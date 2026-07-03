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Amazon regala 12 videojuegos para PC por el mes de julio: cómo conseguirlos

Algunos de los títulos gratuitos son Cyclones, LoneStar, Escape Academy y Mystic Academy: Escape Room

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(Amazon)
Amazon Prime regala 12 juegos para PC a sus miembros en julio. (Amazon)

Amazon Prime ofrece 12 juegos gratuitos para PC a sus miembros durante el mes de julio, disponibles en Epic Games Store, GOG o en su propia tienda de juegos.

Entre los títulos incluidos figuran Ciclones, LoneStar, Escape Academy y Mystic Academy: Escape Room.

Cuáles son videojuegos gratis para PC

Los videojuegos gratuitos para PC con sus fechas de disponibilidad son:

  • Cyclones (2 de julio, GOG)
  • LoneStar (2 de julio, Epic Games Store)
  • Symphony of War: The Nephilim Saga (2 de julio, Epic Games Store)
  • Todavía está ahí (9 de julio, GOG)
  • Regular Factory: Escape Room (9 de julio, GOG)
  • Poly Vita (16 de julio, Legacy Games)
  • Colección enmarcada (16 de julio, GOG)
  • Escape Academy (16 de julio, Epic Games Store)
  • En mente sana (23 de julio, aplicación de juegos de Amazon)
  • Mystic Academy: Escape Room (23 de julio, GOG)
  • Zoria: La era de la destrucción (30 de julio, GOG)
  • Weakless (30 de julio, GOG)
Una pantalla morada con texto que dice 'Discover and claim PC games Included with Prime' y 'Limited time offer'. Abajo, once portadas de videojuegos
El catálogo incluye títulos como Ciclones, LoneStar, Escape Academy y Mystic Academy: Escape Room. (Amazon)

Qué juegos trae Amazon Luna

Este mes, Luna incorpora Dispatch, una comedia de superhéroes ambientada en el entorno laboral en la que los jugadores administran un equipo de héroes con habilidades poco convencionales. También se suma Sonic Mania Plus, protagonizado por el célebre erizo azul de los videojuegos.

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El catálogo incluye además Centipede Swarm, título exclusivo de GameNight que reimagina un clásico de las salas de arcade. Los tres se integran a una selección rotativa que se actualiza a lo largo del mes.

Juegos de GameNight de Amazon Luna para julio

os juegos de GameNight de Amazon para julio son:

Ya disponibles:

  • Courtroom Chaos: con Arnold Schwarzenegger como juez de inteligencia artificial, los jugadores improvisan testimonios disparatados, crean personajes ridículos y defienden argumentos imposibles.
  • Centipede Swarm: el clásico arcade de Atari se reinventa como un shooter cooperativo de doble joystick para entre uno y cuatro jugadores, que enfrentan oleadas de insectos en tonos pastel hasta llegar a un ciempiés que se divide, muta y ataca desde todas las direcciones.
Fondo púrpura. Texto 'What's new this July', 'Included with Prime', logo Luna. Ilustración de tres hombres animados en un baño. Tres portadas de videojuegos
Luna suma este mes Dispatch, una comedia de superhéroes en el entorno laboral donde los jugadores dirigen un equipo de héroes atípicos. (Amazon)

22 de julio:

  • Jackbox Party Pack 8: la octava entrega de la saga admite hasta 10 jugadores e incluye cinco juegos: Drawful Animate, Job Job, The Poll Mine, Weapons Drawn y The Wheel of Enormous Proportions. No se requieren mandos adicionales.

23 de julio:

  • Angry Birds Mystery Island: un nuevo nivel que se incorpora a la experiencia de Angry Birds Flock Party.

Amazon Luna es el servicio de videojuegos en la nube de Amazon que permite jugar por streaming en dispositivos como Smart TVs, teléfonos, tabletas y computadoras, sin necesidad de una consola ni descargas.

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Epic Games y Steam también ofrecen juegos gratuitos para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games y Steam también ofrecen juegos gratuitos para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

En qué otras plataformas conseguir juegos gratis para PC

Otras plataformas donde conseguir juegos gratuitos para PC son Epic Games y Steam, que en conjunto suman más de 100 títulos disponibles de distintos géneros.

Juegos gratis en Epic Games

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
Entre ambas plataformas suman más de 100 títulos de distintos géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH

Juegos gratis en Steam

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
(Dota 2 / Counterstike)
Títulos como Dota 2 se pueden encontrar gratis en Steam. (Dota 2 / Counterstike)
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters

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