24 fotos del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

03 Jul, 2026 07:02 p. m.Actualizado: 03 Jul, 2026 08:09 p. m. EST
Guardar
Argentina y Cabo Verde juegan con un boleto a los octavos de final en el Miami Stadium
La salida del plantel albiceleste al campo para el calentamiento
El recuerdo a Indio Solari y Diego Maradona en las tribunas
Egipto, que derrotó a Australia, esperaba al ganador del partido
La Albiceleste busca su cuarto triunfo consecutivo en el certamen
La concentración de Lionel Scaloni al entonar las estrofas del himno nacional
La foto de rigor previo al inicio de las acciones
Aunque en minoría, los fanáticos de Cabo Verde también se hicieron presentes
El Hard Rock Stadium lució repleto
David Beckham, su esposa Victoria y el hijo de ambos, Romeo, asistieron al partido
El público argentino copó las tribunas y se hizo sentir con su incansable aliento
Vozinha, el futbolista más reconocido del elenco africano, en acción
Lionel Messi abrió la cuenta a los 27 minutos de la primera etapa con un golazo. El 10 recibió un pase magistral de Lisandro Martínez desde mitad de cancha al área rival y definió con la cara externa de su botín zurdo
El astro es el goleador del torneo con siete tantos. Además, estiró su ventaja sobre Kylian Mbappé como máximo artillero de los Mundiales: suma 19 gritos
El clásico festejo de Leo señalando al cielo
Abrazo de gol: la celebración de Messi y compañía tras la apertura del marcador
Deroy Duarte igualó el marcador a los 14 minutos del complemento
Cabo Verde llegó al empate tras un tramo de dominio y ante la pasividad de la selección argentina
La algarabía de los jugadores caboverdianos tras conseguir la igualdad
Se agotó toda la capacidad del estadio, con más de 64 mil espectadores
Desde el empate, Argentina se hizo dueño del balón y tuvo las mejores ocasiones
El calor de Miami fue un factor más que incidió en el desarrollo del encuentro
Vozinha se estiró para tapar un remete de tiro libre de Messi