencias de posibles pérdidas superiores al 50% si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

La persistencia de la sequía y la baja producción incrementan el riesgo de que El Salvador dependa aún más de las importaciones para cubrir la demanda interna. Blanco advirtió que “muchos productos importados son subsidiados en sus países de origen, y eso compite de una manera desleal con la producción nacional”, enfatizó Blanco.

Un informe de la FAO estimó que más de 732 mil personas en El Salvador se encontraban en situación de inseguridad alimentaria en 2025. La combinación de baja producción, precios elevados y dependencia del exterior obliga a muchas familias a reducir comidas, vender activos o migrar. Las reservas de granos básicos en áreas rurales resultan insuficientes para amortiguar una crisis prolongada y la capacidad de almacenamiento no alcanza para compensar la baja producción nacional.

Campo agrícola reseco y agrietado con surcos vacíos, plantas marchitas, casas rurales borrosas al fondo y un tractor oxidado.
Un campo agrícola en El Salvador presenta la tierra reseca y agrietada con surcos vacíos y restos de plantas marchitas, mientras casas rurales y un tractor oxidado aparecen borrosos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista propuso que se requiere asistencia alimentaria directa para las familias más afectadas, la actualización de la canasta básica y una política pública que fomente la producción nacional de alimentos clave.

También planteó necesidad de coordinación interinstitucional para pronósticos y manejo de riesgos climáticos, junto con la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y el fortalecimiento del cooperativismo.

Temas Relacionados

El SalvadorMesa por la Soberanía AlimentariaEconomíaAgriculturaFenómeno del Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio de Defensa reporta el decomiso de 34 mil kilos de cocaína en dos años y medio en Guatemala

La cartera de Defensa de Guatemala atribuyó a su nueva estrategia la erradicación de más de 14 millones de matas de coca y casi nueve millones de arbustos de marihuana, valoradas en 9 mil millones de quetzales

El Ministerio de Defensa reporta el decomiso de 34 mil kilos de cocaína en dos años y medio en Guatemala

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Mientras los rescatistas avanzan entre restos de concreto, el olfato y la disciplina de Rambo permiten identificar sobrevivientes en tiempo récord, convirtiendo sus ladridos en la señal más esperada por el equipo salvadoreño

El método Rambo: así trabaja el canino de la misión salvadoreña durante búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica ejecutó este jueves un fuerte operativo fronterizo que resultó en la expulsión y deportación de 28 extranjeros en condición irregular

Mano dura en las fronteras: Costa Rica ejecuta la deportación y expulsión de 28 extranjeros por cometer delitos graves

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Ante delegaciones extranjeras y autoridades locales, la representante estadounidense insistió en un momento favorable y explicó por qué el comercio y la diáspora sostienen el acercamiento incluso cuando cambia el clima político

Estados Unidos destaca relación “muy positiva” con El Salvador en vísperas de su 250° aniversario de independencia

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

Oscar Eduardo Franco Alcántara está acusado por actos de tortura y barbarie por el ataque del 22 de junio en Cristo Rey, Distrito Nacional

Dominicano que le arrojó ácido corrosivo a su expareja enfrentará juicio

TECNO

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

Llamadas de números desconocidos: qué decir si alertan sobre fraudes en tu cuenta bancaria

El fallo de Windows 11 que consume el almacenamiento y cómo recuperar el espacio perdido

Una IA diseñó puentes y edificios más eficientes: bajó hasta un 90% el uso de materiales

Pensar que un auto eléctrico no necesita mantenimiento: el error que te puede costar caro

Amazon regala 12 videojuegos para PC por el mes de julio: cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

BTS no actuará en el Estadio Nacional de Santiago y sus tres fechas en Chile quedan en el aire

Tristan Thompson se refirió a su infidelidad a Khloé Kardashian

Jodie Foster confesó que F1 protagonizada por Brad Pitt le pareció hecha por IA: "Era exactamente la estructura que te enseñan en la escuela”

Por qué la franquicia Minions descarta personajes femeninos, según su creador

Olivia Wilde explica el corazón de The Invite: “a veces se siente imposible sostener una relación con una sola persona durante mucho tiempo”

MUNDO

Irán comenzó los mayores funerales de su historia: el régimen busca recomponerse apelando a la imagen de Alí Khamenei

Irán comenzó los mayores funerales de su historia: el régimen busca recomponerse apelando a la imagen de Alí Khamenei

La Interpol identificó a una sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

China exige a Japón y Filipinas que terminen sus conversaciones sobre las fronteras marítimas al este de Taiwán

Al menos cinco muertos en ataques rusos contra la región ucraniana de Sumi

Dimitió el primer ministro de Moldavia, Alexandru Munteanu