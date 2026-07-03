La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

María del Carmen Cerruti Carricart, Elena Lynch y Minnie Firpo en la galería de Cecilia Caballero (RSFotos)

María del Carmen Cerruti Carricart, madre de la reina Máxima de los Países Bajos, eligió una tarde de invierno porteño para recorrer una galería de arte en compañía de un grupo de amigas. El destino fue la Galería Cecilia Caballero, donde desde el 2 de julio se exhibe “El Otro Lado”, la muestra más reciente de la artista Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona y Elena Lynch. Entre otros invitados, también estuvo Zulemita Menem junto a Rodolfo D’Onofrio.

La salida fue discreta y sin protocolo. Nada en las imágenes sugiere una visita oficial ni una aparición pública planificada: solo un grupo de mujeres que comparte una tarde de invierno entre obras de arte, con el ritmo pausado de quien recorre una galería sin obligaciones.

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Elena Lynch, Minnie Firpo, Cecilia Caballero y María del Carmen Cerruti

Las fotografías del encuentro muestran a Cerruti Carricart abrigada para el frío: abrigo a rayas en tonos tierra, bufanda beige con flecos, guantes amarillos mostaza y zapatillas del mismo color neutro. Una imagen la retrata sentada junto a dos amigas en un banco blanco del interior de la galería. Otra la muestra de pie, junto a otras dos mujeres, frente a una obra de gran formato en amarillo intenso que domina la pared. En una tercera foto recorre las salas junto a un hombre, con la atención tranquila de quien observa sin apuro.

El grupo reunió a cuatro mujeres que compartieron la tarde entre obras y conversación. Una de ellas apoyaba un bastón inglés; otra llevaba flores rojas en el abrigo como único toque de color sobre una paleta gris y rosa. La escena, despojada de toda solemnidad, tuvo el tono de una salida entre amigas de larga data.

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El look de la mamá de Máxima para ir a la galería (RSFotos)

Frente a las piezas de la muestra, las visitantes alternaron momentos sentadas con recorridos por las salas. Las obras de Grondona, de superficies luminosas y formas contenidas, funcionaron como telón de fondo de una tarde que combinó el arte con la camaradería.

La exposición que las convocó lleva el título “El Otro Lado” y reúne trabajos de Jacinta Grondona bajo la curaduría y el texto de Ernesto Ballesteros. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de agosto, de lunes a viernes entre las 14:30 y las 19:00.

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Zulema Menem y Rodolfo D'Onofrio en la muestra de Jacinta Grondona

“El Otro Lado” presenta obras con apariencia decorativa pero construidas a partir de preguntas, sensaciones y necesidades que la artista traduce en formas con lógica propia. La propuesta no busca explicar ni ilustrar: libera al espectador de interpretaciones cerradas y lo sitúa en un estado de ligereza y vulnerabilidad que, según el texto curatorial, favorece una experiencia más genuina.

El planteo de Ballesteros parte de una premisa deliberada: mantener ocultas las razones detrás de cada pieza. Sin caer en la retórica ni volver legible lo que prefiere permanecer abierto, la muestra evita convertir la arquitectura visual en un sistema de signos descifrable. Lo que se ve no busca ser interpretado; busca ser habitado.

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Roberto Devorik y Javier Iturrioz

Con el tiempo de observación, señala el texto curatorial, aparecen capas más profundas que compiten con la primera impresión. Características que al principio parecían secundarias ganan peso propio y desplazan lo que inicialmente dominaba la lectura de cada obra. Los objetos, dice Ballesteros, se muestran como son, ya no como quieren ser vistos, se aúnan, se unen, se aceptan.

Ese proceso de revelación gradual es, según el curador, lo que vuelve íntima a la muestra. No se trata de obras que entregan su sentido de inmediato, sino de piezas que requieren tiempo y disposición para mostrar lo que guardan hacia lo invisible.

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Jacinta Grondon, hija de Mariano Grondona y Elena Lynch

La tarde en la Galería Cecilia Caballero es una postal característica de quien María del Carmen Cerruti Carricart siempre fue: una mujer de perfil bajo que, pese al peso público del apellido que lleva, prefirió mantenerse al margen de las luces. Mientras su marido, Jorge Zorreguieta, ocupó cargos políticos de alto rango, ella se dedicó a la crianza de sus cuatro hijos.

Paula Cahen en la muestra de Jacinta Grondona junto a la artista

Zorreguieta tuvo además tres hijas de su primer matrimonio con la escritora y filósofa Marta López Gil, y toda la familia mantuvo un vínculo estrecho a lo largo del tiempo.

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