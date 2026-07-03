El Salvador

Ricardo Arjona abre una segunda fecha para concierto en El Salvador

La nueva presentación quedó fijada para el 1 de noviembre en el Estadio Cuscatlán. Los boletos ya están a la venta para esta segunda función

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Ricardo Arjona interpretó sus éxitos ante el Estadio Nacional de Lima repleto, en una noche marcada por la solidaridad hacia la comunidad venezolana afectada por los recientes terremotos.
El segundo concierto de Ricardo Arjona en El Salvador se realizará el 1 de noviembre en el Estadio Cuscatlán.

La demanda de boletos para el regreso de Ricardo Arjona a El Salvador superó todas las expectativas. Two Shows anunció la apertura de una segunda función para el concierto de Ricardo Arjona en El Salvador, cuyas entradas se pusieron a la venta este 3 de julio a través de Fun Capital y Todoticket El Salvador.

De acuerdo con la información publicada por Two Shows en sus redes sociales, el segundo concierto se realizará el 1 de noviembre en el Estadio Cuscatlán, tras su primera función programada para el 31 de octubre en el país.

El reencuentro de Arjona con el público salvadoreño ha despertado gran expectativa, que se ha visto impulsada por la gira internacional “Lo que el seco no dijo”.

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Los precios para las distintas localidades del segundo concierto ya se encuentran disponibles. Las entradas más exclusivas, en la zona Ultra Platinum, tienen un costo de 235 dólares.

El área Platinum tiene un costo de 160 dólares, mientras que la sección VIP está disponible por 115 dólares. Para los asistentes que prefieran opciones más accesibles, Platea se sitúa en 75 dólares y tanto Tribuna como Sombra en 65 dólares cada una.

El esquema de distribución muestra un escenario central, con las zonas Ultra Platinum y Platinum ubicadas al frente, rodeadas por las demás localidades, lo que permite distintas experiencias de cercanía y visibilidad dentro del estadio.

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Las entradas para la nueva función de Ricardo Arjona en El Salvador salieron a la venta este día./ (Redes de Two Shows)
Las entradas para la nueva función de Ricardo Arjona en El Salvador salieron a la venta este día./ (Redes de Two Shows)

La gira “Lo que el seco no dijo” representa uno de los proyectos más ambiciosos de Ricardo Arjona en los últimos años. El artista guatemalteco incluyó a El Salvador como parte de su trayecto por América Latina y Europa, con un espectáculo que promete repasar todos sus éxitos y presentar nuevas canciones. El anuncio de la primera fecha generó una respuesta inmediata en la audiencia local, que agotó los boletos en tiempo récord.

La carrera de Arjona ha sido reconocida internacionalmente por su capacidad para conectar con públicos diversos. Con más de tres décadas de trayectoria, el cantante y compositor ha recibido premios como el Grammy y el Latin Grammy, además de múltiples reconocimientos por ventas millonarias de discos. Su estilo, que fusiona balada, pop, rock y ritmos latinos, ha dejado huella en la música hispana. Temas como “El Problema”, “Señora de las cuatro décadas” e “Historia de un taxi” forman parte del repertorio que lo acompañará en esta gira.

La organización del evento está a cargo de Two Shows Producciones, en alianza con Fun Capital y Todoticket El Salvador. Las entradas para la nueva fecha se pueden adquirir desde hoy, y la expectativa es que la venta mantenga el ritmo de la primera, dada la alta demanda que caracteriza los conciertos de Ricardo Arjona en la región. El Estadio Cuscatlán, uno de los recintos más grandes de Centroamérica, servirá como escenario para este reencuentro entre el artista y sus seguidores salvadoreños.

Ricardo Arjona inicia una nueva etapa musical con su tour “Lo que el Seco no dijo”.
El repertorio de Ricardo Arjona en esta gira combina éxitos como "Historia de un taxi" con nuevas canciones.

La gira “Lo que el seco no dijo” se ha destacado no solo por la producción técnica y artística, sino también por la cercanía que el propio Arjona busca establecer con su público.

En cada país, el espectáculo incluye una selección de los mayores éxitos del guatemalteco, así como nuevas composiciones que han sido bien recibidas por la crítica y la audiencia.

La respuesta en El Salvador se inscribe en una tendencia regional de sold outs y segundas funciones agregadas, debido al entusiasmo de los seguidores.

El anuncio de la segunda fecha en El Salvador confirma el impacto que la gira de Ricardo Arjona tiene en Centroamérica. Con un repertorio que abarca más de treinta años de carrera, el músico guatemalteco continúa sumando reconocimientos y consolidando su lugar en la historia de la música latina.

Los asistentes al concierto del 1 de noviembre tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo que apunta a ser uno de los eventos musicales más destacados del año en el país.

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