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El fallo de Windows 11 que consume el almacenamiento y cómo recuperar el espacio perdido

Usuarios reportaron pérdidas de hasta 70 GB de almacenamiento debido a un componente de Windows 11 que aumenta de tamaño por un error del sistema

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Microsoft - Windows - Restauración a un punto en el tiempo - tecnología - 20 de noviembre
Windows 11 tiene un problema que provoca que un archivo duplique su tamaño y ocupe mucho almacenamiento. (Microsoft)

Algunos usuarios de Windows 11 han detectado un problema que puede hacer desaparecer decenas de gigabytes de almacenamiento sin que instalen nuevos programas o descarguen archivos. El origen del fallo está en un componente interno del sistema operativo que, debido a un error, genera un archivo que crece de forma descontrolada y termina ocupando gran parte del disco duro.

Tras las quejas publicadas en los foros de soporte de Microsoft, la compañía reconoció el problema y lanzó una actualización para corregirlo. Mientras el parche llega a todos los equipos compatibles, también existe una solución temporal que ayuda a evitar que el archivo siga aumentando de tamaño.

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El error que hace crecer un archivo del sistema hasta decenas de gigabytes

El problema está relacionado con un archivo denominado CapabilityAccessManager.db-wal, ubicado en la carpeta ProgramData de Windows. Este archivo pertenece al servicio Capability Access Manager, encargado de administrar los permisos que utilizan las aplicaciones para acceder a funciones como la ubicación, la cámara, el micrófono o las capturas de pantalla.

Archivos de ProgramData pueden generar problemas con el almacenamiento de Windows 11.
Archivos de ProgramData pueden generar problemas con el almacenamiento de Windows 11.

En condiciones normales, este archivo ocupa poco espacio y funciona en segundo plano sin llamar la atención del usuario. Sin embargo, diversos reportes revelaron que comenzó a crecer sin límite, llegando a consumir decenas de gigabytes de almacenamiento.

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Uno de los casos más comentados fue el de un usuario identificado como Donald Gibson, quien aseguró en los foros de Microsoft que el archivo había ocupado alrededor de 70 GB adicionales en su computadora. Tras contactar con el soporte técnico, inicialmente no obtuvo una explicación sobre el origen del problema.

Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer reportes similares de otros usuarios, lo que permitió confirmar que no se trataba de un caso aislado, sino de un fallo del sistema operativo.

Microsoft ya publicó una actualización para solucionarlo

Después de analizar los reportes, Microsoft reconoció oficialmente el error y distribuyó una corrección mediante la actualización KB5095093, disponible inicialmente como versión preliminar para Windows 11 24H2 y 25H2.

El parche elimina el comportamiento anómalo del servicio y evita que el archivo continúe creciendo de manera descontrolada.

Logotipos de Windows 11 y Windows Update en una superposición semitransparente sobre una interfaz de usuario borrosa de Windows 11 en tonos azules.
La imagen presenta los logotipos de Windows 11 y Windows Update en una interfaz moderna y transparente, simbolizando la constante evolución y seguridad del sistema operativo de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la actualización ya está disponible para algunos usuarios, su despliegue será gradual, por lo que muchas computadoras todavía no la reciben automáticamente mediante Windows Update.

Por ese motivo, quienes detecten una reducción inexplicable del espacio libre pueden aplicar una solución temporal mientras esperan la actualización definitiva.

Cómo evitar que el archivo siga ocupando espacio

Mientras investigaba el problema, un integrante de la comunidad técnica de Microsoft utilizó la herramienta Process Monitor para descubrir qué proceso escribía constantemente en el archivo afectado.

La investigación reveló que el responsable era el propio servicio camsvc, ejecutado mediante svchost.exe, encargado precisamente de gestionar los permisos de privacidad del sistema.

Como medida provisional, el usuario propuso desactivar temporalmente los servicios de ubicación desde la configuración de Windows.

Para hacerlo hay que seguir estos pasos:

  • Abrir Configuración.
  • Ingresar en Privacidad y seguridad.
  • Acceder a Ubicación.
  • Desactivar los Servicios de ubicación.
  • Impedir que las aplicaciones accedan a la ubicación.

Según quienes probaron esta solución, el archivo deja prácticamente de crecer después de realizar estos cambios, aunque podrían seguir registrándose pequeños incrementos relacionados con otras funciones del sistema, como las capturas de pantalla.

Una de las manera de solucionar el problema con ProgramData es desactivar la ubicación de las aplicaciones.
Una de las manera de solucionar el problema con ProgramData es desactivar la ubicación de las aplicaciones.

No es recomendable desactivar el servicio por completo

Aunque algunos usuarios optaron por detener manualmente el servicio Capability Access Manager, esta alternativa no es aconsejable.

Este componente participa en la gestión de permisos del sistema operativo y su desactivación puede generar problemas de funcionamiento en diversas aplicaciones, además de afectar algunos servicios relacionados con la conectividad y la seguridad de Windows.

Por ello, la recomendación es utilizar únicamente el ajuste de privacidad como solución temporal e instalar el parche KB5095093 tan pronto como esté disponible para el equipo.

Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11 y Windows 10.
Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11 y Windows 10.

Cómo comprobar si el problema afecta a tu computadora

Una señal de alerta es notar que el espacio libre del disco disminuye rápidamente pese a no haber instalado programas, descargado archivos pesados o copiado contenido nuevo.

En esos casos, es posible revisar el tamaño del archivo CapabilityAccessManager.db-wal dentro de la carpeta ProgramData. Si ocupa varios gigabytes, es probable que la computadora esté afectada por este error.

Actualizar Windows 11 a la versión más reciente sigue siendo la solución más efectiva para corregir el fallo y evitar que el almacenamiento continúe llenándose sin explicación. Además de recuperar estabilidad, mantener el sistema operativo actualizado permite acceder a correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento que Microsoft distribuye de forma periódica.

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