24 fotos del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

La Albiceleste volvió a ser local en el Hard Rock Stadium de Miami, la ciudad que adoptó al capitán Lionel Messi

Guardar
Google icon
Argentina y Cabo Verde juegan con un boleto a los octavos de final en el Miami Stadium
Argentina y Cabo Verde juegan con un boleto a los octavos de final en el Miami Stadium
La salida del plantel albiceleste al campo para el calentamiento
La salida del plantel albiceleste al campo para el calentamiento
El recuerdo a Indio Solari y Diego Maradona en las tribunas
El recuerdo a Indio Solari y Diego Maradona en las tribunas
Egipto, que derrotó a Australia, esperaba al ganador del partido
Egipto, que derrotó a Australia, esperaba al ganador del partido
La Albiceleste busca su cuarto triunfo consecutivo en el certamen
La Albiceleste busca su cuarto triunfo consecutivo en el certamen
La concentración de Lionel Scaloni al entonar las estrofas del himno nacional
La concentración de Lionel Scaloni al entonar las estrofas del himno nacional
La foto de rigor previo al inicio de las acciones
La foto de rigor previo al inicio de las acciones
Aunque en minoría, los fanáticos de Cabo Verde también se hicieron presentes
Aunque en minoría, los fanáticos de Cabo Verde también se hicieron presentes
El Hard Rock Stadium lució repleto
El Hard Rock Stadium lució repleto
David Beckham, su esposa Victoria y el hijo de ambos, Romeo, asistieron al partido
David Beckham, su esposa Victoria y el hijo de ambos, Romeo, asistieron al partido
El público argentino copó las tribunas y se hizo sentir con su incansable aliento
El público argentino copó las tribunas y se hizo sentir con su incansable aliento
Vozinha, el futbolista más reconocido del elenco africano, en acción
Vozinha, el futbolista más reconocido del elenco africano, en acción
Lionel Messi abrió la cuenta a los 27 minutos de la primera etapa con un golazo. El 10 recibió un pase magistral de Lisandro Martínez desde mitad de cancha al área rival y definió con la cara externa de su botín zurdo
Lionel Messi abrió la cuenta a los 27 minutos de la primera etapa con un golazo. El 10 recibió un pase magistral de Lisandro Martínez desde mitad de cancha al área rival y definió con la cara externa de su botín zurdo
El astro es el goleador del torneo con siete tantos. Además, estiró su ventaja sobre Kylian Mbappé como máximo artillero de los Mundiales: suma 19 gritos
El astro es el goleador del torneo con siete tantos. Además, estiró su ventaja sobre Kylian Mbappé como máximo artillero de los Mundiales: suma 19 gritos
El clásico festejo de Leo señalando al cielo
El clásico festejo de Leo señalando al cielo
Abrazo de gol: la celebración de Messi y compañía tras la apertura del marcador
Abrazo de gol: la celebración de Messi y compañía tras la apertura del marcador
Deroy Duarte igualó el marcador a los 14 minutos del complemento
Deroy Duarte igualó el marcador a los 14 minutos del complemento
Cabo Verde llegó al empate tras un tramo de dominio y ante la pasividad de la selección argentina
Cabo Verde llegó al empate tras un tramo de dominio y ante la pasividad de la selección argentina
La algarabía de los jugadores caboverdianos tras conseguir la igualdad
La algarabía de los jugadores caboverdianos tras conseguir la igualdad
Se agotó toda la capacidad del estadio, con más de 64 mil espectadores
Se agotó toda la capacidad del estadio, con más de 64 mil espectadores
Desde el empate, Argentina se hizo dueño del balón y tuvo las mejores ocasiones
Desde el empate, Argentina se hizo dueño del balón y tuvo las mejores ocasiones
El calor de Miami fue un factor más que incidió en el desarrollo del encuentro
El calor de Miami fue un factor más que incidió en el desarrollo del encuentro
Vozinha se estiró para tapar un remete de tiro libre de Messi
Vozinha se estiró para tapar un remete de tiro libre de Messi
El encuentro finalizó 1-1 en los noventa minutos
El encuentro finalizó 1-1 en los noventa minutos

Fotos: Reuters.

Temas Relacionados

Selección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Selección Cabo Verde Mundial 2026deportes-argentina

Últimas noticias

Cómo sobreviven los gigantes del bosque: el secreto hidráulico de los árboles tropicales más altos

Cómo sobreviven los gigantes del bosque: el secreto hidráulico de los árboles tropicales más altos

Ventanas de ayuno intermitente: ¿el horario puede influir en la eficacia para mantener el peso perdido?

La industria automotriz no repunta: cayeron la producción y las exportaciones en el primer semestre

Marcha atrás judicial en la venta de SanCor: la Justicia suspendió el proceso tras el recurso de la empresa Fidulac

Receta de brochetas de mozzarella, albahaca y tomates cherry rápida y fácil

Infobae América

Ricardo Arjona abre una segunda fecha para concierto en El Salvador

Ricardo Arjona abre una segunda fecha para concierto en El Salvador

Sacerdote exiliado lanza la acusación contra Rosario Murillo: “Está poseída por el demonio”

Poder Judicial responde a la presidenta Laura Fernández y reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción

Honduras: Combustibles acumulan más de 15 lempiras de rebaja tras seis semanas consecutivas a la baja

Centro Nacional de Emergencias de Costa Rica eleva alerta amarilla, hospitales y centros de salud suspenden servicios en el Caribe

TELESHOW

La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre por las redes: “Te voy a hundir”

Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”